Що зміниться для українців з 1 липня: нові митні правила, виплати військовим і перерахунок пенсій

Із 1 липня в Україні набуває чинності низка змін, які стосуються банківських операцій, пального, пенсій, мобілізації, міжнародних посилок, соціальних виплат і вступної кампанії. Частина нових правил уже почала діяти наприкінці червня.

Фокус зібрав інформацію про головні зміни, які чекають на українців.

У липні також почнуть діяти оновлені правила для військових виплат, розшириться програма "Доступні ліки", а в окремих містах можуть зрости тарифи на воду.

Нові правила поповнення банківських карток

Із 26 червня набрала чинності постанова НБУ №67, яка змінила порядок поповнення банківських карток через платіжні термінали самообслуговування. Тепер для внесення готівки потрібно вказати номер телефону та підтвердити операцію одноразовим кодом із SMS або дзвінка.

Без підтвердження кошти не зараховуватимуться незалежно від суми поповнення. Виняток зробили для сплати податків, штрафів, комунальних послуг, транспортних квитків і поповнення мобільного телефону до 500 гривень на місяць.

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Виплати військовим

Фактично нова система грошового забезпечення військових запрацювала з 1 червня, але перші виплати за нею надійдуть у липні. Це передбачає постанова Кабміну №768 від 12 червня 2026 року.

Усім військовим додали тилову надбавку 10 тисяч гривень на місяць. За участь у бойових діях передбачені окремі виплати залежно від зони виконання завдань, а також добові за активні операції. Максимальна сума бойових виплат обмежена 460 тисячами гривень на місяць. Окремо передбачено 100 тисяч гривень за взяття противника в полон і 15 тисяч гривень за його знищення в контактному бою з відеофіксацією.

Мобілізація

Воєнний стан і мобілізація в Україні продовжені до 2 серпня 2026 року. Із 1 липня нових правил призову не запроваджують — мобілізація відбуватиметься за чинним законодавством.

Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років залежно від їхнього статусу. Чоловіки до 25 років, які не проходили службу й не перебувають у запасі, можуть вступити лише добровільно за контрактом. Водночас ті, хто вже служив або має військову підготовку, можуть бути мобілізовані й до 25 років.

Військовозобов'язаним рекомендують постійно мати при собі паспорт і військово-обліковий документ, а також носити паперовий витяг із застосунку "Резерв+", оскільки через проблеми зі зв'язком електронний документ може бути недоступним.

Бензин зі спиртом і нове маркування пального

Із 1 липня всі автозаправні станції повинні продавати бензин стандарту Е10 із вмістом біоетанолу від 7% до 10%. Одночасно Україна переходить на європейське маркування пального.

Бензин позначатимуть як E5 або E10, дизель — як B7. При цьому звичні марки А-95 та А-92 залишаться у продажу. Для більшості автомобілів, випущених після 2000-х років, зміни не потребуватимуть додаткових налаштувань. Власникам старіших авто рекомендують перевірити сумісність паливної системи. Очікується, що подорожчання пального буде мінімальним — приблизно 50–70 копійок за літр.

Кешбек на пальне

Програма державного кешбеку на пальне завершилася 31 травня. Використати накопичені бонуси можна було до 30 червня, після чого невикористані кошти повертаються до бюджету.

Водночас програма "Національний кешбек" для українських товарів продовжує працювати.

Житлові ваучери для ВПО

Із 17 липня внутрішньо переміщені особи зі статусом учасника бойових дій або інвалідністю внаслідок війни зможуть використовувати житловий ваучер до 2 мільйонів гривень як перший внесок за програмою "єОселя".

Також ветерани, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та сім'ї загиблих захисників отримають доступ до іпотеки під 3% річних. Для запуску механізму Верховна Рада має ухвалити законопроєкт №15335.

Нові правила міжнародних посилок

Із 1 липня всі країни ЄС починають поетапно запроваджувати нові митні правила. Для комерційних відправлень і подарунків дорожче 45 євро вводиться обов'язковий збір у розмірі 3 євро.

Збір нараховуватиметься за кожну окрему категорію товарів у митній декларації. Наприклад, якщо в посилці є книга і сукня, доведеться сплатити 6 євро. Додатково можуть застосовуватися ПДВ і місцеві митні збори. У перехідний період у деяких країнах ці платежі може сплачувати одержувач.

Пенсії

Із 1 липня триває черговий етап перерахунку пенсій. Він не є загальним підвищенням і стосується лише окремих категорій пенсіонерів.

Автоматично нараховують вікові доплати: 300 гривень після 70 років, 456 гривень після 75 років і 570 гривень після 80 років. Непрацюючим пенсіонерам від 65 років із необхідним страховим стажем пенсію можуть підвищити до 4213 гривень. Окремі види допомоги, зокрема на догляд або на дітей, оформлюються лише за заявою.

Тарифи на воду

На загальнодержавному рівні тарифи на воду не переглядали. Із червня повноваження щодо їх встановлення передали органам місцевої влади, тому рішення про підвищення ухвалюють окремі водоканали і ціни можуть зрости в окремих містах.

Водночас тарифи на електроенергію, газ, тепло та гарячу воду у липні залишаються без змін.

"Доступні ліки"

Із липня до програми "Доступні ліки" додають 51 міжнародне непатентоване найменування препаратів.

Нові ліки призначені для лікування артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності, порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження холестерину, а також для пацієнтів після інфаркту міокарда або з високим ризиком інсульту. Отримати їх можна за електронним рецептом у аптеках, які беруть участь у програмі.

Виплати ВПО

Із 1 липня посилюється контроль за виплатами внутрішньо переміщеним особам. Мінфін щомісяця перевірятиме, чи не перебуває людина за кордоном понад 90 днів поспіль.

Пенсійний фонд також перевірятиме доходи й майновий стан родин після автоматичного продовження виплат. Якщо виявлять невідповідності, допомогу скасують із наступного місяця.

Перевірки роботодавців

Із липня Держпраці почне перевіряти роботодавців щодо виконання квот на працевлаштування людей з інвалідністю.

Замість попередньої системи штрафів запроваджується механізм цільових внесків. За невиконання квоти підприємства повинні самостійно сплачувати внески, а за прострочення або порушення передбачені штрафи та пеня.

Вступна кампанія

Із 1 липня стартує реєстрація електронних кабінетів вступників на порталі ЄДЕБО. Подання заяв на бакалаврат триватиме з 19 липня до 1 серпня.

Абітурієнти можуть подати до 10 заяв, із яких не більше п'яти — на бюджет. Основним критерієм вступу залишаються результати НМТ за 2023–2026 роки. Держава також передбачила спеціальні умови для окремих категорій вступників і збільшила підтримку пріоритетних спеціальностей.

Нагадаємо, з 1 липня до 31 серпня у Києві призупинять безоплатний проїзд для школярів у громадському транспорті. На час літніх канікул учні зможуть користуватися проїзними квитками зі знижкою 75%. Пільгові проїзні продаватимуть через застосунок "Київ Цифровий", EasyPay, термінали самообслуговування та сайт КП "ГІОЦ". Також на цей період безкоштовний проїзд призупинять для курсантів вищих військових навчальних закладів, які мають таку пільгу під час навчального року.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня в низці населених пунктів України планують переглянути тарифи на водопостачання та водовідведення. Більшість водоканалів уже оприлюднили нові розрахунки та проводять громадські слухання. Причиною можливого підвищення називають зростання витрат на електроенергію, реагенти, ремонт мереж, паливо та інші складові. За попередніми розрахунками, в окремих містах вартість води може зрости більш ніж удвічі, однак остаточні тарифи ще мають затвердити.