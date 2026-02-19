Не допустити катастроф як у Києві: Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо відновлення електроенергії та теплопостачання у регіонах. Окремо були обговорені плани підготовки до наступної зими.

Зеленський наголосив на тому, що на загальнодержавному рівні буде ухвалено план щодо наступного опалювального сезону. Про це президент повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, в Одесі й частині громад області, на Дніпровщині та на Миколаївщині особливо складні умови.

Також було проаналізовано досвід Запоріжжя та те, який досвід регіону може бути масштабований в інших областях. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров доповів про роботу із захисту та відновлення обʼєктів критичної інфраструктури.

Президент зазначив, що потрібно вже зараз готуватися до перебудови та оновлення енергетичного забезпечення громад, а також створювати план на наступний опалювальний сезон. Згодом він буде розглянутий і затверджений на загальнодержавному рівні.

"Кожне українське місто, кожна громада, які не допустили цієї зими таких внутрішніх катастроф, що були, зокрема, в Києві, мають досвід, який може й повинен бути врахований у масштабі всієї України", — наголосив президент.

Ситуація з опаленням у Києві — що відомо

Нагадаємо, про те, що у Києві критично пошкоджена Дарницька ТЕЦ. Це стало наслідком російського обстрілу 3 лютого. За висновками фахівців, за умови відсутності нових ударів відремонтувати об'єкт можна буде не раніше, ніж за два місяці. Тож до цього часу 1100 будинків будуть без теплопостачання.

Журналісти ЕП склали мапу будинків, які лишилися без опалення до кінця зими через пошкодження ТЕЦ-4.

За словами експерта Олександра Харченка, до кінця опалювального сезону у жителів цих будинків уже немає шансів на відновлення теплопостачання.

Водночас 9 лютого, на столичній Троєщина до квартир мешканців повернулося тепло.

Згодом, через обстріл 12 лютого, майже 2600 будинків у столиці залишилися без опалення.

В інтерв'ю Financial Times 15 лютого міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця перебуває "на межі катастрофи" через ворожі удари по об'єктах інфраструктури. 17 лютого він повідомив, що у всі 2600 будинків відновили теплопостачання.