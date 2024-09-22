Крым, Херсон и Одесса уйдут под воду? Как изменение климата и война влияют на будущее Украины, — экологи

В этом году Украина столкнулась с различными климатическими вызовами: от экстремальной жары до наводнения. Более того, российская агрессия усугубляет эти проблемы, способствуя росту выбросов парниковых газов. Фокус поговорил с экологами и рассказывает о возможных сценариях будущего Украины.

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В 2024 году Европа, и в частности Украина, столкнулись с рядом значительных природных аномалий, многие из которых связаны с изменениями климата и глобальным потеплением.

Это лето стало самым жарким в истории наблюдений как для Европы, так и для мира в целом. Температурные аномалии достигали +12°C выше средних показателей на Балканах и в Восточной Европе. В некоторых районах, особенно на юге Украины, температура поднималась до 43°C, Киев так же, несколько недель находился под "раскаленным" солнцем. Этот длительный период высоких температур привел к засухам и росту количества лесных пожаров в южных и восточных регионах Европы.

Кроме этого, в Средиземном море были зафиксированы экстремальные температурные условия, где температура воды превышала 30°C. Это явление влияет на морскую экосистему и увеличивает риски наводнений и штормов в прибрежных зонах.

В то время как южная и восточная части Европы страдали от жары, северо-запад Европы, включая Великобританию и Ирландию, переживал избыток осадков. В середине сентября Центральную Европу накрыли масштабные наводнения — из-за ливней затопило Австрию, Польшу, Румынию, Германию и Чехию. Под угрозой затопления — полумиллионный Вроцлав на юге Польши. 19 сентября река Дунай в столице Венгрии, городе Будапешт, вышла из берегов, в результате чего улицы города оказались затопленными.

Но на этом природные аномалии не заканчиваются — 16 сентября подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы в румынском городе Нехою, в 320 километрах от украинской Одессы.

Почему происходят природные аномалии и чего ждать дальше?

Безумные волны тепла, засухи, наводнения, частые и обильные дожди — все это наглядные последствия изменения климата, рассказывает Фокусу Анна Корягина, эколог, ассистентка отдела коммуникаций ОО "Екодія".

По словам эксперта из-за активного использования ископаемого топлива — нефти, угля и газа, — в атмосферу попадают огромные объемы парниковых газов, например, углекислого газа, метана, закиси азота и других. Парниковые газы удерживают в атмосфере солнечную энергию и атмосфера нагревается, поэтому растет глобальная годовая температура и климат меняется. Из-за этого меняется частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, о чем ученые предупреждали годами. Это означает, что в одних регионах могут выпадать обильные дожди, приводя к мощным наводнениям. А в то же время в другом месте влаги будет мало и будут наблюдаться засухи. Например как сейчас в Европе — центральная часть континента страдает от катастрофических наводнений, а на западе (например, в Португалии) — сейчас бушует засуха и экстремальные пожары.

Температурные аномалии в этом году коснулись почти всей Европы Фото: climatebook.gr

"Российская война в Украине также вносит свой вклад в изменение климата, ведь вызывает значительные выбросы парниковых газов. Общий климатический ущерб, нанесенный Российской Федерацией за два года полномасштабного вторжения в Украину, составляет 32 миллиарда долларов. Такие данные следуют из обновленного отчета Инициативы по учету парниковых газов войны, к подготовке которого присоединились ученые, эксперты и также представители "Екодія", — рассказывает Корягина.

За 24 месяца российская агрессия в Украине привела к дополнительным выбросам 175 миллионов тонн углекислого газа. Это превышает годовые выбросы такой высокоиндустриализированной страны, как Нидерланды.

Влияние войны на климат усиливается с каждым месяцем из-за военных действий, пожаров, уничтожения экосистем, разрушения инфраструктуры и других прямых и косвенных воздействий. По словам эколога, масштабные атаки на украинскую электросеть привели ко многим неконтролируемым утечкам элегаза — парникового газа, более вредного, чем углекислый газ, метан и закись азота.

"Война является лишь одним из источников выбросов парниковых газов, но для противодействия изменению климата нужны совместные действия всех стран. Все эти погодные аномалии ежегодно становятся более частыми, поскольку климат планеты активно меняется. Если ничего не делать, то со временем такие события будут набирать все большую силу и масштабы, и человечеству станет действительно туго", — говорит Анна Корягина.

А вот нынешние землетрясения — просто совпадение, это следствие совсем других геологических процессов, не касающихся изменения климата. На этот раз просто совпало, что землетрясение произошло сразу после жары, засух и наводнений.

Как помешать аномальным природным явлениям?

Аномальные погодные явления — это лишь последствия изменения климата, а бороться нужно с причинами. Чтобы замедлить глобальные процессы потепления, нужно действовать комплексно: как на международном уровне, так и на уровне государства и даже отдельных городов, говорит эколог.

"Человечеству нужно отказываться от ископаемого топлива, ведь именно оно, а также промышленность и сельское хозяйство — это главные отрасли, производящие углекислый газ и другие парниковые газы, изменяющие климат. К счастью, уже есть прекрасные альтернативы — источники возобновляемой энергетики (ВИЭ), — солнечные и ветровые электростанции. А вместе с развитием ВИЭ, нужно заботиться об энергоэффективности, то есть о максимально качественном использовании энергии в наших городах и домах. Сейчас для Украины, из-за российских атак на нашу энергосистему, это особенно актуально", — продолжает эксперт.

В июле в Украине фиксировали 40-42°C

Также Анна Корягина отметила, что важно не только бороться с причинами изменения климата, но и активно адаптироваться к новой реальности. Атмосфера планеты уже стала теплее, и засухи, наводнения и жара — это часть нашей новой реальности. Например, стоит в городах внедрять так называемые природоориентированные решения: делать дождевые сады, водопроницаемые поверхности, зеленые крыши и остановки и тому подобное. Эти решения просты и эффективны, ведь в них используются естественная способность растений охлаждать воздух, а земли — впитывать воду. Это поможет сделать города более прохладными и не такими уязвимыми к сильным дождям. "Екодія" вместе с другими общественными организациями разработала целый каталог природоориентированных решений.

"Однако главное — это признать, что изменение климата реально и влияет на всех на планете, а также начать действовать: как на уровне государств, так и на уровне отдельных городов и домохозяйств", — говорит эколог.

Природные аномалии: что ждет Украину дальше

Если глобальная планетарная температура продолжит так активно расти, то засухи, как и наводнения, будут становиться более частыми и длинными. А волны жары одна за другой будут ставить температурные рекорды и будут длиться дольше, что украинцы уже ощутили на себе этим летом. Это повлияет как на сельское хозяйство — выращивать овощи будет все труднее, так и на людей, ведь жара очень плохо влияет на лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на детей и пожилых людей.

Кроме того, исследования говорят, что из-за повышения температуры в Украине будут мелеть реки, особенно бассейнов Припяти, Южного Буга и Днестра, поэтому со временем в некоторых областях может возникнуть острая нехватка питьевой воды. В то же время рекам Полесья угрожает формирование устойчивых весенних паводков, а повышение водного стока рек Западного региона проявится в катастрофических наводнениях на горных реках. То есть такие экстремальные наводнения, которые сейчас наблюдаются в Центральной Европе, вполне могут угрожать и Украине из-за изменения климата.

"И это еще не все: из-за изменения климата поднимается уровень Мирового Океана, что может повлиять и на наши моря — Черное и Азовское. По нашим расчетам в исследовании "Вода близко", по худшему сценарию (если страны так и продолжат сжигать ископаемые топлива и климат будет стремительно меняться), в Украине до конца века могут быть подтоплены территории площадью почти 650 тыс. га, а с учетом приливов во время штормов и сильных ветров — до 1 млн га. Это почти площадь Тернопольской области. Наибольшее влияние могут испытать Крым, Херсонская и Одесская области", — предупреждает эколог.

Итак, это только часть того, что может ждать Украину. Поэтому эксперта еще раз подчеркнула, что не стоит сидеть сложа руки — нужно действовать, чтобы как можно сильнее замедлить изменение климата и качественнее адаптировать наши города, села и дома к будущему.

Напомним, российские отстойники сахарного завода в Теткино сбросили нечистоты в реку Сейм, что привело к загрязнению, которое добралось до Десны. Основная концентрация загрязненной воды пока остается на территории Черниговской области, между селами Остер и Максим, но уже замечены первые признаки ее попадания в Киевскую область.

Также Фокус писал, что утром 20 сентября в Киеве ухудшилось состояние воздуха. На несколько часов столица возглавила рейтинг самого грязного воздуха в мире.