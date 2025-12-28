На лівому березі Києва діють екстрені відключення: які графіки на правому

Після російської ракетно-дронової атаки 27 грудня ситуація з електропостачання у Києві залишається критичною. Водночас енергетики змогли повернути світло майже 750 тисячам родин.

На правому березі вдалося повернутися до стабілізаційних графіків відключення електроенергії. Утім на лівому березі надалі діють екстрені відключення світла, що означає, що графіки не діють, а відключення є непрогнозованими для споживачів. Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

Правий берег Києва — які графіки діють

На правому березі столиці вдалося стабілізувати ситуацію з постачанням електроенергії, внаслідок чого впродовж 28 грудня діятимуть графіки відключення:

Відключення світла у Києві на 28 грудня Фото: ДТЭК

Крім того, склада ситуація зі світлом залишається у Київській області.

Енергетики ДТЕК змогли повернуии світло 347 000 родин Київської області після масованої атаки

Утім понад 10 тис родин Вишгородського району залишаються без світла. Також важка ситуація в Бориспільському та Броварському районах, де звичні графіки не діють.

"Намагаємось сьогодні подавати електрику з інтервалами: 3 години зі світлом, 6 — без", — зазначили в ДТЕК.

Для інших районів Київської області діють графіки, про які було повідомлено вчора ввечері.

Відключення світла у Київській області на 28 грудня Фото: ДТЕК

Атака на енергетику в Києві та Київській області — що відомо

Нагадаємо, атака по об’єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району Київщини. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла про те, що без світла залишилися 600 тисяч споживачів, а у столиці фіксували перебої з водо- і теплопостачанням.

Президент Зеленський повідомив про атаку із застосуванням 500 дронів та 40 ракет, основний напрямок удару — Київ.

А член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що для стабілізації ситуації в столичному регіоні потрібно щонайменше декілька діб.