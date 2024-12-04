Вместо украинцев появятся мигранты из других стран: каким будет население через 25 лет

Каждый год в Украине сокращается численность населения, сейчас сильно на это влияет война. К 2051 году этот показатель может упасть с 35,8 миллиона до 25,2. Фокус рассказывает, от чего зависит демографическая ситуация в стране, и какой будет Украина через четверть века.

До начала полномасштабного вторжения в Украине проживало 42 миллиона человек, сейчас это количество сократилось до 35,8. Однако, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, уже в 2051 году количество украинцев может уменьшиться до 25,2 миллиона.

"Вопрос репродуктивного здоровья и сохранения генофонда украинского народа является критически важным и должен стать приоритетом государственной политики", — сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Демографическая ситуация в Украине: от чего зависит сокращение населения

Доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун заявил, что существуют сценарии расчета, какой может быть численность населения. Тогда как в Украине все зависит от окончания войны и демографической политики, которую будет проводить правительство, и насколько она будет эффективной. Так через 25 лет в стране может проживать 25 миллионов человек, или же 30 или даже 35.

Также население стареет, это происходит по всему миру, в частности, в Европе есть страны, старее Украины.

"Старение населения происходит во всем мире. А каким будет репродуктивное поведение через 25 лет, мы можем гадать, прогнозировать, но как оно будет, то неизвестно", — сказал Фокусу Александр Гладун.

Он отметил, что Институт демографии пересматривает прогнозы ежегодно, в зависимости от ситуации с мигрантами и событий на фронте. Поэтому к этим прогнозам нужно относиться как к предупреждению, это то, что будет, если ничего не менять, и сохранятся нынешние тенденции.

Сейчас ситуация такова, что чем дольше длится война, тем меньше украинцев из-за границы вернется на Родину. Однако если не способствовать рождаемости, то Украина как нация не сохранится.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что цифра в 25 миллионов граждан до 2051 года озвучена с учетом того, что Украина будет в границах 1991 года. Если этого не будет, то количество людей будет меньше, отметил в разговоре с Фокусом Воскобойник.

В Украину могут завезти мигрантов из других стран

Гладун отметил, что сейчас на многих выступлениях говорят о том, что нужно в Украину завезти 4-5 миллионов мигрантов для того, чтобы те работали.

"Тогда в целом, о какой стране мы будем разговаривать, если правительство это сделает? Это очень большое число. Мы будем иметь совсем другую страну, если вообще будем иметь", — сообщил он.

Александр Гладун отметил, что миграционные процессы понемногу происходят во всем мире — перемещение населения, изменение страны проживания. Однако вопрос в темпах — насколько это медленно или быстро происходит.

"Если быстро, то это меняет полностью социальный, демографический, религиозный и ментальный состав страны и приведет к разрушению страны или наоборот расцвету. Расцвету вряд ли. Мы видим много проблем, которые сейчас возникают в странах Западной Европы, потому что там много мигрантов. Правые партии приходят к власти именно на риторике мигрантов. Никто не доказал, что мигранты экономически вытягивают страну. Они закрывают некоторые пробелы на определенных рабочих местах, но то, что они очень сильно способствуют экономическому развитию, это вопрос", — пояснил демограф.

Гладун считает, что лучше ориентироваться и вкладываться в собственную страну, поддерживать молодые семьи, пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать развитию медицины. По его словам, завоз мигрантов — это очень упрощенный подход к решению демографических проблем.

Воскобойник убежден, что через 25 лет вряд ли произойдет большая миграция из других стран, а потому украинцы преимущественно останутся белой расой. Однако это будет более старая нация. К тому же Украина, по его мнению, не будет самой богатой страной Европы.

"Еще до войны каждый год численность населения нашей страны сокращалась примерно на 300-350 тысяч человек. Независимости от того, что будет происходить в нашей стране, быстро увеличить количество детей вряд ли получится. Поэтому сокращение, о котором говорят демографы, базируется именно на самой простой проблеме — мы физически вымираем, и обойтись без мигрантов из других стран мы, к сожалению, не сможем даже для того, чтобы просто поддерживать численность населения на одном и том же уровне", — рассказал он.

По словам Воскобойника, для того, чтобы за десять лет в Украине продолжало проживать 35 миллионов человек, нужно привлечь не менее трех миллионов мигрантов. Он отметил, что обществу, власти и бизнесу следует понять, что в Украине не будет хватать не только рабочих рук, но и потребителей товаров и услуг, налогоплательщиков.

"Трудовые мигранты — это не просто люди, которые будут приезжать и здесь работать. Возможно, они поселятся и со временем интегрируются, станут представителями чисто политической украинской нации", — заявил он.

Украина не обойдется без привлечения трудовых мигрантов. Для того, чтобы это прошло безболезненно, Василий Воскобойник убежден, что общество должно быть готовым к принятию иностранцев, нужно переписать миграционную стратегию страны. Также следует постоянно вести информационную кампанию среди украинцев и доносить до них главную мысль — в современном обществе не существует границ, удержать население или вернуть всех украинцев из-за границы, увеличить рождаемость, чтобы побороть демографическую катастрофу, не удастся.

"Поэтому самый простой путь и одновременно самый сложный — это привлекать мигрантов из других стран", — добавил он.

Напомним, 3 декабря нардеп Ольга Василевская-Смаглюк предположила, что "тысяча Зеленского" нужна для подсчета населения, без учета жителей временно оккупированных территорий и тех, кто выехал за границу.

29 октября доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун заявил, что сейчас о переписи населения Украины речь не может идти, ведь это невозможно организовать и нецелесообразно проводить. По его словам, количество людей можно будет оценить через год-два после завершения войны.