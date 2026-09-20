От заказных убийств до войны спецслужб: как СБУ изменилась за 35 лет

1991 год. СБУ только создана — и сразу погружается в эпоху заказных убийств, теневых схем и политических скандалов. Спустя три десятилетия она разоблачает агентов ГРУ в Главной академии Минобороны, ловит венгерских шпионов и отправляет на пожизненное полковника собственной службы. Между этими делами — "кассетный скандал", "Кольчуга", отравление Ющенко и убийство Парубия. История СБУ — это хроника громких дел.

Служба безопасности Украины была создана 20 сентября 1991 года, когда Верховная Рада приняла постановление "О создании Службы национальной безопасности Украины". Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности УССР. 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла Закон "О Службе безопасности Украины", который окончательно закрепил статус ведомства.

За это время СБУ прошла путь от борьбы с заказными убийствами политиков и бизнесменов в девяностые до противодействия российским спецслужбам в условиях полномасштабной войны. На её счету — раскрытие громких убийств, разоблачение агентов ГРУ и ФСБ, ликвидация шпионских сетей и очищение собственных рядов. Но далеко не все дела доведены до конца: заказчики многих резонансных преступлений так и остались за кадром.

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В девяностые годы, которые стали годами начала самостоятельного пути Службы безопасности Украины, традиционно пришлось столкнуться с серией заказных убийств — прежде всего политиков и бизнесменов, начинавших свой путь.

От убийств и покушений до терактов

В 1995-м в результате взрыва на донецком стадионе погиб президент ФК "Шахтёр" Ахат Брагин и ещё пять человек. Расследованием этого дела занялась СБУ совместно с МВД, и удалось выйти на некоторых исполнителей. Один из них, бывший милиционер Вячеслав Синенко, даже был экстрадирован из Греции в 2005 году. А вот заказчики остались за кадром.

В 1996 году на лётном поле Донецкого аэропорта был расстрелян из автомата народный депутат и влиятельный бизнесмен Евгений Щербань вместе с женой. Исполнители приговорены к пожизненному заключению, заказчик официально не назван.

А через два года, в 1998 году, в лифте собственного дома в центре Киева был убит "отец украинской гривни" Вадим Гетьман, бывший глава Нацбанка. Исполнитель приговорён к пожизненному заключению. Дело до сих пор считается незавершённым, так как заказчика не установили.

Двухтысячные годы следующего столетия тоже начались с расследования резонансного убийства журналиста и основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе, чьё обезглавленное тело нашли в лесу в Киевской области. Прямые исполнители — сотрудники милиции во главе с генералом Алексеем Пукачем — осуждены. К слову, именно СБУ вычислила и задержала сбежавшего генерала в Житомирской области в 2009 году. Пукач на суде назвал заказчиками Леонида Кучму, Владимира Литвина и Юрия Кравченко. Но официально заказчики не установлены, а, следовательно, никто не понёс наказание.

Хотя в том же 2000-м году разразился так называемый "Кассетный скандал". Были обнародованы плёнки из кабинета президента Леонида Кучмы, которые записывал майор госохраны Мельниченко. А на записи обсуждалось, как убрать Гонгадзе. Но их к делу так и не приобщили.

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Однако в бочке мёда нашлась и ложка дёгтя, даже две. В 2002 году СБУ фигурировала в скандале вокруг якобы тайной продажи Ираку систем раннего предупреждения "Кольчуга" в обход международного запрета. Это временно ухудшило украинско-американские отношения.

А когда был отравлен кандидат в президенты Виктор Ющенко, это произошло на даче тогдашнего заместителя главы СБУ Владимира Сацюка, который позже стал фигурантом дела о злоупотреблении служебным положением.

С 2014 года СБУ взялась за расследование преступлений против активистов Евромайдана. И, можно сказать, это расследование тянется по сей день, хотя по некоторым эпизодам уже даже были приговоры. К примеру, в Хмельницком к ответственности привлекались экс-руководители СБУ и других силовых ведомств за то, что стреляли в активистов возле здания СБУ в феврале 2014 года, не дав им прорваться внутрь.

Гибель в результате подрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве официально расследовала полиция, но СБУ активно помогала. Но в ходе расследования выявили, что накануне возле его дома несколько часов находился автомобиль, зарегистрированный на Игоря Устименко — бывшего сотрудника СБУ, уволенного в 2014 году. СБУ подтвердила факт его работы, но подчеркнула, что дело расследует Нацполиция.

Зато годом позже СБУ раскрыла убийство полковника ГУР Максима Шаповала, чей автомобиль тоже был взорван. Тогда это преступление сразу было квалифицировано как теракт. По данным инсайдера, Шаповал непосредственно участвовал в планировании и проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл оккупированных россиянами украинских территорий. По данным следствия, взрывчатку заложил житель Донецка Олег Шутов, который был сотрудником так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР". После совершения теракта он выехал на Донбасс.

А вот с покушением на нардепа Игоря Мосийчука так и не удалось выйти ни на заказчиков, ни на исполнителей. Хотя, по данным СБУ, заказчиком были спецслужбы России. Дело квалифицировали как теракт, ведь от взрыва скутера, начинённого взрывчаткой, погибли два человека — охранник депутата и прохожий, которым оказался полковник МВД. Мосийчук и ещё два человека получили ранения. На этом расследование затормозилось.

Зато в 2018 году после покушения на жизнь херсонской активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в больнице от ожогов кислотой, СБУ нашла не только исполнителя, но и заказчика, которым оказался председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, за что он получил 10 лет колонии.

Также СБУ предотвратила убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, инсценировав его смерть, рассчитывая выйти на организатора.

Последние годы работы прибавилось

Но больше всего работы добавилось с 2022 года, с момента полномасштабного вторжения РФ. Убийств меньше не стало, но они стали нести политический контекст.

В 2024 году во Львове в упор была расстреляна Ирина Фарион, языковед, экс-нардеп. СБУ рассматривала причастность российских спецслужб. Но в итоге по подозрению был задержан украинец, который в суде своей вины не признаёт, и доказательств его работы на какие-либо иностранные спецслужбы не нашлось.

А вот убийство экс-нардепа и бывшего спикера Рады Андрея Парубия, застреленного во Львове, раскрыли быстро и задержали киллера. СБУ установила: исполнитель завербован российскими спецслужбами через шантаж.

С обретением независимости военная контрразведка СБУ разоблачила немало военных шпионов и изменников. Департамент военной контрразведки (ДВКР) СБУ — это одно из ключевых подразделений Службы безопасности Украины, которое с начала полномасштабного вторжения ведёт работу по двум основным направлениям: борьба с российской агентурой внутри Сил обороны и участие в боевых действиях и спецоперациях на линии фронта и в тылу врага.

С начала полномасштабной войны только сотрудники ДВКР СБУ разоблачили 207 агентов российских спецслужб, которые собирали информацию о Силах обороны и военных объектах Украины. Из них 52 были действующими военнослужащими ВСУ, а 44 предателя уже осуждены на сроки от 12 до 15 лет

В июне 2026 года контрразведка СБУ задержала агента российского ГРУ, действовавшего в Главной академии Минобороны Украины — "крот" был доцентом научного центра и передавал россиянам конструкторские документы новейших ударных дронов. В 2025 году СБУ задержала бывшего британского военного инструктора, который прибыл в Украину в 2024 году для подготовки военных, а затем вышел на ФСБ и передавал данные об учебных центрах и местах дислокации иностранных инструкторов, за что получил около 6 тысяч долларов. В сентябре 2026 года СБУ разоблачила на Харьковщине супругов-агентов ГРУ: муж по указанию кураторов мобилизовался в ряды ВСУ, собирал изнутри данные о системах ПВО, РЭБ и критической инфраструктуре, а затем привлёк к разведке жену. Только за 2025 год было задержано 19 "кротов".

СБУ также пресекает разведывательную деятельность других стран в Украине. Весной 2025 года СБУ задержала в Закарпатье двух членов венгерской шпионской группы, которые собирали данные о военной обороне и общественно-политических настроениях региона. В марте 2026 года СБУ установила, что эту шпионскую сеть возглавлял кадровый офицер военной разведки Венгрии Золтан Андри, который в 2016–2020 годах вёл разведывательную деятельность в Грузии под прикрытием представителя венгерского дипломатического представительства, а после 2021 года начал работать против Украины — лично завербовал бывших военных и перевёл их в режим ожидания, активировав в сентябре 2024 года.

Но не забывает СБУ и об очищении собственных рядов. Полковник СБУ Дмитрий Козюра, начальник штаба Антитеррористического центра, в 2018 году был завербован ФСБ в Вене. Его деятельность особенно активизировалась во время полномасштабной войны: он передавал данные о местах дислокации командных пунктов СБУ, последствиях ракетных ударов, расстановке войск и секретные документы о критической инфраструктуре, в частности газотранспортной системе. В феврале 2025 года его разоблачили в рамках спецоперации под кодовым названием "Щур" и приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, СБУ неоднократно сообщала о разоблачении собственных сотрудников, в частности заместителей начальников управлений СБУ в Киевской и Ровненской областях за вымогательство более 600 тыс. долларов, а также о деле бывшего руководителя кибердепартамента СБУ Ильи Витюка о незаконном обогащении.

Помимо борьбы с агентурой, ДВКР предотвратила хищение более 44 млрд грн в оборонной сфере, заблокировала 114 схем уклонения от мобилизации и пресекла 222 факта незаконного оборота оружия, не допустив его вывоза из района боевых действий.

Сотрудники ДВКР СБУ не только ведут контрразведывательную работу, но и участвуют в боевых действиях непосредственно на линии фронта и в спецоперациях в тылу врага. С начала полномасштабной войны ими уничтожено: 219 российских танков, 358 боевых бронированных машин, 318 артиллерийских систем, 73 средства радиоэлектронной борьбы

ДВКР СБУ включает в себя, в частности, 13-е Главное управление ДВКР "Хантер", которое курирует деятельность морских дронов. Именно это подразделение продемонстрировало новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby", способных преодолевать расстояние более 1500 км, нести до 2000 кг груза и оснащённых усиленными двигателями и современной системой навигации.

А в ночь на 17 сентября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли точный удар по военному аэродрому "Ростов-Центральный". В результате атаки на аэродроме были поражены военно-транспортный самолет Ан-12, два самолета Ан-26 и еще три вертолета. Таким образом, в общей сложности речь идет о шести российских воздушных судах.

Но, 2 сентября 2026 года в Днепровском районе Киева сотрудники СБУ и бойцы ГУР устроили вооружённое столкновение. Погиб один сотрудник военной разведки, ещё несколько человек получили ранения. СБУ задержала Степана Каплунова — заместителя командира РДК (подразделение в составе ГУР). Его обвинили в связях с ФСБ и подготовке убийства. ГУР расценил задержание как силовой захват своего офицера и попытку дискредитации. Зеленский назвал перестрелку "абсолютно позорной" и потребовал расследования. Уволен начальник департамента охраны гостайны СБУ Олег Храмов.