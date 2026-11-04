До 18 часов без света: кому в Киевской области 4 ноября будут выключать электроэнергию дольше

Жители Киевской области сегодня проведут без света в среднем около 15 часов. Это примерно на час дольше, чем накануне. Труднее всего придется потребителям очереди 5.2: для них продолжительность отключений увеличилась сразу на шесть часов, до восемнадцати в сутки.

Продолжительность отключений электричества в Киевской области вновь увеличилась. Согласно опубликованным ДТЭК графикам, сегодня жители области проведут без электричества в среднем около 15 часов в сутки — примерно на час больше, чем 3 ноября.

Трудниче всего придется потребителям очереди 5.2. Если вчера они оставались без света 12 часов, то сегодня — уже 18. Для очереди 4.1 продолжительность отключений увеличилась с 11,5 до 16,5 часа, для очереди 6.1 — с 13,5 до 15,5 часа. Остальные очереди в основном будут оставаться без электричества 14,5–15 часов.

В Киевской области электричества не будет в среднем пятнадцать часов

В Киевской области электричества не будет в среднем пятнадцать часов

Атака РФ на инфраструктуру

Накануне в Киеве временно прекратилось водоснабжение. По данным "Киевводоканала", из-за вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры основные водопроводные объекты предприятия остались без электричества.

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Новые удары по инфраструктуре ухудшили ситуацию и с графиками в целом. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". Часть украинцев будет оставаться без света более 12 часов в сутки.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Россия сосредоточилась на терроре против мирного населения и прилагает максимум усилий, чтобы оставить людей без тепла, света и воды зимой. По его словам, подготовка к зиме идет полным ходом.

На прошлой неделе стало известно, что в сентябре украинская разведка перехватила российский документ с планом, реализация которого должна была ухудшить санитарные условия в городах и вызвать вынужденный отток жителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений энергетических объектов. Тогда же в столице фиксировались перебои с водоснабжением и сбои в работе городского электротранспорта.

Также сообщалось, что Киев и ряд областей столкнулись с экстренными отключениями и перебоями с водоснабжением. Эксперты в комментарии "Фокусу" предупреждали: энергосистема работает на пределе возможностей, а отключения могут длиться до 72 часов — отдельным риском они называют остановку канализации.