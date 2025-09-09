Враг замыкает кольцо вокруг Покровска: как ВСУ ломают сценарий Кремля

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российская армия пытается окружить город с трех сторон, используя тактику скрытой инфильтрации и перегруппировки сил. Фокус выяснил, какие силы враг бросил на штурм, почему Добропольское направление может сорвать планы Кремля и что станет решающим в битве за Покровск.

Related video

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 7 сентября сообщил, что на Покровском направлении враг сосредоточил основные силы, создав мощную группировку для прорыва обороны. По его словам, за неделю ВСУ отбили около 350 вражеских атак под Покровском, проведя успешные штурмы. В августе, потеряв 5 кв.км, украинские силы восстановили контроль над 26 кв.км на Покровском и Добропольском направлениях. Сырский приказал усилить подразделения боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и фортификациями.

Боец с позывным "Мучной" 5 сентября отметил, что оккупанты проникают в Покровск через трубы, как в Авдеевке, и указал на сложную ситуацию возле Удачного.

Генштаб ВСУ 2 сентября опубликовал видео зачистки Удачного и установления украинского флага.

Наступление россиян на Покровск: какая ситуация на 09 сентября 2025 год

По словам Руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павла Лакийчука, развитие событий к северу от Покровска играет определяющую роль в дальнейшей динамике боевых действий в Донецкой области. Основное внимание врага сосредоточено на попытке обойти Покровск с севера, что составляет главное направление наступательных операций противника. Это направление является решающим, ведь от его успеха зависит, сможет ли враг реализовать свои стратегические цели в регионе.

На юге и юго-западе от Покровска заметна перегруппировка сил противника, что свидетельствует об их зависимости от результатов операций на северном направлении.

"Враг стремится охватить Покровск с трех сторон, создавая условия для полного окружения города. Такое развитие событий является для противника наиболее желательным результатом, поскольку это не только позволит захватить важный узел обороны, но и нейтрализовать значительную группировку украинских сил, которые сосредоточены на этом направлении. Сейчас на Покровском фронте сконцентрированы основные силы как Вооруженных Сил Украины, как, например подразделения корпуса "Азов", которые держат оборону, так и российских войск, в частности 51-й и 8-й армий противника", — говорит Фокусу Лакийчук.

По словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Константина Машовца, российская армия, судя по всему, продолжает подготовку к штурму Покровска. Основное внимание сосредоточено на действиях в полосе 2-й общевойсковой и правого фланга 41-й общевойсковой армий противника, которые направлены на создание условий для наступательных операций.

По данным Машовца, противник активно применяет тактику скрытой инфильтрации малыми и сверхмалыми диверсионно-разведывательными группами в юго-западные районы Покровска. Сейчас фиксируется их присутствие в районе поселка Зверево, а также на улицах Киевская, Леонтовича и Роза. Эта тактика аналогична той, что применялась в Купянске: сначала происходит проникновение отдельных групп "россыпью", затем их закрепление на местности, после чего враг подтягивает подкрепление и накапливает силы. Вооруженным Силам Украины пока удается сдерживать значительное накопление сил противника в этих районах, однако полностью ликвидировать проникновение не удается из-за нехватки боеспособной пехоты.

"Недостаточность пехотных подразделений затрудняет создание сплошной линии обороны, которая бы сделала невозможным продвижение вражеских ДРГ. Хотя ВСУ периодически уничтожают инфильтраторов, новые группы продолжают постепенно проникать. Это создает проблему постепенного накопления вражеских сил, поскольку ВСУ вынуждены действовать поэтапно, что дает противнику время для наращивания присутствия не только ДРГ, но и малых и сверхмалых штурмовых групп. Такой подход позволяет врагу постепенно укреплять свои позиции, готовя плацдарм для будущего штурма", — отмечает эксперт.

Противник также пытается улучшить свои стартовые позиции для штурмовых действий на юго-западном направлении от Покровска, в частности на рубеже Удачное-Котлино. В районе Котлиного врагу удалось достичь определенных успехов: его подразделения заняли промышленную зону к востоку от села и прорвались к агрофирме "Ковалиха". Однако в районе Удачного 15-я отдельная мотострелковая бригада противника действовала слишком поспешно. После занятия Удачного ее подразделения были выбиты оттуда внезапной контратакой ВСУ через неделю, что свидетельствует о нестабильности продвижения врага и эффективности украинских контрударов.

Штурм Покровска: как РФ готовится к атаке

По данным Лакийчука, для предотвращения окружения украинские войска проводят контратаки, направленные на нейтрализацию угрозы. Эти контрудары имеют целью не только сдержать продвижение врага, но и обезопасить ключевые позиции от полного охвата. Лакийчук подчеркивает, что в ближайшие дни активность на северном выступе будет решающей, и в зависимости от ее результатов противник может корректировать свои планы. Если обход с севера окажется неудачным, враг, вероятно, сосредоточится на штурме города с южного направления, где уже созданы определенные исходные позиции для наступления. Эти позиции позволяют противнику вести подготовку к прямым атакам, хотя для этого необходимо обеспечить огневой контроль над ключевой трассой Покровск-Павлоград-Днепр. Без такого контроля штурм города будет слишком рискованным.

"Покровск является не только важным логистическим и оборонным узлом, но и ключевым элементом более широкой стратегической карты. От удержания города зависит стабильность всего Покровского фронта, включая направления на Константиновку и Доброполье. Особенно критическим является восточный фланг, в частности район Тельмановского водохранилища, где противник имеет соблазн охватить украинские силы как с востока, так и с запада, создав так называемый "карман". Такой маневр позволил бы врагу изолировать и нейтрализовать значительные силы ВСУ, что стало бы серьезным ударом по оборонной стратегии Украины в регионе", — добавляет эксперт.

Лакийчук отмечает, что действия врага пока соответствуют плану летней наступательной кампании, которая предусматривает максимальное давление на ключевые узлы обороны. Однако украинские силы, осознавая критичность ситуации, активно противодействуют, используя контратаки и укрепления позиций. Успех обороны Покровска будет зависеть от способности ВСУ удержать северное направление и не допустить огневого контроля над стратегическими путями снабжения. Таким образом, ближайшие дни станут решающими для развития ситуации на всем Покровском фронте, а результат этих боев будет иметь далеко идущие последствия для обеих сторон конфликта.

По мнению журналиста и военного обозревателя Дениса Поповича, для усиления давления в Донецкой области, в частности на Покровск, противник перебрасывает штурмовые подразделения морской пехоты и Воздушно-десантных войск. Эти силы частично снимаются с других направлений, в частности с Сумщины, что свидетельствует о стратегической переориентации ресурсов.

Основная цель врага — окружить и захватить Покровск и Мирноград, а также завязать бои за Константиновку с последующим продвижением к Славянску и Краматорску. Для этого противник активно использует дроны, пытаясь перехватить логистические пути вблизи Славяно-Краматорской агломерации, что затрудняет снабжение для украинских войск. Такая тактика направлена на ослабление оборонительных позиций ВСУ и создание условий для прорыва.

Несмотря на давление, Вооруженные Силы Украины демонстрируют определенные успехи на Покровском и Добропольском направлениях.

"Несмотря на все, мы имеем даже определенные успехи на Покровском и Добропольском направлениях, где подразделения 51-й армии ВС РФ, могут попасть в окружение. Это возможно, если наши войска продолжат успешное наступление у Новоторецкого и Разино, отрезая всю северную "клешню" полуокружения, которое россияне пытались создать вокруг Покровска и Мирнограда летом", — рассказал Фокусу Попович.

Таким образом, по словам эксперта, ситуация остается напряженной, но ВСУ имеют шансы сорвать планы противника благодаря локальным успехам. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от сохранения темпа наступления и противодействия вражеским попыткам нарушить логистику.

Наступление на Покровск: влияние Добропольского направления

Константин Машовец добавляет, что эффективность наступательных действий РФ остается под вопросом, поскольку противник сталкивается с трудностями в координации и удержании занятых позиций. В то же время ВСУ демонстрируют способность к быстрой реакции, что позволяет локально сдерживать врага, хотя нехватка ресурсов затрудняет полное блокирование его маневров.

Машовец подчеркивает, что дальнейшее развитие событий на Покровском направлении в значительной степени зависит от ситуации на Добропольском направлении, где действует 51-я ЗВА противника. Если командование группировки войск противника "Центр" потратит все свои резервы, подготовленные для штурма Покровской агломерации, на этом направлении, то вероятность успеха их наступательной операции значительно снизится. Использование резервов на Добропольском направлении может ослабить основные усилия врага, направленные на захват Покровска, делая успех их операции скорее гипотетическим, чем неизбежным.

Напомним, Москва стягивает войска для "решающей" битвы за Донецкую область — самая большая перегруппировка со времен боев за Киев.

Также Фокус писал, что, Вооруженные Силы Украины успешно окружили часть российских подразделений в районе Доброполья, нанеся врагу значительные потери.