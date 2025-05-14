Арест Олега Гладковского в Испании: почему Европа не спешит выдавать коррупционеров Украине

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского — одного из ключевых фигурантов коррупционного дела о поставках грузовиков в армию. Фокус рассказывает, что известно о задержании, экстрадируют ли Гладковского и как другие подозреваемые в коррупции в Украине избегают наказания.

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В среду, 14 мая в Испании местные правоохранители задержали экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. До этого в апреле 2025 года СБУ совместно с польскими правоохранителями задержали пророссийского политтехнолога Кирилла Молчанова.

Фокус рассказывает детали задержания, будет ли экстрадиция Гладковского и почему большинство беглецов-подозреваемых в коррупции так трудно вернуть в Украину.

Задержание Олега Гладковского: детали операции

НАБУ объявило Олега Гладковского в международный розыск в апреле 2024 года и таким образом предоставило ему"красную карту" Интерпола.

Причиной стало то, что Гладковский в ноябре 2023 года, по данным САП, выехал из Украины. В мае 2024 года ВАКС заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Олега Гладковского правоохранители подозревают в организации закупки грузовых автомобилей МАЗ 6317 ("Богдан 6317") для армии по завышенным ценам в 2017 году. По данным НАБУ, Гладковский в сговоре с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Минобороны организовал эти закупки, что привело к убыткам государству на сумму 17,44 млн грн. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины).

В 2019 году НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением, но Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн, который был внесен. В 2021 году обвинительный акт по делу передали в ВАКС для рассмотрения по существу.

С марта 2022 года Гладковский перестал появляться на судебные заседания, а дальше он исчез из Украины.

"Очевидно, он просто находился в Испании и засветился как-то у испанских правоохранителей, а поскольку у него "красная карточка", они были обязаны его задерживать", — отметила в разговоре с Фокусом адвокат и член правления ЦПК Елена Щербань.

Связи и схемы Олега Гладковского

Олег Гладковский является совладельцем автомобильной корпорации "Богдан" и эта компания, в частности ее автосборочный завод №1 ("Богдан Моторс"), активно сотрудничала с государственными структурами, получая контракты на поставку транспортных средств, в том числе для нужд армии. По данным СМИ, только за 2016-2017 годы завод заключил контракты на тендерах почти на 1 млрд грн.

В 2015 году Гладковского назначили первым заместителем секретаря СНБО, а также председателем Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса. На этой должности он отвечал за координацию деятельности оборонного сектора, в частности закупки для Вооруженных сил Украины.

В 2019 году, после увольнения из СНБО, он вернулся к руководству компанией.

По мнению Елены Щербань, задержание Гладковского произошло не из-за его связей с политическими деятелями, например, экс-президентом Петром Порошенко, а исключительно из-за статуса в международном розыске.

Выдаст ли Испания Гладковского Украине

По словам Елены Щербань, после задержания в Испании местные правоохранители начали процесс, который может привести к экстрадиции Гладковского в Украину. Однако, как отмечает эксперт, это не быстрая процедура. Испанские органы юстиции, в частности суды, будут решать, выдавать ли подозреваемого Украине.

"Это может занять несколько месяцев, до года рассмотрение этого вопроса", — пояснила Фокусу адвокат.

Щербань подчеркнула, что одним из ключевых факторов, затрудняющих экстрадицию, является война в Украине. Многие страны отказываются выдавать подозреваемых из-за рисков для их жизни в условиях боевых действий. В частности, страны Европы боятся, что человек банально погибнет в Украине во время обстрелов. Для решения этой проблемы в Украине принимаются определенные меры. В частности, на Закарпатье создан специальный следственный изолятор в селе Лавки, предназначенный для содержания экстрадированных лиц в безопасных и комфортных условиях.

"Насколько мне известно, уже там на Закарпатье построили специальное СИЗО, скажем так, тюрьму в Лавках для получения таких людей якобы в абсолютно безопасных местах с комфортными условиями. Это имеет целью убедить иностранные суды, что Украина способна обеспечить надлежащие условия для содержания подозреваемых", — рассказала эксперт.

Щербань подытожила, что успешность возвращения Гладковского в Украину зависит от политической воли и международного сотрудничества.

Почему Украине редко выдают подозреваемых в коррупции беглецов

Адвокат также обратила внимание на более широкую проблему — десятки других украинских чиновников и бизнесменов, которые скрываются от правосудия за рубежом. Она вспомнила таких лиц, как Роман Труба, Ярослав Дубневич, Олег Бахматюк, Константин Жеваго и других. Каждый из них выбрал различные стратегии избежания ответственности. Некоторые, например, осели в странах, которые не выдают подозреваемых Украине.

"Есть люди, которые, например, отсиживаются в таких странах, где их вообще не отдают. Это, например, условное Монако. Там, известно, что не самая справедливая страна, но там очень особенно богатые люди скрываются", — пояснила Щербань.

По ее словам, в Монако такие лица могут за деньги обеспечивать себе безопасность, но вынуждены ограничивать передвижения, чтобы избежать задержания в других странах.

Другим популярным убежищем для беглецов является Австрия. Эта страна, по словам Щербань, пока не выдала Украине ни одного подозреваемого. Австрия часто ссылается на войну в Украине как на причину отказа в экстрадиции, что добавляет политическую окраску таким решениям.

Напомним, бывший заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов скоро выйдет на свободу. За подозреваемого во взяточничестве и легализации незаконных доходов экс-чиновника внесли 18 миллионов гривен залога.

Также Фокус писал, что народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, которого два года разыскивают в Украине по обвинению в деле о недекларировании имущества на почти 88 миллионов гривен, нашелся: расследователи установили, что все это время он живет в Дубае, в элитных апартаментах, которые арендует его жена. Сам якобы "находится на лечении".