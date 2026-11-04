Графіки в Києві та області не діють: екстрені відключення скасувати поки не вдається

Екстрені відключення в Києві скасувати поки не вдається, тому графіки не діють і світло зникає поза розписом. Енергетики ремонтують пошкоджене обладнання тоді, коли не лунає повітряна тривога, а на Київщині тривалість відключень за добу зросла ще на годину.

Столиця залишається на екстрених відключеннях – їх застосовують за командою НЕК "Укренерго", і скасувати цей режим поки не вдається. Поки він діє, графіки не працюють, тож передбачити, коли саме зникне світло, неможливо.

Енергетики намагаються стабілізувати ситуацію без перерв і сну, однак виходити на об'єкти вони можуть лише тоді, коли не лунає повітряна тривога.

В області ситуація теж погіршилася. За опублікованими ДТЕК графіками, сьогодні мешканці Київщини проведуть без світла в середньому близько 15 годин. Це приблизно на годину більше, ніж 3 листопада. Проте, станом на 11:30 4 листопада, на Київщині також було введено аварійні відключення.

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Найскладніше буде споживачам черги 5.2: якщо вчора вони лишалися без електрики 12 годин, то сьогодні – вже 18. Для черги 4.1 тривалість відключень зросла з 11,5 до 16,5 години, для черги 6.1 – з 13,5 до 15,5 години. Решта черг здебільшого будуть без світла 14,5–15 годин на добу.

Напередодні в Києві тимчасово зникло водопостачання. За даними Київводоканалу, через ворожі атаки та пошкодження енергетичної інфраструктури знеструмило основні водопровідні об'єкти підприємства.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що Росія зосередилася на терорі проти мирного населення й докладає максимум зусиль, аби залишити людей без тепла, світла та води взимку. За його словами, підготовка до проходження зими триває активно.

Минулого тижня стало відомо, що у вересні українська розвідка перехопила російський документ із планом, реалізація якого мала б погіршити санітарні умови в містах і спричинити вимушений відтік мешканців.

Раніше повідомлялося, що в Києві та області запровадили екстрені відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об'єктів. Тоді ж у столиці фіксували перебої з водопостачанням і збої в роботі міського електротранспорту.

Також повідомлялося, що Київ і низка областей зіткнулися з екстреними відключеннями та перебоями з водою. Експерти в коментарі Фокусу попереджали: енергосистема працює на межі можливостей, а відключення можуть тривати до 72 годин – окремим ризиком вони називають зупинку каналізації.