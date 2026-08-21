Відстрочка від мобілізації: хто має право та що важливо знати про її оформлення

Усі категорії військовозобов'язаних в Україні, яких не можуть призвати на службу.

Перелік тих, хто має право на відстрочку від призову під час мобілізації в Україні, великий і охоплює різні підстави. Умовно цих осіб можна згрупувати залежно від обставин, через які вони мають право на відстрочку. І передусім, це ті, хто має відстрочку через професійну чи освітню приналежність, зокрема, заброньовані, науково-педагогічні працівники, студенти, аспіранти, визначені законодавством працівники органів держвлади.

Юристи перелічили Фокусу усі категорії військовозобов'язаних в Україні, якихне можуть призвати на службу.

Хто має право на відстрочку

"За законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", окрім усіх вищеназваних, відстрочку оформлюють ті, хто має проблеми зі здоров’ям, тобто особи з інвалідністю чи визнані тимчасово непридатними військово-лікарською комісією", — пояснює адвокат Олександр Дубовий, керівник Адвокатського бюро Олександра Дубового.

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Відстрочку мають також ті, хто звільнений з полону. Йдеться про військових, і цивільних осіб, тих, хто втратив близьких родичів (батька, мати, дитину, рідного брата чи сестру) у зв’язку з їх участю в АТО, ООС, заходах із протидії агресії з боку РФ після повномасштабного вторгнення, а такох чиїм родичам посмертно присвоєно звання Герой України за участь у Революції Гідності.

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Осібам, які мають обов’язок з виховання дітей, теж надається право на відстрочку, а саме

батьки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей, які не мають заборгованості із сплати аліментів більше трьох місяців;

ті, хто самостійно виховує неповнолітню дитину;

ті, хто виховує дитину з інвалідністю або дитину, якій інвалідність не встановлена, але яка має тяжкі захворювання, перелік яких чітко визначений у законодавстві;

ті, хто утримує свою повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, які утримують дитину, позбавлену батьківського піклування, або дитину-сироту;

один з батьків дитини, якщо інший проходить військову службу.

Ті, хто здійснює догляд за своїми близькими, зокрема:

доглядає своїх батьків, дружину чи дитину, якщо вони потребують постійного догляду;

здійснює догляд за батьками дружини, якщо вони потребують догляду і інші члени сім'ї особи, які могли б такий догляд здійснити, або взагалі відсутні, або за станом здоров'я самі потребують догляду, або за певних обставин, наприклад, арешт, не можуть такий догляд здійснювати;

має дружину з інвалідністю I чи II групи;

чия дружина має ІІІ групу інвалідності, яку встановлено через онкологічне захворювання, відсутність кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у неї інвалідності ще додатково наявне онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;

має одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, або якщо такі особи не можуть здійснювати догляд, наприклад, через свою інвалідність — за таких умов може бути встановлена відстрочка і для членів сім'ї другого ступеня спорідненості, тобто баби, діда, братів, сестер, онуків, якщо немає членів сім'ї першого ступеня споріднення або вони не можуть здійснювати догляд;

є опікуном особи, визнаної судом недієздатною.

Проте самі експерти зазначають, що наявність відповідних життєвих обставин ще не означає отримання відстрочки від мобілізації. Тож, далі розбираємо кожний пункт докладно.

Як змінилася процедура оформлення відстрочок

"Ще донедавна саме процедура оформлення була однією з найбільших проблем. Після чергового продовження строку мобілізації велика кількість військовозобов’язаних одночасно зверталася до ТЦК, щоб своєчасно продовжити відстрочку і не допустити періоду між закінченням попередньої та оформленням нової. Це означало великі черги, які люди займали з самого ранку, та значні витрати часу", — зазначає адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського об'єднання "Компетенс" Марина Суткович.

Вона наголошує, що від 1 листопада 2025 року система принципово змінилася. Основними способами оформлення відстрочки стали застосунок Резерв+ та подання документів через ЦНАП, а ТЦК більше не приймають такі документи безпосередньо. Значна частина вже оформлених відстрочок також продовжується автоматично.

"Ця цифровізація значно економить час та зусилля. Крім того, люди стали значно спокійніше ставитися до самого оформлення відстрочки, адже для цього більше не потрібно безпосередньо звертатися до ТЦК та СП", — пояснює експертка.

Оформлення відстрочки в Резерв+ Фото: Колаж: Фокус

Резерв+: оформлення відстрочки онлайн

Для значної частини категорій процедура сьогодні максимально спрощена. Якщо конкретний вид відстрочки є доступним у затосунку "Резерв+", і державні реєстри містять усю інформацію, необхідну для підтвердження підстави, військовозобов’язаний подає запит онлайн, а система автоматично перевіряє відповідні відомості.

"За таких обставин не потрібно самостійно збирати паперовий пакет документів, складати заяви або відвідувати ТЦК чи ЦНАП. Якщо всі необхідні відомості є в реєстрах і підстава підтверджується, процедура може бути повністю автоматизованою", — пояснює Марина Суткович.

Якщо людина правильно визначила свою підставу для відстрочки, ця підстава цифровізована, а всі дані в державних реєстрах актуальні, допомога адвоката для оформлення відстрочки їй, зазвичай, не потрібна.

Складнощі починаються тоді, коли можна певний вид відстрочки оформити в "Резерв+" або система не в змозі підтвердити право через відсутність чи неповноту інформації в державних реєстрах. Тоді потрібно звертатися до ЦНАП із документами.

Оригінали документів для оформлення в ЦНАП

Раніше військовозобов’язаний самостійно готував заяву, робив копії підтвердних документів, мав належним чином їх засвідчити і подати безпосередньо до ТЦК та СП. Помилка навіть у формальному оформленні могла бути підставою для відмови.

"Зараз же людина має просто прийти з правильними документами (оригіналами). Нічого копіювати і завіряти не потрібно. Заява формується самим адміністратором ЦНАП в електронній формі на підставі відомостей та документів, які надає військовозобов’язаний. До заяви додаються скани документів, що підтверджують право на відстрочку. Сформована заява роздруковується, надається людині для перевірки та підписання і після цього передається на розгляд до Комісії при ТЦК та СП", — пояснює адвокатка.

Тому сьогодні головне завдання людини — правильно визначити, якими саме документами підтверджується її право на відстрочку.

У стандартній ситуації це можна зробити самостійно, перевіривши перелік документів, передбачений додатком 5 до постанови Кабінету Міністрів №560.

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Але життєві та сімейні ситуації не завжди є стандартними. Іноді для пояснення родинних зв’язків або інших юридично значущих обставин потрібні додаткові документи, що не передбачені постановою №560

Саме в таких випадках є потреба попередньо звернутися до спеціаліста. Іноді вся юридична допомога може фактично обмежитися однією консультацією: фахівець визначить, чи має людина право на відстрочку, за якою саме нормою статті 23, якими документами це право підтверджується та чи потрібні додаткові документи через особливості конкретної сімейної ситуації. Після цього людина цілком може самостійно звернутися до ЦНАП з тим переліком документів, який для неї був визначений фахівцем.

"Під час самого звернення я раджу обов’язково перевірити сформовану заяву та проконтролювати, щоб усі необхідні документи були відскановані та приєднані до пакета. Особливо це важливо саме у нестандартних ситуаціях, коли один або декілька додаткових документів пояснюють юридичний зв’язок між іншими доказами", — пояснює експертка.

Після успішного подання заяви адміністратор ЦНАП видає заявникові опис вхідного пакета документів. Його обов’язково потрібно зберігати, адже він підтверджує факт подання заяви та документів.

І тут є ще одна дуже важлива гарантія: відповідно до пункту 60 постанови №560, до ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Тобто людина не повинна боятися проміжку часу між поданням документів і прийняттям рішення. Важливо належним чином подати заяву та зберегти документ, який підтверджує її прийняття.

Чоловіки за кордоном під час мобілізації в Україні Фото: Кадр з відео

Проблема для військовозобов’язаних, які перебувають за кордоном

Водночас у чинній процедурі залишається суттєве обмеження. Якщо конкретну підставу можна оформити через "Резерв+", перебування людини за кордоном саме по собі не перешкоджає отримати відстрочку.

Але якщо відповідний вид відстрочки не цифровізований або державні реєстри не містять достатніх відомостей і необхідно подавати документи через ЦНАП, виникає проблема.

Постанова 560 прямо встановлює, що заява через ЦНАП подається особисто, а подання її представником не допускається.

Отже, людина, яка перебуває за кордоном і потребує саме паперового підтвердження своєї підстави через ЦНАП, не може просто видати довіреність адвокату чи родичу та доручити йому пройти цю процедуру замість себе. На сьогодні це одна з найбільш відчутних практичних проблем чинного механізму.

Наявність життєвої обставини ще не означає, що є відстрочка від мобілізації

"Ще одна проблема, з якою я регулярно стикаюся на практиці, — досить легковажне ставлення до оформлення відстрочки", — каже Марина Суткович.

Існує уявлення, що достатньо під час перевірки документів просто повідомити: "у мене троє дітей" або "у мене батьки похилого віку" і показати окремі документи, після чого питання відстрочки автоматично вирішене. Але це так не працює.

"Сам факт наявності трьох дітей ще не дає можливості на місці встановити всі юридично значущі обставини. Закон, наприклад, окремо виключає з відповідної категорії осіб, які мають заборгованість зі сплати аліментів у визначеному законом розмірі, а постанова №560 передбачає конкретний перелік документів для підтвердження цієї підстави", — зазначає Марина Суткович.

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Так само похилий вік батьків сам по собі не є підставою для відстрочки. Якщо йдеться про підставу, пов’язану з необхідністю здійснення постійного догляду, повинна бути належним чином підтверджена, зокрема, потреба особи в такому догляді та інші передбачені законом обставини.

Тобто потрібно розрізняти наявність певних фактичних життєвих обставин, наявність передбаченої законом підстави для відстрочки та вже оформлену відстрочку.

"Відстрочка не є обов’язком військовозобов’язаного. Якщо людина має підставу, вона може скористатися нею та оформити відстрочку. Але вона може й не реалізовувати це право та проходити військову службу", — пояснює експертка.

Саме тому, за її словами, небезпечно відкладати оформлення до моменту, коли людину вже зупинили для перевірки військово-облікових документів, і розраховувати, що право на відстрочку вдасться встановити на місці за одним чи двома документами.

Якщо військовозобов’язаний знає, що має законну підставу для відстрочки і бажає нею скористатися, її потрібно оформлювати завчасно, а не доводити свою сімейну ситуацію вже під час заходів з мобілізації.

Часто чоловіки звертаються по допомогу в оформленні відстрочки вже після того, як їх мобілізували. Однак на цьому етапі відстрочку оформити вже неможливо. Перебуваючи у статусі військовослужбовця потрібно керуватись вже підставами для звільнення з військової служби, а вони не тотожні підставам для відстрочки. Обставина, яка дає право на відстрочку військовозобов’язаному, може не давати право на звільнення військовослужбовцю, або вимагати додаткових документів та процедур. Тож звільнитись зі служби зможуть не усі.

Одна з найскладніших підстав — самостійне виховання та утримання дитини

Однією з найскладніших категорій відстрочки я б назвала відстрочку для батька, який самостійно виховує та утримує дитину (п. 4 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

На перший погляд може здаватися, що якщо після розлучення дитина постійно проживає з батьком, мати живе окремо, мало спілкується з дитиною або не допомагає матеріально, цього достатньо для висновку, що батько виховує дитину самостійно.

Але судова практика демонструє значно складніший підхід.

Верховний Суд неодноразово наголошував: сам факт проживання дитини з батьком ще не означає, що батько виховує її самостійно.

"Ба більше, у справі №686/26736/25 Верховний Суд звернув увагу, що доведення факту самостійного виховання дитини батьком пов’язане з установленням обставин щодо невиконання матір’ю батьківських обов’язків стосовно дитини. Тобто це вже зачіпає права та обов’язки другого з батьків і не може зводитися лише до формального встановлення юридичного факту. Саме тому такі спори мають вирішуватися в позовному провадженні, а не в окремому провадженні", — пояснює адвокатка.

Чоловіки на кордоні Фото: Відкриті джерела

І саме тут виникає найбільша складність. Поточна судова практика фактично ставить до батька дуже високі вимоги щодо доведення відсутності матері в житті дитини. Навіть поодинокий контакт матері з дитиною, спілкування, привітання, участь в окремих питаннях чи інша мінімальна взаємодія може бути розцінена судом як підтвердження того, що батько виховує дитину не самостійно.

Тому недостатньо просто довести, що дитина постійно проживає з батьком і саме він фактично забезпечує її побут та утримання. Суд досліджуватиме, чи бере мати будь-яку участь у вихованні, спілкуванні, утриманні та прийнятті рішень щодо дитини.

Саме тому це одна з найскладніших підстав для відстрочки: підстава може існувати фактично, але юридично її ще потрібно довести належними та достатніми доказами, а судова планка такого доказування сьогодні є доволі високою.

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"На мою думку, за такої судової практики ми й надалі будемо стикатися з випадками, подібними до тих, про які повідомляли ЗМІ та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, коли після мобілізації батька дитину фактично немає кому забрати із садка або вона залишається без особи, яка здійснювала щоденний догляд за нею. Причина в тому, що навіть за фактичної відсутності матері в житті дитини батькові сьогодні далеко не завжди вдається отримати судове рішення, необхідне для підтвердження самостійного виховання та, відповідно, оформлення відстрочки", — каже Марина Суткович.

Процедура оформлення відстрочки: поради військовозобов'язаним

Наразі цей процес став значно простішим і комфортнішим, ніж був раніше.

"Основні складнощі сьогодні виникають в тому, щоб правильно визначити свою підставу, перевірити, чи підтверджується вона державними реєстрами, і зрозуміти, якими документами її необхідно довести, якщо автоматична система цього зробити не може", — додає експертка.

Якщо ж сімейна ситуація нестандартна, є складні родинні зв’язки, недостатньо очевидно, який саме пункт закону застосовується, або незрозуміло, якими доказами підтверджувати право на відстрочку, доцільно отримати юридичну консультацію ще до подання документів, адже після отримання відмови у ТЦК та СП немає юридичних перепон надіслати військовозобов’язаному повістку.

"І головне, якщо людина має право на відстрочку та хоче ним скористатися, не варто відкладати її оформлення до моменту, коли необхідність доводити це право вже виникне під час мобілізаційних заходів", — зазначає адвокатка.

Нагадаємо, від 1 вересня 2026 року в Україні змінюються правила надання відстрочки від мобілізації для студентів, аспірантів та інших здобувачів освіти. Її надаватимуть на семестр, але не більш ніж на шість місяців.