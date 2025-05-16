Створити компанію і створити бренд не є тотожними поняттями. Для бренду потрібне вагоме підґрунтя у вигляді стовідсоткової довіри – до компанії, її керівників, до продукту або сервісу. Фокус вивчив представлені на вітчизняному ринку бренди, щоб скласти перелік із найбільш відомих, активних та соціально відповідальних брендів України.

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Під час повномасштабної війни бренди в Україні – це не просто відомі компанії чи продукти, це також цільні структури, що мають обличчя і мету. І якщо раніше головним чинником для вибору бренду була якість, то зараз споживачі обирають бренди більш прискіпливо. Важлива патріотичність компанії, її ставлення до співробітників, рівень зарплат, соціальні проєкти і програми для ветеранів. Крім того, на бренд дивляться і з позиції благодійності – наскільки компанія активна у допомозі Збройним Силам та впровадженні гуманітарних ініціатив. Фокус дослідив українські бренди, їхню історію, різнобічну діяльність компаній та рівень довіри, та склав Топ10 найвідоміших українських брендів, які вражають, надихають та своїм прикладом показують, наскільки важливою є допомога і благодійність під час повномасштабної війни.

У штаті мережі працює понад 8 тисяч співробітників Фото: rau.ua

NOVUS: підтримка вітчизняних виробників, населення та ЗСУ

NOVUS — українська мережа супермаркетів, що працює в Україні вже 16 років. Історія бренду розпочалась у 2009 році, з відкриття магазинів у Рівному та в Києві. У компанії впевнені: від самого початку важливим принципом роботи NOVUS була якість у всьому. Зокрема, йдеться про будівництво магазинів зі зручними під'їзними дорогами та паркувальними майданчиками, забезпечення комфорту всередині магазинів, зрозуміле та логічне розміщення товарів. "Але найголовніше – це якість продукції, зокрема власного виробництва", – каже Олексій Панасенко, заступник генерального директора з операційної діяльності NOVUS. Наприкінці 2020 компанія уклала угоду з поглинання мережі Billa, і зараз усі магазини працюють за стандартами та під брендом NOVUS.

Мережа супермаркетів NOVUS становить понад 80, а в штаті працюють більше 8 тисяч співробітників. Компанія у Топ5 лідерів продуктового рітейлу України. За даними Олексія Панасенка, в 2024 році компанія відкрила 17 нових об’єктів, зокрема, 14 з них формату біля дому Mi Market у столичному регіоні.

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Компанія – соціально-відповідальний роботодавець, що активно підтримує свій персонал, а ще – вітчизняних виробників, адже понад 70% продукції в магазинах – це українське виробництво. У 2024 році мережа NOVUS сплатила понад 2,5 млрд грн податків. У компанії активно розвивають проєкти допомоги громадянам України під час війни та ЗСУ. До прикладу, 100 вантажівок з продуктами на суму понад 100 мільйонів гривень передав Благодійний фонд Food for Ukraine, також передано 13,5 млн грн. на обладнання та лікування малечі в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. Амосова в межах благодійної ініціативи "Велике маленьке серце". Відомою ініціативою компанії стала солі з шахт окупованого Соледару у спеціальному пакуванні "ВОЛЯ", що дозволило передати на закупівлі дронів понад 6,5 млн. грн.

BAYADERA GROUP входить до ТОП-3 українських експортерів горілки Фото: BayaderaGroup

HLIBNY DAR: 23 роки довіри до бренду та багатомільйонна підтримка Збройних Сил

HLIBNY DAR – горілчаний бренд компанії BAYADERA GROUP, найбільшого алкогольного холдингу Східної Європи. Бренду HLIBNY DAR цьогоріч виповнилося 23 роки. За цей час неодноразово вдосконалювався дизайн та рецептура. Незмінними лишаються тільки якість та цінності бренду: любов до рідної землі та вірність її традиціям, повага до людей та до їх праці. За 2024 рік частка виробництва ТМ HLIBNY DAR в структурі компанії складає майже 40%. За минулий рік було вироблено понад 92 млн пляшок горілчаної продукції (0,5л 40 градусів), з яких 37,3 млн – це HLIBNY DAR. Попри війну, спостерігається відновлення виробництва горілки і HLIBNY DAR лишається великим гравцем. Завдяки горілчаному портфелю компанії, зокрема бренду HLIBNY DAR, BAYADERA GROUP входить до ТОП-3 українських експортерів горілки. "23 роки HLIBNY DAR залишається вірним українським традиціям.

HLIBNY DAR – це гідний представник Made in Ukraine на світовій арені, що формує позитивний імідж якісної української продукції і нашої Батьківщини. Щиро бажаю Україні довголіття під жовто-блакитним прапором на вільній і хлібній землі!" — відзначив Анатолій Корчинський, СЕО BAYADERA GROUP. Через потужну дистриб‘юторську мережу 20 філій – HLIBNY DAR присутній по всій Україні. Завдяки високим продажам цього продукту, компанія вчасно сплачує всі податки та донатить на ЗСУ. За час війни компанія сплатила понад 13,6 мільярдів гривень податків до держбюджету, а допомога ЗСУ склала понад 90,5 мільйонів гривень.

Київстар продовжує трансформацію бізнесу від оператора електронних комунікацій до провайдера цифрових послуг Фото: prostomob.com

Київстар: розвиток цифрових технологій, допомога дітям

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговує близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів Домашнього Інтернету. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та інші. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів.

Київстар продовжує трансформацію бізнесу від оператора електронних комунікацій до провайдера цифрових послуг, у тому числі у сфері охорони здоров'я та інформаційно-розважальному секторі. У 2025 році оператор придбав сервіс Uklon, це стратегічне придбання стало початком експансії Київстар у нову сферу цифрових споживчих послуг відповідно до глобальної стратегії VEON. Капітальні інвестиції Київстар у першому кварталі 2025 року зросли на 126% і склали 2,422 млрд грн. У 2024 році компанія сплатила до державного бюджету 12,3 млрд грн податків. Загальна сума сплачених компанією податків від початку повномасштабного вторгнення сягнула 36,1 млрд грн.

Компанія активно вкладає у соціальні проєкти, зокрема проєкт "Дитяча надія", в межаї якого лікарні отримують необхідне обладнання. Незодавно компанія "Київстар" спільно з благодійною платформою dobro.ua передали сучасне медичне обладнання Національному реабілітаційному центру UNBROKEN "Незламні" у Львові — загальна вартість переданого обладнання складає 8,3 мільйона гривень. Загалом у межах напряму допомоги дітям з опіками було зібрано понад 33 мільйони гривень, з яких 28,3 мільйона інвестував Київстар. Завдяки новому обладнанню Центр UNBROKEN стає надійним місцем лікування в Україні для понад 3000 дітей, зокрема 250 пацієнтів із тяжкими травмами, включно з опіками.

ROZETKA - бренд з двадцятирічною історією на ринку України

ROZETKA: розвиток якісного сервісу та збільшення асортименту товарів

ROZETKA – відомий та найбільший онлайн-ритейлер у країні, що має 540 магазинів у 161 містах України, більш ніж 100 партнерів-франчайзі, понад 43 мільйони відвідувань сайту щомісяця, а ще — свій сервіс доставки та платіжний сервіс Rozetka Pay. У червні 2025 року бренду виповнюється двадцять років. Компанію заснувало подружжя — Владислав та Ірина Чечоткіни: у 2005 році вони відкрили маленький інтернет-магазин, а перший офіс взагалі розташовувався в квартирі. І лише в кінці 2005 року в компанії було працевлаштовано 10 спеціалістів. Зараз в компанії — понад 5 тисяч працівників. Після початку вторгнення компанія певний час перебувала у кризовому стані, товарообіг впав, а власникам довелося скоротити мережу та звільнити частину персоналу, і 26 магазинів компанія втратила, проте вже в 2023 році Владислав Чечоткін повідомив, що обсяг бізнесу у валюті ймовірно перевищить довоєнні показники.

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Rozetka – це не лише про широкий асортимент товарів та розгорнуту по всій країні мережу точок, але і про допомогу армії. Наприкінці березня стало відомо, що інтернет-магазин ROZETKA став новим партнером національної програми підтримки військових Плюси у застосунку Армія+. Користувачі можуть згенерувати один промокод на місяць, який надаватиме знижку до 30% на амуніцію та інші товари. Перелік категорій, на який діє цей промокод, та розмір знижки можна побачити на акційній сторінці сайту партнера. Національна програма підтримки військовослужбовців Плюси запустилася у грудні 2024 року. Її мета – об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги.

WOG приєдналася до національної програми підтримки військових Плюси в застосунку Армія+

WOG: якісне пальне, допомога ЗСУ, проєкти для ветеранів

WOG оперує 355 автозаправними станціями. Відомими для українців вже стали не лише АЗК мережі, але й WOG Cafe та магазини WOG Market. У 2023 році WOG відкрила ще й найбільший трасовий комплекс в Україні, що розташований в с. Глибочиця, Житомирської області. WOG – серед великих роботодавців, адже в мережі працевлаштовано понад 7 тисяч співробітників. Компанія повністю забезпечує підтримку та повернення працівників із ЗСУ, зберігаючи робочі місця, забезпечуючи навчання та адаптацію. 2023 року мережа запустила особливий проєкт для ветеранів і ветераном — Академія кави WOG, що дозволяє колишнім військовослужбовцям опанувати нову професію баристи та отримати знання для відкриття власної кав'ярні. "Цей освітній проєкт дає ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам не лише професійні навички бариста, а й практичні інструменти для запуску власної справи, які вони зможуть реалізувати та монетизувати в майбутньому", — зауважив директор із маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

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Важливо і те, що мережа перераховує до бюджетів усіх рівнів значні суми податків: за 2024 рік АЗК WOG перерахувала до бюджетів усіх рівнів 15,6 млрд гривень, що на 48% більше за 2023 рік. "Великий бізнес тим і важливий для країни, що на нього покладено формування левової частки доходів державного бюджету, а відповідно й забезпечення Сил Оборони", — каже Микола Циркун, фінансовий директор мережі АЗК WOG.

У лютому 2025 року WOG приєдналася до національної програми підтримки військових Плюси в застосунку Армія+. У межах ініціативи захисники отримають спеціальні знижки на якісне пальне, їжу, напої та інші товари в мережі АЗК WOG. Мережа вже четвертий рік безперервно забезпечує пальним евакуаційні місії та реалізовує спільні ініціативи з благодійними фондами на запит від Сил оборони.

Один з навійдоміших проєктів компанії - комплекс преміум-класу INTERGAL CITY в Києві

Інтергал-Буд: високі стандарти та інклюзивність

Бренд "Інтергал-Буд" — це вже символ надійності та якості у будівництві. З 2003 року компанія звела 190 будинків та реалізувала проєктів на 4,6 млн квадратних метрів. У 2024 році було збудовано та введено в експлуатацію 358,5 тис. кв. м нерухомості, що дорівнює понад 3800 квартир у 20 новобудовах. Географія діяльності "Інтергал-Буд" охоплює не лише столицю, а й найбільші міста України, де компанія активно розвиває нові проєкти. Минулого року компанія вийшла на міжнародний рівень: "Інтергал-Буд" була залучена, як український девелопер і експерт, до реалізації проєктів в Угорщині. Компанія постійно удосконалює свої проєкти, а всі нові будинки, які плануються до введення в експлуатацію, вже будуть обладнані автономним електроживленням. Також "Інтергал-Буд" облаштовує укриття у кожному житловому комплексі, адже одним із найважливіших завдань на бачить забезпечити безпеку мешканців. Наприкінці 2024 року "Інтергал-Буд" отримала престижну нагороду "Найбільша компанія за обсягами будівництва" на церемонії Ukrainian Building Award 2024. Цей статус підтверджує, що компанія є справжнім лідером серед українських девелоперів, що задає тренди у сфері житлового будівництва.

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Важливо і те, що нові проєкти житлових комплексів компанії "Інтергал-Буд" реалізуються з урахуванням оновлених будівельних норм щодо інклюзивності, тоді як у наявних будинках використовуються додаткові технічні засоби для пристосування проєктних рішень до нових вимог.

Понад 8 мільйонів осіб є користувачами програми лояльності "EVA МОЗАЇКА"

EVA: довіра клієнтів та благодійні проєкти

Бренд EVA — це відома національна мережа магазинів краси та здоров’я (загалом в мережі представлено понад 30000 асортиментних позицій). Довіра до бренду підтверджена, адже понад 8 мільйонів осіб є користувачами програми лояльності "EVA МОЗАЇКА". У компанії понад тисяча фірмових магазинів по всій Україні, а також власний інтернет-магазин EVA.UA. Мережа також один з найбільших роботодавців: штат налічує близько 13 тисяч співробітників. Сума усіх податкових платежів EVA за 2024 рік склала майже 4,2 млрд грн. У компанії впевнені: сумлінна сплата податків бізнесом відіграє ключову роль у підтримці економіки країни, фінансуванні Збройних Сил, соціальних програм та відновленні інфраструктури. У час повномасштабної війни це — не лише обов’язок, а й внесок у стійкість та майбутнє України.

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Також компанія постійно запроваджує благодійні проєкти, допомагає в межах соціальних програм, бере участь у спеціальних зборах коштів для потреб ЗСУ. Наприклад, завдяки проєкту "ГеройCar" вдалося зібрати 9,5 мільйонів гривень та придбати 38 автівок на фронт у 2024 році. Також минулого року два розвідувальні безпілотні комплекси Mini Shark з’явилися на озброєнні артилерійської розвідки 12-ї бригади "Азову" НГУ наприкінці 2024 року завдяки проєкту "Розправ крила", який EVA організувала спільно з Фондом tech-спільноти KOLO: вдалося зібрати 7,1 млн грн. EVA також реалізувала низку ініціатив, спрямованих на забезпечення наших захисників і захисниць необхідними засобами для догляду.

Уже протягом 30 років "Монделіс Україна" є одним із провідних підприємств харчової галузі України

"Корона": відомий шоколад і соціальні проєкти для допомоги українцям

Бренд "Корона" в Україні з’явився ще 1995 року, а отже цього річ він святкує своє тридцятиріччя. Популярний шоколад виробляється на фабриці у Тростянці Сумської області, що входить в структуру компанії "Монделіс Україна". На підприємстві за міжнародними стандартами якості виробляються продукти під такими популярними брендами, як "Корона", Milka, Alpen Gold, "Ведмедик "Барні", TUC, Oreo. Фабрика у Тростянці – одна з найпотужніших в Україні та має повний цикл переробки какао бобів. Продукція, вироблена на Тростянецькій фабриці, реалізується на внутрішньому ринку та експортується до країн Східної Європи та Центральної Азії. "Монделіс Україна" постійно опікується потребами місцевої громади Тростянця, роблячи свій внесок у допомогу лікарням, школам, дитячим садкам, спортивним товариствам.

Уже протягом 30 років "Монделіс Україна" є одним із провідних підприємств харчової галузі України, великих платників податків, експортерів та інвесторів в економіку України. А благодійність та волонтерство – невід’ємна складова ДНК компанії та частина корпоративної культури. Соціальні програми компанії — різнопланові та завжди націлені на надання найбільш необхідної допомоги громадам. Загалом з 2022 року спільно із Глобальним фондом Mondelēz International компанія уже спрямувала на підтримку України понад 480 мільйонів гривень.

Компанії групи інвестували у розвиток в Україні 4,9 млрд грн Фото: Нова Пошта

Нова пошта: інвестиції, якість, масштабна допомога

Нова пошта — це відомий український бренд, це велика українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Загалом група компаній NOVA надає клієнтам повний спектр логістичних, фінансових та ІТ-послуг в Україні та за кордоном. До групи входять українські та міжнародні компанії, зокрема логістична компанія Нова пошта в Україні, Nova Post Europe, Nova Global, авіакомпанія Supernova Airlines, фінансова компанія NovaPay, ІТ-компанія Nova Digital, а також паливно-енергетична компанія Nova Energy. Нова пошта є найшвидшою доставкою в Україні, доставляючи щодня 1,5 млн посилок та вантажів на наступний день, за 24 години. Для своїх клієнтів компанія відкрила найдоступнішу мережу: понад 13 300 відділень та 25 700 поштоматів — разом 39 000 точок сервісу. За 2024 рік компанія доставила 480 млн відправлень, що більше на 16%, ніж у 2023 році. Також у грудні 2024 року компанія встановила новий добовий рекорд — доставлено 2,25 млн посилок та вантажів.

За 9 місяців 2024 року компанії групи NOVA сплатили в Україні 8,6 млрд грн податків, що на 10% більше, ніж за відповідний період минулого року. А ще компанії групи інвестували у розвиток в Україні 4,9 млрд грн — це на 40% більше, ніж за 3 квартали минулого року (3,5 млрд грн). Нова пошта — один з найбільших в Україні роботодавців, тут працює 35 тисяч співробітників. Компанія має програму підтримки ветеранів, яка містить розширену медичну страховку, можливість пройти реабілітацію в спеціалізованому центрі, перекваліфікації та зміни місця роботи/посади тощо. Наразі в компанії працює 380 ветеранів. Нова пошта інвестує в наближення перемоги й активно допомагає захисникам та громадянам, які постраждали від війни. Компанія на постійній основі допомагає 16 військовим бригадам, закриваючи всі їхні запити, та іншим підрозділам, які звертаються по допомогу. Також вона щомісяця донатить на благодійні фонди, бере участь у великих зборах, які ведуть інші компанії, та організовує власні.

ПриватБанк активно впроваджує соціальні проєкти та має власний Благодійний фонд Фото: УНІАН

ПриватБанк: довіра мільйонів, допомога лікарням

Найбільший український банк, 100% якого належить державі, роками зберігає лідерські позиції: банку довіряють понад 19 мільйонів активних клієнтів – фізичних і юридичних осіб. Банк вже 33 роки здійснює фінансову діяльність на ринку країни. У банку – розвинена мережа: понад тисяча відділень, 5 тисяч банкоматів та 10 тисяч терміналів самообслуговування. ПриватБанк – також найбільш прибутковий банк в країні: результатами 2024-го фінансового року банк сплатив 41 млрд грн податку на прибуток (за результатами 2023 року — 26,7 млрд грн.).

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Загалом прибуток банку до оподаткування за даними до аудиту у 2024 році склав 81 млрд грн. про довіру до банку кажуть і цифри: станом на 1 січня обсяг коштів на рахунках фізосіб перевищив 438 млрд гривень. Банк також активно кредитує населення: на початок року обсяг кредитного портфелю (позики фізосіб) перевищив 79 мрд грн. ПриватБанк – один з найбільших роботодавців в Україні: у мережі працює понад 20 тисяч спеціалістів.

ПриватБанк активно впроваджує соціальні проєкти та має власний Благодійний фонд "Допомагати просто!". Весь 2024 рік Фонд постачав критично важливе медичне обладнання, медикаменти та розхідні матеріали медичного призначення з метою підсилення українських шпиталів та медичних закладів, опорних лікарень та стабілізаційних пунктів. Загалом минулого року сучасне обладнання для понад 30 обласних опорних медзакладів та 5 дитячих лікарень.