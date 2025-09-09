Ворог замикає кільце довкола Покровська: як ЗСУ ламають сценарій Кремля

На Покровському напрямку тривають найзапекліші бої. Російська армія намагається оточити місто з трьох боків, використовуючи тактику прихованої інфільтрації та перегрупування сил. Фокус з'ясував, які сили ворог кинув на штурм, чому Добропільський напрямок може зірвати плани Кремля та що стане вирішальним у битві за Покровськ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 7 вересня повідомив, що на Покровському напрямку ворог зосередив основні сили, створивши потужне угруповання для прориву оборони. За його словами, за тиждень ЗСУ відбили близько 350 ворожих атак під Покровськом, провівши успішні штурми. У серпні, втративши 5 кв.км, українські сили відновили контроль над 26 кв.км на Покровському та Добропільському напрямках. Сирський наказав посилити підрозділи боєприпасами, дронами, засобами РЕБ та фортифікаціями.

Боєць із позивним "Мучной" 5 вересня зазначив, що окупанти проникають у Покровськ через труби, як в Авдіївці, та вказав на складну ситуацію біля Удачного.

Генштаб ЗСУ 2 вересня опублікував відео зачистки Удачного та встановлення українського прапора.

Наступ росіян на Покровськ: яка ситуація на 09 вересня 2025 рік

За словами Керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, розвиток подій на північ від Покровська відіграє визначальну роль у подальшій динаміці бойових дій на Донеччині. Основна увага ворога зосереджена на спробі обійти Покровськ із півночі, що становить головний напрямок наступальних операцій противника. Цей напрямок є вирішальним, адже від його успіху залежить, чи зможе ворог реалізувати свої стратегічні цілі в регіоні.

На півдні та південному заході від Покровська помітне перегрупування сил противника, що свідчить про їхню залежність від результатів операцій на північному напрямку.

"Ворог прагне охопити Покровськ із трьох сторін, створюючи умови для повного оточення міста. Такий розвиток подій є для противника найбільш бажаним результатом, оскільки це не лише дозволить захопити важливий вузол оборони, але й нейтралізувати значне угруповання українських сил, які зосереджені на цьому напрямку. Наразі на Покровському фронті сконцентровані основні сили як Збройних Сил України, як, наприклад підрозділи корпусу "Азов", які тримають оборону, так і російських військ, зокрема 51-ї та 8-ї армій противника", — каже Фокусу Лакійчук.

За словами військового оглядача групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, російська армія, судячи з усього, продовжує підготовку до штурму Покровська. Основна увага зосереджена на діях у смузі 2-ї загальновійськової та правого флангу 41-ї загальновійськової армій противника, які спрямовані на створення умов для наступальних операцій.

За даними Машовця, противник активно застосовує тактику прихованої інфільтрації малими та надмалими диверсійно-розвідувальними групами у південно-західні райони Покровська. Наразі фіксується їхня присутність у районі селища Звірове, а також на вулицях Київська, Леонтовича та Троянда. Ця тактика аналогічна до тієї, що застосовувалася в Куп'янську: спочатку відбувається проникнення окремих груп "розсипом", потім їхнє закріплення на місцевості, після чого ворог підтягує підкріплення та накопичує сили. Збройним Силам України поки що вдається стримувати значне накопичення сил противника в цих районах, однак повністю ліквідувати проникнення не вдається через брак боєздатної піхоти.

"Недостатність піхотних підрозділів ускладнює створення суцільної лінії оборони, яка б унеможливила просування ворожих ДРГ. Хоча ЗСУ періодично знищують інфільтраторів, нові групи продовжують поступово проникати. Це створює проблему поступового накопичення ворожих сил, оскільки ЗСУ змушені діяти поетапно, що дає противнику час для нарощування присутності не лише ДРГ, але й малих та надмалих штурмових груп. Такий підхід дозволяє ворогу поступово зміцнювати свої позиції, готуючи плацдарм для майбутнього штурму", — зазначає експерт.

Противник також намагається покращити свої стартові позиції для штурмових дій на південно-західному напрямку від Покровська, зокрема на рубежі Удачне–Котлине. У районі Котлиного ворогу вдалося досягти певних успіхів: його підрозділи зайняли промислову зону на схід від села та прорвалися до агрофірми "Коваліха". Однак у районі Удачного 15-та окрема мотострілецька бригада противника діяла надто поспішно. Після зайняття Удачного її підрозділи були вибиті звідти раптовою контратакою ЗСУ через тиждень, що свідчить про нестабільність просування ворога та ефективність українських контрударів.

Штурм Покровська: як РФ готується до атаки

За даними Лакійчука, для запобігання оточенню українські війська проводять контратаки, спрямовані на нейтралізацію загрози. Ці контрудари мають на меті не лише стримати просування ворога, але й убезпечити ключові позиції від повного охоплення. Лакійчук підкреслює, що найближчими днями активність на північному виступі буде вирішальною, і залежно від її результатів противник може коригувати свої плани. Якщо обхід із півночі виявиться невдалим, ворог, ймовірно, зосередиться на штурмі міста з південного напрямку, де вже створені певні вихідні позиції для наступу. Ці позиції дозволяють противнику вести підготовку до прямих атак, хоча для цього необхідно забезпечити вогневий контроль над ключовою трасою Покровськ–Павлоград–Дніпро. Без такого контролю штурм міста буде надто ризикованим.

"Покровськ є не лише важливим логістичним і оборонним вузлом, але й ключовим елементом ширшої стратегічної карти. Від утримання міста залежить стабільність усього Покровського фронту, включаючи напрямки на Костянтинівку та Добропілля. Особливо критичним є східний фланг, зокрема район Тельманівського водосховища, де противник має спокусу охопити українські сили як зі сходу, так і із заходу, створивши так званий "кишеню". Такий маневр дозволив би ворогу ізолювати та нейтралізувати значні сили ЗСУ, що стало б серйозним ударом по оборонній стратегії України в регіоні", — додає експерт.

Лакійчук наголошує, що дії ворога наразі відповідають плану літньої наступальної кампанії, яка передбачає максимальний тиск на ключові вузли оборони. Проте українські сили, усвідомлюючи критичність ситуації, активно протидіють, використовуючи контратаки та зміцнення позицій. Успіх оборони Покровська залежатиме від здатності ЗСУ утримати північний напрямок і не допустити вогневого контролю над стратегічними шляхами постачання. Таким чином, найближчі дні стануть вирішальними для розвитку ситуації на всьому Покровському фронті, а результат цих боїв матиме далекосяжні наслідки для обох сторін конфлікту.

На думку журналіста і військового оглядача Дениса Поповича, для посилення тиску на Донеччині, зокрема на Покровськ, противник перекидає штурмові підрозділи морської піхоти та Повітряно-десантних військ. Ці сили частково знімаються з інших напрямків, зокрема із Сумщини, що свідчить про стратегічну переорієнтацію ресурсів.

Основна мета ворога — оточити та захопити Покровськ і Мирноград, а також зав'язати бої за Костянтинівку з подальшим просуванням до Слов'янська та Краматорська. Для цього противник активно використовує дрони, намагаючись перехопити логістичні шляхи поблизу Слов'яно-Краматорської агломерації, що ускладнює постачання для українських військ. Така тактика спрямована на послаблення оборонних позицій ЗСУ та створення умов для прориву.

Незважаючи на тиск, Збройні Сили України демонструють певні успіхи на Покровському та Добропільському напрямках.

"Попри все, ми маємо навіть певні успіхи на Покровському та Добропільському напрямках, де підрозділи 51-ї армії ЗС РФ, можуть потрапити в оточення. Це можливо, якщо наші війська продовжать успішний наступ біля Новоторецького та Разіного, відрізаючи усю північну "клешню" напівоточення, яке росіяни намагалися утворити довкола Покровська та Мирнограда влітку", — розповів Фокусу Попович.

Таким чином, за словами експерта, ситуація залишається напруженою, але ЗСУ мають шанси зірвати плани противника завдяки локальним успіхам. Подальший розвиток подій залежатиме від збереження темпу наступу та протидії ворожим спробам порушити логістику.

Наступ на Покровськ: вплив Добропільского напрямку

Костянтин Машовець додає, що ефективність наступальних дій РФ залишається під питанням, оскільки противник стикається з труднощами у координації та утриманні зайнятих позицій. Водночас ЗСУ демонструють здатність до швидкої реакції, що дозволяє локально стримувати ворога, хоча брак ресурсів ускладнює повне блокування його маневрів.

Машовець підкреслює, що подальший розвиток подій на Покровському напрямку значною мірою залежить від ситуації на Добропільському напрямку, де діє 51-ва ЗВА противника. Якщо командування угруповання військ противника "Центр" витратить усі свої резерви, підготовлені для штурму Покровської агломерації, на цьому напрямку, то ймовірність успіху їхньої наступальної операції значно знизиться. Використання резервів на Добропільському напрямку може послабити основні зусилля ворога, спрямовані на захоплення Покровська, роблячи успіх їхньої операції радше гіпотетичним, ніж неминучим.

