"Мне не хочется, чтобы молодежь совершала героические поступки": Ярмак выступил против мобилизации с 18 лет

Западные партнеры чаще говорят о снижении мобилизационного возраста в Украине. Однако рэпер и военный Александр Ярмак в интервью Фокусу объяснил, почему в этом нет необходимости, и где взять мобилизационный ресурс.

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Украинский рэпер и военнослужащий Александр Ярмак негативно относится к снижению мобилизационного возраста и призыву в армию 18-летних ребят. По его словам, страна имеет достаточно мобилизационного резерва, который должен был бы помогать армии. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

Подробнее об этом читайте в интервью Фокусу "Рэпер, который надел берцы: Ярмак рассказал о мобилизации с 18, победе в войне и возможен ли мир".

"Я, если честно, плохо отношусь к этому. Я вижу, что у нас еще достаточно мобилизационного резерва, который должен был бы помогать армии. Иногда, попадая в какие-то места, компании, я смотрю, что некоторая часть населения, которая здорова, физически готова, может помогать на многих направлениях. Потому что война — это не только боевые должности, это еще и небоевые важные должности", — говорит Александр Ярмак.

Александр Ярмак отметил, что необходимо привлекать в Силы обороны больше именно такого ресурса, чем молодежи, несмотря на то, что она имеет лучшие физические качества и готова совершать героические поступки.

"Мне лично, как командиру, как просто мужчине, отцу, не хочется, чтобы наша молодежь делала героические поступки. Мне хочется, чтобы наша молодежь системно правильно, максимально, насколько это возможно, безопасно уничтожала врага", — пояснил военнослужащий.

По его словам, сейчас в ВСУ и так присоединяется очень много добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, ребят, которые в основном воюют в пехоте из-за "очень эмоционального возраста", в котором хочется найти справедливость в мире.

"Мне не хочется, чтобы мы играли на эмоциях этих молодых, очень искренних людей. Мне хочется, чтобы мы системно подходили к развитию нашей армии. Мне хочется, чтобы наша молодежь системно правильно, максимально, насколько это возможно, безопасно уничтожала врага", — говорит Александр Ярмак.

Он добавил, что понимает, почему власть предлагает инициативы по привлечению молодежи к службе в армии, такие как "Контракт 18-24". Все из-за давления западных партнеров.

"Это приводит к таким решениям, что мы должны искать какие-то компромиссы. Объективно видите, для населения сделали уже приложения, очень много сервисов как Lobby X, где ты можешь выбрать должность. Но население все же ждет, что придет Трамп, придет еще кто-то, и наступит какой-то радужный мир. Потом это для многих плохо заканчивается", — сказал Александр Ярмак.

Напомним, 27 января заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщил, что Украине нужно снижение мобилизационного возраста, однако при определенных условиях. В частности, молодежи нужно дать возможность подписать контракт на определенный срок.

11 февраля военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что идея годовых контрактов для молодежи — это подготовка к снижению мобилизационного возраста в Украине.

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