Что изменится для украинцев с 1 июля: новые таможенные правила, выплаты военнослужащим и перерасчет пенсий

С 1 июля в Украине вступает в силу ряд изменений, касающихся банковских операций, топлива, пенсий, мобилизации, международных посылок, социальных выплат и приемной кампании. Часть новых правил уже начала действовать в конце июня.

Фокус собрал информацию об основных изменениях, которые ждут украинцев.

В июле также вступят в силу обновленные правила выплаты военных пособий, расширится программа "Доступные лекарства", а в некоторых городах могут вырасти тарифы на воду.

Новые правила пополнения банковских карт

С 26 июня вступило в силу постановление НБУ № 67, изменившее порядок пополнения банковских карт через платежные терминалы самообслуживания. Теперь для внесения наличных необходимо указать номер телефона и подтвердить операцию одноразовым кодом, полученным в SMS или по телефону.

Без подтверждения средства не будут зачисляться независимо от суммы пополнения. Исключение сделано для уплаты налогов, штрафов, коммунальных услуг, транспортных билетов и пополнения счета мобильного телефона на сумму до 500 гривен в месяц.

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Выплаты военнослужащим

Фактически новая система денежного обеспечения военнослужащих начала действовать с 1 июня, но первые выплаты по ней поступят в июле. Это предусмотрено постановлением Кабмина № 768 от 12 июня 2026 года.

Всем военнослужащим назначили тыловую надбавку в размере 10 тысяч гривен в месяц. За участие в боевых действиях предусмотрены отдельные выплаты в зависимости от зоны выполнения задач, а также суточные за активные операции. Максимальная сумма боевых выплат ограничена 460 тысячами гривен в месяц. Отдельно предусмотрено 100 тысяч гривен за взятие противника в плен и 15 тысяч гривен за его уничтожение в контактном бою с видеофиксацией.

Мобилизация

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 2 августа 2026 года. С 1 июля новые правила призыва не вводятся — мобилизация будет проводиться в соответствии с действующим законодательством.

Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в зависимости от их статуса. Мужчины до 25 лет, не проходившие службу и не состоящие в запасе, могут поступить на службу только добровольно по контракту. В то же время те, кто уже служил или имеет военную подготовку, могут быть мобилизованы и в возрасте до 25 лет.

Военнообязанным рекомендуется всегда иметь при себе паспорт и военно-учетный документ, а также носить с собой бумажную выписку из приложения "Резерв+", поскольку из-за проблем со связью электронный документ может оказаться недоступным.

Бензин со спиртом и новая маркировка топлива

С 1 июля все автозаправочные станции должны продавать бензин стандарта Е10 с содержанием биоэтанола от 7% до 10%. Одновременно Украина переходит на европейскую маркировку топлива.

Бензин будет обозначаться как E5 или E10, дизельное топливо — как B7. При этом привычные марки А-95 и А-92 останутся в продаже. Для большинства автомобилей, выпущенных после 2000-х годов, изменения не потребуют дополнительных настроек. Владельцам более старых автомобилей рекомендуют проверить совместимость топливной системы. Ожидается, что подорожание топлива будет минимальным — примерно 50–70 копеек за литр.

Кэшбэк на топливо

Программа государственного кэшбэка на топливо завершилась 31 мая. Использовать накопленные бонусы можно было до 30 июня, после чего неиспользованные средства возвращаются в бюджет.

В то же время программа "Национальный кэшбэк" для украинских товаров продолжает действовать.

Жилищные ваучеры для ВПЛ

С 17 июля внутренне перемещенные лица, имеющие статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны, смогут использовать жилищный ваучер на сумму до 2 миллионов гривен в качестве первого взноса в рамках программы "еОселя".

Кроме того, ветераны, участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших защитников получат доступ к ипотеке под 3% годовых. Для запуска этого механизма Верховная Рада должна принять законопроект №15335.

Новые правила отправки международных посылок

С 1 июля все страны ЕС начинают поэтапно вводить новые таможенные правила. Для коммерческих отправлений и подарков стоимостью свыше 45 евро вводится обязательный сбор в размере 3 евро.

Сбор будет начисляться за каждую отдельную категорию товаров в таможенной декларации. Например, если в посылке есть книга и платье, придется заплатить 6 евро. Дополнительно могут взиматься НДС и местные таможенные сборы. В переходный период в некоторых странах эти платежи может оплачивать получатель.

Пенсии

С 1 июля продолжается очередной этап перерасчета пенсий. Это не является общим повышением и касается лишь отдельных категорий пенсионеров.

Автоматически начисляются возрастные доплаты: 300 гривен после 70 лет, 456 гривен после 75 лет и 570 гривен после 80 лет. Неработающим пенсионерам от 65 лет с необходимым страховым стажем пенсию могут повысить до 4213 гривен. Отдельные виды пособий, в частности на уход или на детей, оформляются только по заявлению.

Тарифы на воду

На общегосударственном уровне тарифы на воду не пересматривались. С июня полномочия по их установлению были переданы органам местного самоуправления, поэтому решение о повышении принимают отдельные водоканалы, и цены могут вырасти в отдельных городах.

В то же время тарифы на электроэнергию, газ, тепло и горячую воду в июле остаются без изменений.

"Доступные лекарства"

С июля в программу "Доступные лекарства" будут включены 51 международное непатентованное наименование препаратов.

Новые лекарства предназначены для лечения артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма, профилактики тромбообразования, снижения уровня холестерина, а также для пациентов, перенесших инфаркт миокарда или имеющих высокий риск инсульта. Получить их можно по электронному рецепту в аптеках, участвующих в программе.

Выплаты ВПЛ

С 1 июля усиливается контроль за выплатами внутренне перемещенным лицам. Минфин будет ежемесячно проверять, не находится ли человек за границей более 90 дней подряд.

Пенсионный фонд также будет проверять доходы и имущественное положение семей после автоматического продления выплат. В случае выявления несоответствий помощь будет отменена со следующего месяца.

Проверки работодателей

С июля Гоструда начнёт проверять работодателей на предмет выполнения квот по трудоустройству людей с инвалидностью.

Вместо прежней системы штрафов вводится механизм целевых взносов. За невыполнение квоты предприятия должны самостоятельно уплачивать взносы, а за просрочку или нарушение предусмотрены штрафы и пеня.

Приемная кампания

С 1 июля начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов на портале ЕДЕБО. Прием заявлений на бакалавриат продлится с 19 июля по 1 августа.

Абитуриенты могут подать до 10 заявлений, из которых не более пяти — на бюджетные места. Основным критерием поступления остаются результаты НМТ за 2023–2026 годы. Государство также предусмотрело специальные условия для отдельных категорий абитуриентов и увеличило поддержку приоритетных специальностей.

Напомним, с 1 июля по 31 августа в Киеве будет приостановлен бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте. На время летних каникул ученики смогут пользоваться проездными билетами со скидкой 75%. Льготные проездные будут продаваться через приложение "Киев Цифровой", EasyPay, терминалы самообслуживания и сайт КП "ГИОЦ". Также на этот период будет приостановлен бесплатный проезд для курсантов высших военных учебных заведений, имеющих такую льготу в течение учебного года.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в ряде населенных пунктов Украины планируется пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотведение. Большинство водоканалов уже обнародовали новые расчеты и проводят общественные слушания. Причиной возможного повышения называют рост расходов на электроэнергию, реагенты, ремонт сетей, топливо и другие составляющие. По предварительным расчетам, в отдельных городах стоимость воды может вырасти более чем вдвое, однако окончательные тарифы еще предстоит утвердить.