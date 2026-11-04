Графики в Киеве и области не действуют: отменить экстренные отключения пока не удается

Чрезвычайные отключения в Киеве пока отменить не удается, поэтому графики не действуют, и свет пропадает вне расписания. Энергетики ремонтируют поврежденное оборудование в те моменты, когда не звучит воздушная тревога, а в Киевской области продолжительность отключений в сутки увеличилась еще на час.

В столице по-прежнему действуют экстренные отключения — они вводятся по распоряжению НЭК "Укрэнерго", и отменить этот режим пока не удается. Пока он действует, графики не работают, поэтому предсказать, когда именно отключится свет, невозможно.

Энергетики пытаются стабилизировать ситуацию, не отдыхая и не спя, однако выходить на объекты они могут только тогда, когда не звучит воздушная тревога.

В области ситуация также ухудшилась. Согласно графикам, опубликованным ДТЭК, сегодня жители Киевской области проведут без света в среднем около 15 часов. Это примерно на час больше, чем 3 ноября. Однако по состоянию на 11:30 4 ноября в Киевской области также были введены аварийные отключения.

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Труднее всего придется потребителям очереди 5.2: если вчера они оставались без электричества 12 часов, то сегодня — уже 18. Для очереди 4.1 продолжительность отключений увеличилась с 11,5 до 16,5 часа, для очереди 6.1 — с 13,5 до 15,5 часа. Остальные очереди в основном будут без света 14,5–15 часов в сутки.

Накануне в Киеве временно прекратилось водоснабжение. По данным "Киевводоканала", из-за вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры основные водопроводные объекты предприятия остались без электричества.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Россия сосредоточилась на терроре против мирного населения и прилагает максимум усилий, чтобы оставить людей без тепла, света и воды зимой. По его словам, подготовка к зиме идет полным ходом.

На прошлой неделе стало известно, что в сентябре украинская разведка перехватила российский документ с планом, реализация которого должна была ухудшить санитарные условия в городах и вызвать вынужденный отток жителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений энергетических объектов. Тогда же в столице фиксировались перебои с водоснабжением и сбои в работе городского электротранспорта.

Также сообщалось, что Киев и ряд областей столкнулись с экстренными отключениями и перебоями с водоснабжением. Эксперты в комментарии "Фокусу" предупреждали: энергосистема работает на пределе возможностей, а отключения могут длиться до 72 часов — отдельным риском они называют остановку канализации.