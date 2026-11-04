До 18 годин без світла: кому на Київщині 4 листопада вимикатимуть електроенергію найдовше

Мешканці Київщини сьогодні проведуть без світла в середньому близько 15 годин. Це приблизно на годину довше, ніж напередодні. Найважче доведеться споживачам черги 5.2: для них тривалість відключень зросла одразу на шість годин, до вісімнадцяти на добу.

Тривалість відключень світла на Київщині знову зросла. Згідно з опублікованими ДТЕК графіками, сьогодні мешканці області проведуть без електрики в середньому близько 15 годин на добу – приблизно на годину більше, ніж 3 листопада.

Найскладніше буде споживачам черги 5.2. Якщо вчора вони лишалися без світла 12 годин, то сьогодні – вже 18. Для черги 4.1 тривалість відключень зросла з 11,5 до 16,5 години, для черги 6.1 – з 13,5 до 15,5 години. Решта черг здебільшого перебуватимуть без електрики 14,5–15 годин.

Світла на Київщині не буде в середньому п'ятнадцять годин

Світла на Київщині не буде в середньому п'ятнадцять годин

Атака РФ на інфраструктуру

Напередодні у Києві тимчасово зникло водопостачання. За даними Київводоканалу, через ворожі атаки та пошкодження енергетичної інфраструктури знеструмлено основні водопровідні об'єкти підприємства.

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Нові удари по інфраструктурі погіршили ситуацію і з графіками загалом. Про це повідомляли в НЕК "Укренерго". Частина українців залишатиметься в темряві понад 12 годин на добу.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що Росія зосередилася на терорі проти мирного населення й докладає максимум зусиль, аби залишити людей без тепла, світла та води взимку. За його словами, підготовка до проходження зими триває активно.

Минулого тижня стало відомо, що у вересні українська розвідка перехопила російський документ із планом, реалізація якого мала б погіршити санітарні умови в містах і спричинити вимушений відтік мешканців.

Раніше повідомлялося, що в Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об'єктів. Тоді ж у столиці фіксували перебої з водопостачанням і збої в роботі міського електротранспорту.

Також повідомлялося, що Київ і низка областей зіткнулися з екстреними відключеннями та перебоями з водою. Експерти в коментарі Фокусу попереджали: енергосистема працює на межі можливостей, а відключення можуть тривати до 72 годин – окремим ризиком вони називають зупинку каналізації.