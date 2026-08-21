Отсрочка от мобилизации: кто имеет право и что важно знать об ее оформлении

Все категории военнообязанных в Украине, которых не могут призвать на службу.

Перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва во время мобилизации в Украине, обширен и охватывает различные основания. Условно этих лиц можно разделить на группы в зависимости от обстоятельств, в силу которых они имеют право на отсрочку. И прежде всего, это те, кто имеет отсрочку в связи с профессиональной или образовательной принадлежностью, в частности, "зарезервированные" лица, научно-педагогические работники, студенты, аспиранты, а также определенные законодательством работники органов государственной власти.

Юристы перечислили Фокусу все категории военнообязанных в Украине, которых нельзя призвать на службу.

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Кто имеет право на отсрочку

"Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", помимо всех вышеперечисленных лиц, отсрочку оформляют те, у кого есть проблемы со здоровьем, то есть лица с инвалидностью или признанные временно негодными военно-медицинской комиссией", — объясняет адвокат Александр Дубовой, руководитель Адвокатского бюро Александра Дубового.

Отсрочка предоставляется также тем, кто был освобожден из плена. Речь идет о военнослужащих и гражданских лицах, а также о тех, кто потерял близких родственников (отца, мать, ребенка, родного брата или сестру) в связи с их участием в АТО, ООС, мерах по противодействию агрессии со стороны РФ после полномасштабного вторжения, а также тех, чьим родственникам посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства.

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Лицам, на которых лежит обязанность по воспитанию детей, также предоставляется право на отсрочку, а именно

родители, на иждивении которых находятся трое и более детей, не имеющие задолженности по выплате алиментов более чем за три месяца;

те, кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка;

те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью или ребенка, у которого инвалидность не установлена, но который страдает тяжелыми заболеваниями, перечень которых четко определен в законодательстве;

те, кто содержит своего совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, содержащие ребенка, лишенного родительской опеки, или ребенка-сироту;

один из родителей ребенка, если другой проходит военную службу.

Те, кто ухаживает за своими близкими, в частности:

ухаживает за своими родителями, женой или ребенком, если они нуждаются в постоянном уходе;

осуществляет уход за родителями супруги, если они нуждаются в уходе, а другие члены семьи, которые могли бы обеспечить такой уход, либо отсутствуют, либо по состоянию здоровья сами нуждаются в уходе, либо в определенных обстоятельствах, например, в случае ареста, не могут осуществлять такой уход;

имеет супругу с инвалидностью I или II группы;

чья жена имеет III группу инвалидности, установленную в связи с онкологическим заболеванием, отсутствием конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, либо при наличии у неё инвалидности дополнительно имеется онкологическое заболевание, психическое расстройство, церебральный паралич или другие паралитические синдромы;

имеет одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей супруги с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и обязанных по закону содержать их, или если такие лица не могут осуществлять уход, например, из-за своей инвалидности — при таких условиях может быть установлена отсрочка и для членов семьи второй степени родства, то есть бабушки, дедушки, братьев, сестер, внуков, если нет членов семьи первой степени родства или они не могут осуществлять уход;

является опекуном лица, признанного судом недееспособным.

Однако сами эксперты отмечают, что наличие соответствующих жизненных обстоятельств ещё не означает получение отсрочки от мобилизации. Поэтому далее мы подробно разберём каждый пункт.

Как изменилась процедура оформления отсрочек

"Еще совсем недавно именно процедура оформления была одной из самых серьезных проблем. После очередного продления срока мобилизации большое количество военнообязанных одновременно обращалось в ТЦК, чтобы своевременно продлить отсрочку и избежать перерыва между окончанием предыдущей и оформлением новой. Это означало большие очереди, в которых люди стояли с самого утра, и значительные затраты времени", — отмечает адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "Компетенс" Марина Суткович.

Она отмечает, что с 1 ноября 2025 года система принципиально изменилась. Основными способами оформления отсрочки стали приложение "Резерв+" и подача документов через ЦНАП, а ТЦК больше не принимают такие документы напрямую. Значительная часть уже оформленных отсрочек также продлевается автоматически.

"Эта цифровизация позволяет значительно сэкономить время и силы. Кроме того, люди стали гораздо спокойнее относиться к самому процессу оформления отсрочки, ведь для этого больше не нужно напрямую обращаться в ТЦК и СП", — поясняет эксперт.

Оформление отсрочки в "Резерв+" Фото: Коллаж: Фокус

Резерв+: оформление отсрочки онлайн

Для значительной части категорий процедура сегодня максимально упрощена. Если конкретный вид отсрочки доступен в приложении "Резерв+", а государственные реестры содержат всю информацию, необходимую для подтверждения основания, военнообязанный подает запрос онлайн, а система автоматически проверяет соответствующие сведения.

"В таких случаях нет необходимости самостоятельно собирать бумажный пакет документов, составлять заявления или обращаться в ТЦК или ЦНАП. Если все необходимые сведения имеются в реестрах и основание подтверждается, процедура может быть полностью автоматизирована", — поясняет Марина Суткович.

Если человек правильно определил основание для отсрочки, это основание оцифровано, а все данные в государственных реестрах актуальны, помощь адвоката для оформления отсрочки ему, как правило, не требуется.

Сложности возникают в тех случаях, когда определенный вид отсрочки можно оформить в "Резерв+", либо система не может подтвердить право из-за отсутствия или неполноты информации в государственных реестрах. В таком случае необходимо обратиться в ЦНАП с документами.

Оригиналы документов для оформления в ЦНАП

Раньше военнообязанный самостоятельно составлял заявление, делал копии подтверждающих документов, должен был должным образом их заверить и подать непосредственно в ТЦК и СП. Ошибка даже в формальном оформлении могла стать основанием для отказа.

"Сейчас же человеку нужно просто прийти с необходимыми документами (оригиналами). Ничего копировать и заверять не нужно. Заявление формируется самим администратором ЦНАП в электронном виде на основании сведений и документов, предоставляемых военнообязанным. К заявлению прилагаются сканы документов, подтверждающих право на отсрочку. Сформированное заявление распечатывается, предоставляется человеку для проверки и подписания, а затем передается на рассмотрение в Комиссию при ТЦК и СП", — объясняет адвокат.

Поэтому сегодня главная задача человека — правильно определить, какими именно документами подтверждается его право на отсрочку.

В стандартной ситуации это можно сделать самостоятельно, ознакомившись со списком документов, приведенным в приложении 5 к постановлению Кабинета Министров № 560.

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Однако жизненные и семейные ситуации не всегда бывают стандартными. Иногда для разъяснения родственных связей или других юридически значимых обстоятельств требуются дополнительные документы, не предусмотренные постановлением № 560

Именно в таких случаях необходимо предварительно обратиться к специалисту. Иногда вся юридическая помощь может фактически ограничиться одной консультацией: специалист определит, имеет ли человек право на отсрочку, по какой именно норме статьи 23, какими документами это право подтверждается и нужны ли дополнительные документы в связи с особенностями конкретной семейной ситуации. После этого человек вполне может самостоятельно обратиться в ЦНАП с тем перечнем документов, который для него был определен специалистом.

"Во время самого обращения я советую обязательно проверить составленное заявление и убедиться, что все необходимые документы отсканированы и приложены к пакету документов. Особенно это важно именно в нестандартных ситуациях, когда один или несколько дополнительных документов объясняют юридическую связь между другими доказательствами", — поясняет эксперт.

После успешной подачи заявления администратор ЦНАП выдает заявителю опись входящего пакета документов. Её обязательно нужно сохранить, ведь она подтверждает факт подачи заявления и документов.

И здесь есть ещё одна очень важная гарантия: в соответствии с пунктом 60 постановления № 560, до принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

То есть человек не должен опасаться промежутка времени между подачей документов и принятием решения. Важно правильно подать заявление и сохранить документ, подтверждающий его прием.

Мужчины, находящиеся за границей во время мобилизации в Украине Фото: Кадр из видео

Проблема для военнообязанных, находящихся за рубежом

В то же время в действующей процедуре сохраняется существенное ограничение. Если конкретное основание можно оформить через "Резерв+", то пребывание человека за границей само по себе не препятствует получению отсрочки.

Но если соответствующий вид отсрочки не оцифрован или в государственных реестрах отсутствуют достаточные сведения и необходимо подавать документы через ЦНАП, возникает проблема.

Постановление № 560 прямо устанавливает, что заявление через ЦНАП подается лично, а подача его представителем не допускается.

Таким образом, человек, находящийся за границей и нуждающийся именно в бумажном подтверждении своего основания через ЦНАП, не может просто выдать доверенность адвокату или родственнику и поручить ему пройти эту процедуру вместо себя. На сегодняшний день это одна из наиболее ощутимых практических проблем действующего механизма.

Наличие жизненных обстоятельств ещё не означает, что предоставляется отсрочка от мобилизации

"Еще одна проблема, с которой я регулярно сталкиваюсь на практике, — довольно легкомысленное отношение к оформлению отсрочки", — говорит Марина Суткович.

Существует мнение, что при проверке документов достаточно просто сказать: "У меня трое детей" или "У меня пожилые родители" и предъявить соответствующие документы, после чего вопрос об отсрочке автоматически решается. Но на самом деле это не так.

"Сам факт наличия троих детей ещё не позволяет на месте установить все юридически значимые обстоятельства. Закон, например, отдельно исключает из соответствующей категории лиц, имеющих задолженность по уплате алиментов в установленном законом размере, а постановление № 560 предусматривает конкретный перечень документов для подтверждения этого основания", — отмечает Марина Суткович.

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Также преклонный возраст родителей сам по себе не является основанием для отсрочки. Если речь идет об основании, связанном с необходимостью постоянного ухода, должна быть надлежащим образом подтверждена, в частности, потребность лица в таком уходе и другие предусмотренные законом обстоятельства.

То есть необходимо различать наличие определенных фактических жизненных обстоятельств, наличие предусмотренного законом основания для отсрочки и уже оформленную отсрочку.

"Отсрочка не является обязательством военнообязанного. Если у человека есть основание, он может воспользоваться им и оформить отсрочку. Но он может и не реализовывать это право и проходить военную службу", — объясняет эксперт.

Именно поэтому, по её словам, опасно откладывать оформление до того момента, когда человека уже остановили для проверки военно-учётных документов, и рассчитывать, что право на отсрочку удастся подтвердить на месте на основании одного или двух документов.

Если военнообязанный знает, что у него есть законное основание для отсрочки и он желает ею воспользоваться, его следует оформить заранее, а не объяснять свою семейную ситуацию уже во время мероприятий по мобилизации.

Часто мужчины обращаются за помощью в оформлении отсрочки уже после того, как их мобилизовали. Однако на этом этапе оформить отсрочку уже невозможно. Находясь в статусе военнослужащего, необходимо руководствоваться основаниями для увольнения с военной службы, а они не совпадают с основаниями для отсрочки. Обстоятельство, дающее право на отсрочку военнообязанному, может не давать права на увольнение военнослужащему или требовать дополнительных документов и процедур. Поэтому уволиться со службы смогут не все.

Одно из самых сложных оснований — самостоятельное воспитание и содержание ребенка

Одной из самых сложных категорий отсрочки я бы назвала отсрочку для отца, который самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (п. 4 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

На первый взгляд может показаться, что если после развода ребенок постоянно проживает с отцом, мать живет отдельно, мало общается с ребенком или не оказывает материальной помощи, этого достаточно для вывода, что отец воспитывает ребенка самостоятельно.

Однако судебная практика свидетельствует о гораздо более сложном подходе.

Верховный Суд неоднократно подчеркивал: сам факт проживания ребенка с отцом еще не означает, что отец воспитывает его самостоятельно.

"Более того, по делу № 686/26736/25 Верховный Суд отметил, что доказывание факта самостоятельного воспитания ребенка отцом связано с установлением обстоятельств неисполнения матерью родительских обязанностей в отношении ребенка. То есть это уже затрагивает права и обязанности второго из родителей и не может сводиться лишь к формальному установлению юридического факта. Именно поэтому такие споры должны разрешаться в рамках искового производства, а не в отдельном производстве", — объясняет адвокат.

Мужчины на границе Фото: Відкриті джерела

И именно здесь возникает самая большая сложность. Современная судебная практика фактически предъявляет отцу очень высокие требования в отношении доказательства отсутствия матери в жизни ребенка. Даже единичный контакт матери с ребенком, общение, поздравления, участие в решении отдельных вопросов или иное минимальное взаимодействие могут быть расценены судом как подтверждение того, что отец воспитывает ребенка не самостоятельно.

Поэтому недостаточно просто доказать, что ребенок постоянно проживает с отцом и именно он фактически обеспечивает его быт и содержание. Суд будет выяснять, принимает ли мать какое-либо участие в воспитании, общении, содержании и принятии решений в отношении ребенка.

Именно поэтому это одно из самых сложных оснований для отсрочки: основание может существовать фактически, но юридически его ещё нужно доказать надлежащими и достаточными доказательствами, а судебный порог такого доказывания сегодня достаточно высок.

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"На мой взгляд, при такой судебной практике мы и впредь будем сталкиваться со случаями, подобные тем, о которых сообщали СМИ и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, когда после мобилизации отца ребенка фактически некому забрать из детского сада или он остается без человека, который осуществлял ежедневный уход за ним. Причина в том, что даже при фактическом отсутствии матери в жизни ребенка отцу сегодня далеко не всегда удается получить судебное решение, необходимое для подтверждения самостоятельного воспитания и, соответственно, оформления отсрочки", — говорит Марина Суткович.

Процедура оформления отсрочки: советы военнообязанным

В настоящее время этот процесс стал значительно проще и удобнее, чем раньше.

"Основные сложности сегодня заключаются в том, чтобы правильно определить свое основание, проверить, подтверждается ли оно государственными реестрами, и понять, какими документами его необходимо подтвердить, если автоматическая система этого сделать не может", — добавляет эксперт.

Если же семейная ситуация нестандартна, имеются сложные родственные связи, не совсем ясно, какой именно пункт закона применяется, или непонятно, какими доказательствами подтвердить право на отсрочку, целесообразно получить юридическую консультацию ещё до подачи документов, ведь после получения отказа в ТЦК и СП нет юридических препятствий для направления военнообязанному повестки.

"И главное, если человек имеет право на отсрочку и хочет ею воспользоваться, не стоит откладывать ее оформление до того момента, когда необходимость доказывать это право уже возникнет в ходе мобилизационных мероприятий", — отмечает адвокат.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в Украине изменяются правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов, аспирантов и других учащихся. Ее будут предоставлять на семестр, но не более чем на шесть месяцев.