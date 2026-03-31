Страны ЕС до сих пор не согласовали кредит Украине: гарантий его предоставления нет, — Каллас

Вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза пока не согласовали предоставление кредита в 90 миллиардов евро для Украины.

По ее словам, работа продолжается, однако никаких гарантий, что Украина получит важную финансовую помощь, пока нет. Об этом она заявила во время визита в Украину, где она находится в Буче вместе с главой МИД Андреем Сибигой, сообщает "РБК-Украина".

"Да у нас есть определенные препятствия как на пути к 20-му пакету санкций, так и к выделению кредита. Работа продолжается, чтобы преодолеть эти препятствия. Однако пока я не имею хороших новостей и не могу сообщить, что этот кредит будет предоставлен. Поэтому мы продолжаем работать, и надеемся, что это решение будет принято на следующем заседании Европейского Совета", — заявила Каллас.

Напомним, что 30 марта Владимир Зеленский заявил, что из-за того, что Европейский Союз пока не может принять предоставление кредита в 90 миллиардов евро для Украины, задерживается процесс подготовки к зиме. Речь идет о восстановлении энергетического сектора, а также обороне объектов энерго- и водоснабжения.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев в интервью Фокусу рассказал, что под угрозой находится крупный кредит Европейского Союза на 90 миллиардов евро. По его словам, Украина находится на грани "финансовой катастрофы".

Кредит на 90 миллиардов для Украины: что известно об инициативе ЕС

Стоит напомнить, что еще в середине декабря 2025 года лидеры ЕС договорились о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро для финансирования ее обороны от РФ. Однако Венгрия заблокировала эту инициативу. Предпосылкой стало то, что премьер-министр Виктор Орбан обвинил Украину в затягивании ремонта поврежденного нефтепровода "Дружба".

10 марта издание Politico писало, что пока Венгрия блокирует решение многомиллиардного кредита для Украины, Киеву хватит денег только до мая.

Также в Politico недавно сообщали, что лидеры ЕС придумали, как предоставить Украине обещанный кредит, несмотря на блокирование Фицо и Орбана.

17 марта стало известно, что Европейский Союз уже согласовал заем для Украины в размере 90 млрд евро и его больше не будут пересматривать. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который препятствовал кредиту, дали понять, что он должен придерживаться решений европейских лидеров.