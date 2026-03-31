Країни ЄС досі не погодили кредит Україні: гарантій його надання немає, — Каллас

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що країни Євросоюзу наразі не погодили надання кредиту в 90 мільярдів євро для України.

За її словами, робота триває, однак жодних гарантій, що Україна отримає важливу фінансову допомогу, наразі немає. Про це вона заявила під час візиту до України, де вона перебуває в Бучі разом з головою МЗС Андрієм Сибігою, повідомляє "РБК-Україна".

"Так у нас є певні перешкоди як на шляху до 20-го пакету санкцій, так і до виділення кредиту. Робота триває, щоб подолати ці перешкоди. Однак наразі я не маю хороших новин і не можу повідомити, що цей кредит буде надано. Тому ми продовжуємо працювати, і сподіваємося, що це рішення буде ухвалене на наступному засіданні Європейської Ради", — заявила Каллас.

Нагадаємо, що 30 березня Володимир Зеленський заявив, що через те, що Європейський Союз наразі не може ухвалити надання кредиту в 90 мільярдів євро для України, затримується процес підготовки до зими. Йдеться про відновлення енергетичного сектору, а також оборону об'єктів енерго- та водопостачання.

Раніше нардеп Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу розповів, що під загрозою перебуває великий кредит Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. За його словами, Україна знаходиться на межі "фінансової катастрофи".

Кредит на 90 мільярдів для України: що відомо про ініціативу ЄС

Варто нагадати, що ще у середині грудня 2025 року лідери ЄС домовилися про надання Україні фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування її оборони від РФ. Проте Угорщина заблокувала цю ініціативу. Передумовою стало те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Україну в затягуванні ремонту пошкодженого нафтопроводу "Дружба".

10 березня видання Politico писало, що поки Угорщина блокує рішення багатомільярдного кредиту для України, Києву хватить грошей лише до травня.

Також у Politico нещодавно повідомляли, що лідери ЄС придумали, як надати Україні обіцяний кредит, попри блокування Фіцо і Орбана.

17 березня стало відомо, що Європейський Союз вже узгодив позику для України у розмірі 90 млрд євро і її більше не переглядатимуть. Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який перешкоджав кредиту, дали зрозуміти, що він повинен дотримуватися рішень європейських лідерів.