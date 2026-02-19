Не допустить катастроф как в Киеве: Зеленский анонсировал план перестройки энергообеспечения

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по восстановлению электроэнергии и теплоснабжения в регионах. Отдельно были обсуждены планы подготовки к следующей зиме.

Зеленский отметил, что на общегосударственном уровне будет принят план по следующему отопительному сезону. Об этом президент сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, в Одессе и части громад области, на Днепровщине и на Николаевщине особенно сложные условия.

Также был проанализирован опыт Запорожья и то, какой опыт региона может быть масштабирован в других областях. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров доложил о работе по защите и восстановлению объектов критической инфраструктуры.

Президент отметил, что нужно уже сейчас готовиться к перестройке и обновлению энергетического обеспечения громад, а также создавать план на следующий отопительный сезон. Впоследствии он будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.

"Каждый украинский город, каждая община, которые не допустили этой зимой таких внутренних катастроф, которые были, в частности, в Киеве, имеют опыт, который может и должен быть учтен в масштабе всей Украины", — подчеркнул президент.

Ситуация с отоплением в Киеве — что известно

Напомним, о том, что в Киеве критически повреждена Дарницкая ТЭЦ. Это стало следствием российского обстрела 3 февраля. По заключению специалистов, при условии отсутствия новых ударов отремонтировать объект можно будет не раньше, чем через два месяца. Поэтому до этого времени 1100 домов будут без теплоснабжения.

Журналисты ЭП составили карту домов, которые остались без отопления до конца зимы из-за повреждения ТЭЦ-4.

По словам эксперта Александра Харченко, до конца отопительного сезона у жителей этих домов уже нет шансов на восстановление теплоснабжения.

В то же время 9 февраля, на столичной Троещина в квартиры жителей вернулось тепло.

Впоследствии, из-за обстрела 12 февраля, почти 2600 домов в столице остались без отопления.

В интервью Financial Times 15 февраля городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что столица находится "на грани катастрофы" из-за вражеских ударов по объектам инфраструктуры. 17 февраля он сообщил, что во все 2600 домов восстановили теплоснабжение.