На левом берегу Киева действуют экстренные отключения: какие графики на правом

После российской ракетно-дроновой атаки 27 декабря ситуация с электроснабжением в Киеве остается критической. В то же время энергетики смогли вернуть свет почти 750 тысячам семей.

На правом берегу удалось вернуться к стабилизационным графикам отключения электроэнергии. Впрочем, на левом берегу в дальнейшем действуют экстренные отключения света, что означает, что графики не действуют, а отключения являются непрогнозируемыми для потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Правый берег Киева — какие графики действуют

На правом берегу столицы удалось стабилизировать ситуацию с поставками электроэнергии, в результате чего в течение 28 декабря будут действовать графики отключения:

Отключение света в Киеве на 28 декабря Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве на 28 декабря Фото: ДТЭК

Кроме того, сложная ситуация со светом остается в Киевской области.

Энергетики ДТЭК смогли вернуть свет 347 000 семей Киевской области после массированной атаки

Впрочем, более 10 тыс семей Вышгородского района остаются без света. Также тяжелая ситуация в Бориспольском и Броварском районах, где привычные графики не действуют.

"Стараемся сегодня подавать электричество с интервалами: 3 часа со светом, 6 часов — без", — отметили в ДТЭК.

Для других районов Киевской области действуют графики, о которых было сообщено вчера вечером.

Отключение света в Киевской области на 28 декабря Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области на 28 декабря

Атака на энергетику в Киеве и Киевской области — что известно

Напомним, атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточиванию и оставила без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала о том, что без света остались 600 тысяч потребителей, а в столице фиксировали перебои с водо- и теплоснабжением.

Президент Зеленский сообщил об атаке с применением 500 дронов и 40 ракет, основное направление удара — Киев.

А член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что для стабилизации ситуации в столичном регионе нужно как минимум несколько суток.