"Мені не хочеться, щоб молодь робила героїчні вчинки": Ярмак виступив проти мобілізації з 18 років

Західні партнери частіше говорять про зниження мобілізаційного віку в Україні. Проте репер та військовий Олександр Ярмак в інтервʼю Фокусу пояснив, чому в цьому немає потреби, та де взяти мобілізаційний ресурс.

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Український репер та військовослужбовець Олександр Ярмак негативно ставиться до зниження мобілізаційного віку та призову до армії 18-річних хлопців. За його словами, країна має достатньо мобілізаційного резерву, який мав би допомагати війську. Про це він розповів в інтерв'ю Фокусу.

Детальніше про це читайте в інтервʼю Фокусу "Репер, який одягнув берці: Ярмак розповів про мобілізацію з 18, перемогу у війні та чи можливий мир".

"Я, якщо чесно, погано ставлюсь до цього. Я бачу, що в нас ще достатньо мобілізаційного резерву, який мав би допомагати війську. Іноді, потрапляючи в якісь місця, компанії, я дивлюсь, що деяка частина населення, яка здорова, фізично готова, може допомагати на багатьох напрямках. Тому що війна — це не тільки бойові посади, це ще й небойові важливі посади", — говорить Олександр Ярмак.

Олександр Ярмак зауважив, що необхідно залучати до Сил оборони більше саме такого ресурсу, ніж молоді, попри те, що вона має кращі фізичні якості та готова робити героїчні вчинки.

"Мені особисто, як командиру, як просто чоловіку, батьку, не хочеться, щоб наша молодь робила героїчні вчинки. Мені хочеться, щоб наша молодь системно правильно, максимально, наскільки це можливо, безпечно знищувала ворога", — пояснив військовослужбовець.

За його словами, зараз до ЗСУ і так долучається дуже багато добровольців у віці з 18 до 24 років, хлопців, які переважно воюють у піхоті через "дуже емоційний вік", у якому хочеться знайти справедливість у світі.

"Мені не хочеться, щоб ми грали на емоціях цих молодих, дуже щирих людей. Мені хочеться, щоб ми системно підходили до розбудови нашої армії. Мені хочеться, щоб наша молодь системно правильно, максимально, наскільки це можливо, безпечно знищувала ворога", — говорить Олександр Ярмак.

Він додав, що розуміє, чому влада пропонує ініціативи із залучення молоді до служби в армії, такі як "Контракт 18-24". Все через тиск західних партнерів.

"Це призводить до таких рішень, що ми маємо шукати якісь компроміси. Об'єктивно бачите, для населення зробили вже додатки, дуже багато сервісів як Lobby X, де ти можеш обрати посаду. Але населення все ж таки чекає, що прийде Трамп, прийде ще хтось, і настане якийсь райдужний мир. Потім це для багатьох погано закінчується", — сказав Олександр Ярмак.

Нагадаємо, 27 січня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив, що Україні потрібне зниження мобілізаційного віку, проте за певних умов. Зокрема, молоді потрібно дати можливість підписати контракт на визначений термін.

11 лютого військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що ідея річних контрактів для молоді — це підготовка до зниження мобілізаційного віку в Україні.

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