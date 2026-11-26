Заявления Кушнера всё ярче демонстрируют, в каком направлении США хотят вести переговоры. Спецпредставитель Трампа сыплет комплиментами в адрес Путина, параллельно выдвигая претензии Зеленскому и ЕС. Вашингтон стремится поскорее заключить мирное соглашение, но его переговорщики сводят формулу мира к примитивной, не понимая, что она гораздо сложнее. Какие вопросы до сих пор остаются без ответов со стороны американцев и почему активность Кушнера свидетельствует не о приближении мира, а скорее о необходимости готовиться к затяжной войне — выяснял Фокус.

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер становится всё более заметной фигурой в СМИ и на днях сделал ряд новых заявлений по поводу российско-украинской войны и хода переговоров. Зять Трампа перечислил пять ключевых тем мирного процесса и озвучил, что сегодня является главным препятствием для прекращения огня, раскритиковал европейцев и упрекнул Зеленского, а вот Путина назвал "исторической личностью".

Кушнер в интервью для подкаста MD Meets, вышедшего 25 ноября, рассказал, что переговорный процесс зашел в тупик из-за вопроса о территориях. В то же время удается добиться результатов по гуманитарным вопросам: готовится очередной масштабный обмен военнопленными. Сейчас повестка дня переговоров включает пять основных тем: архитектура безопасности в Европе после войны, гарантии защиты Украины, развитие украинской экономики и перспективы российской, а также гуманитарные вопросы.

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Американский переговорщик утверждает, что США разрабатывают концепцию гарантий безопасности для нашего государства по образцу 5-й статьи договора НАТО. Кушнер раскритиковал Европу, заявив, что, хотя она и вооружает Украину, за время войны потратила значительно больше средств на российские энергоносители, чем на поддержку нашего государства. Он подчеркнул, что в настоящее время Трамп никоим образом не оказывает давления на Зеленского, но упрекнул украинского президента в недостатке уважения: тот должен с большим почтением относиться к президенту США и не высказывать публичную критику в его адрес. Также он заверил, что без Европы и Украины США не будут принимать решения относительно их будущего.

Кушнер говорил и о Путине. Российского диктатора он назвал "гроссмейстером политики". Американский спецпредставитель отдельно высказался о "сдержанности" главы Кремля, пояснив, что тот заверил США, что применять свою "ядерку" не планирует. И отметил, что Россия воспринимает расширение Североатлантического альянса как угрозу.

Кушнер часто появляется в СМИ, но главный сигнал для Украины подал именно Трамп

Политолог Владимир Фесенко обратил внимание на одну тенденцию: главным ньюсмейкером со стороны Соединённых Штатов в контексте мирных переговоров сегодня стал Джаред Кушнер. Он отмечает, что к его оптимистическим оценкам следует относиться с осторожностью. Ведь не совсем понятно, с кем именно он поддерживает связь в Кремле: с Дмитриевым или Ушаковым. По словам Фесенко, если с первым, то это пустая болтовня, а если он контактирует со вторым — это уже серьезнее. Но, по его мнению, существует очевидный разрыв между тем, о чём говорит Кушнер, и тем, что и как публично формулируют по поводу мирных переговоров представители Кремля.

"Мы наблюдаем очередной застой в переговорном процессе. Даже дата следующего раунда переговоров пока не определена. И вместо переговоров мы видим обострение тактической борьбы вокруг переговоров. Эта борьба сосредоточилась вокруг нескольких тем: формат и условия участия европейцев в переговорах по Украине; повестка дня дальнейших мирных переговоров; гарантии безопасности для Украины, а также баланс интересов в сфере безопасности между Украиной, Россией и Европой. А вот тема прекращения огня в этом списке, к сожалению, отсутствует", — отметил Фесенко.

Считать Кушнера сейчас самостоятельным игроком не стоит, он артикулирует позицию Трампа. Такое мнение в беседе с Фокусом высказал политолог, доктор исторических наук Алексей Кошель. По его словам, вообще воспринимать его как главного переговорщика от США, исходя из частоты его появлений в СМИ, точно не надо. Он говорит, что логика появления определенных заявлений в СМИ может зависеть от огромного количества обстоятельств. В частности, может быть поставлена политическая задача, чтобы привлечь внимание к отдельному тезису. В США это прослеживалось во время избирательной кампании.

"Возможно, в этом есть логика с точки зрения передачи сигнала определенным мировым лидерам, например, для Европы или России. Третья причина может заключаться в том, что Соединенные Штаты пытаются оказать давление, либо вывести оппонента из равновесия, либо спровоцировать его на определенные действия. Для меня показательными были даже не заявления Кушнера, а сообщения в СМИ со стороны генсека НАТО Рютте, в которых он обосновал необходимость хвалебных высказываний Трампа в адрес Путина, мол, таким образом тот пытается подтолкнуть его к самому переговорному процессу. Здесь тоже есть определенная логика, которая объясняется уже не представителями администрации Трампа, а генсеком Альянса, а к его заявлениям мы относимся очень взвешенно. Он политик, который всегда демонстрировал прагматичный подход", — отметил Кошель.

Поэтому, по мнению политолога, не следует оценивать обнародование определенных заявлений в информационном поле исключительно в одном ключе: причин для их озвучивания множество, и даже если украинцам кажется, что эти тезисы являются оскорбительными, неприемлемыми со стороны США, это не обязательно является реальным давлением на Украину. Также он считает, что сегодня сигналом для нашего государства стали не столько заявления Кушнера, сколько недавние слова Трампа, его ответ на вопрос журналиста, который озвучил, что Зеленский заявил, будто США готовы до января сделать все возможное для достижения перемирия. Американский лидер скептически отреагировал на это, спросив, что он должен сделать для этого, мол, чего от него хотят. Учитывая эти слова, как подчеркнул Кошель, готовиться нужно не к скорейшему миру и выборам в Украине, а, вероятно, к затяжной фазе войны.

Кушнер упрощает формулу мира, но она не сводится лишь к обмену территориями

Политолог продолжил, что нужно исходить из тех геополитических реалий, что прекращение боевых действий — это не только вопрос вооруженного конфликта между Россией и Украиной, но и вопрос, напрямую затрагивающий интересы ключевых игроков мировой арены, прежде всего Европы. Европейские лидеры уже прямо заявляют: пока воюет Украина, они в безопасности. По словам Кошеля, эта война продемонстрировала, что НАТО сейчас переживает самый глубокий кризис со времени создания этой организации после окончания Второй мировой войны.

"Ключевая страна в системе НАТО (США) не заняла четкой позиции в отношении своих обязательств в рамках 5-й статьи Альянса. Таким образом, от него осталась лишь оболочка, содержания уже нет. Несколько недель назад мы услышали довольно оригинальное заявление со стороны Польши о том, что она будет придерживаться принципов этой статьи и в случае вторжения в Литву окажет ей помощь, но она будет в виде мест для беженцев. Это высказывание характерно: оно свидетельствует о том, что принцип взаимной коллективной поддержки сегодня ставится многими странами под сомнение. Поэтому у Европы есть свои интересы в рамках переговорного процесса", — пояснил политолог.

Европейцы стремятся получить гарантии со стороны американцев в рамках 5-й статьи НАТО. А вот такие позиции затрудняют переговоры. Поэтому нельзя сводить завершение войны в Украине лишь к тезису о необходимости прекратить огонь, пойти на уступки или осуществить взаимный обмен территориями. Политолог напомнил: когда звучат слова о территориальных уступках со стороны Украины, следует учитывать, что, согласно данным авторитетных мировых СМИ, в прошлом году формат этих уступок предполагал, что Россия также должна вывести свои войска из отдельных районов Харьковской и Сумской областей. Также стоит учитывать, что сейчас ВСУ присутствуют в Курской области России. Кроме того, речь шла о поиске решения по контролю над оккупированной Запорожской АЭС. Западные СМИ обсуждали формат совместного контроля Украины, США и России над ней.

То есть сводить территориальные уступки сегодня к примитивной формуле, согласно которой украинские защитники развернутся на 180 градусов и покинут эти земли в унизительном формате, не стоит. Сейчас, как подчеркнул политолог, речь идет о поиске чрезвычайно сложного компромисса.

"Поэтому, когда Кушнер заявляет о вопросе территориальных уступок, это не совсем правильно. Очевидно, что у него не складывается стойкий пазл этой сложной системы, касающейся взаимного вывода войск, линии разграничения и контроля за ней. Кто будет осуществлять этот надзор? Американские военные? Очевидно, что нет. "Голубые каски" ООН? Дискуссий на эту тему нет. Европейцы? Тоже нет, у России есть четкая позиция по этому поводу. А какова позиция относительно отвода вооруженных сил из приграничных районов России и Беларуси? Ответа тоже нет. Будут ли российские и белорусские войска находиться у линии границы с Украиной? То есть вопрос договоренностей сводится к простой формуле исключительно в политическом формате. На самом деле это сотни, если не тысячи, разнообразных вопросов", — подчеркивает Кошель.

Опять же, западные политики, участвующие в переговорах, скромно обходят стороной тот факт, что Москва требует от Киева ещё и политических уступок по ряду гуманитарных вопросов: касательно церкви Московского патриархата, сохранения пророссийских партий, а также в отношении языкового вопроса. Фактически Кремль хочет сохранить за собой влияние на внутриполитическую жизнь Украины. Поэтому формула мира, о которой заявляют США, гораздо сложнее, чем кажется, а то, что озвучивает Кушнер, — это, по словам политолога, отдельные позиции, которые, скорее всего, преследуют не поиск компромисса, а точечные информационные и пропагандистские удары, донесение сигналов до союзников. Ведь намеки партнерам на европейском континенте — это также и принуждение к определённым уступкам, возможно, в торговых вопросах.

Команда Трампа заискивает перед Кремлем и спешит заключить соглашение до января 2027 года

Анализируя лестные высказывания Кушнера о Путине и их причины — дипломатическая вежливость или восприятие американской переговорной командой российской картины мира, — эксперт-международник Александр Краев в беседе с Фокусом высказал мнение, что американцы создают симулякр (имитацию) дипломатии, фактически заменяя её личными контактами.

"Не получилось с подкупом (заставить европейцев снова покупать российский газ), не получилось с дизельным соглашением, а по сути — купить желание Москвы идти на нормальные переговоры, поэтому сейчас решили действовать именно таким образом, что, к сожалению, подтверждает предыдущие догадки об абсолютном дилетантстве, непрофессионализме и почти саботажном характере той дипломатии, которую в настоящее время проводит администрация Трампа", — подчеркнул Краев.

Когда Кушнер возлагает ответственность за тупик в переговорах (говоря о территориальных вопросах) на Украину и Европу, это, по мнению эксперта, также является комплиментарным поведением по отношению к России: мол, посмотрите, это в вас проблема, а не в них. Краев уверен, что это новый виток "трамповской" дипломатии, которую пытаются ускорить до того, как новый состав Конгресса вступит в должность в январе 2027-го и начнет блокировать попытки Трампа налаживать отношения с "хорошим другом Владимиром".

"Поэтому Трамп и его люди пытаются то вскользь, то довольно прямо дать понять россиянам, что у них ещё есть месяц, чтобы подписать хотя бы какое-то соглашение. Проблема в том, что американское руководство до сих пор убеждено, что Россия хочет подписать соглашение, хотя нам здесь очевидно, что россияне просто тянут время и запутывают американцев в бесполезной болтовне, переговорах о переговорах", — отметил Краев.

Вашингтон продолжает склонять Киев к уступкам, не беспокоясь о том, что будет после заключения соглашения

Зять Трампа убежден, что Путин действительно хочет мирного соглашения, но отметил, что Россия не заинтересована в мгновенном перемирии без расширенного соглашения. По мнению директора Центра международных исследований, доцента кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимира Дубовика, такая позиция зятя Трампа не является обоснованной. Она носит поверхностный характер, отражает его неглубокое понимание проблемы, а также то, что он перенял российский взгляд на войну и российскую пропаганду. По словам эксперта, Путин просто говорит ему, что стремится к миру, и американскому спецпредставителю этого оказывается вполне достаточно.

Дубовик в комментарии Фокусу выразил убеждение, что Кушнер отражает позицию, совпадающую с позицией президента Трампа, согласовывает с ним общие положения, не углубляясь в детали. Но в то же время американский президент сейчас предоставил своему зятю определенную свободу действий в отношении некоторых нюансов и тактических моментов.

"Кушнер больше вовлекся в этот процесс, лучше разобрался в контексте и позициях сторон. Он демонстрирует соответствующую энергию и настрой. Уиткофф, по-видимому, наоборот, устал от этой челночной дипломатии, встреч, перелетов", — анализирует Дубовик.

Размышляя о том, какой главный сигнал после заявлений Кушнера должна воспринять Украина, эксперт подчеркивает, что проще не станет. По его словам, позиция Вашингтона уже давно не меняется: Украина должна пойти на уступки, удовлетворить исходные требования Москвы, а там будет видно.

"Американскую сторону пока не интересует перспектива того, что будет дальше, будет ли дальнейшее продвижение мирного процесса. Для них было бы достаточно достижения какой-либо договоренности или хотя бы заявления о намерении достичь её. Эту договоренность команда Трампа могла бы преподнести как свой большой успех. А что будет дальше — это их уже не очень волнует. Каких-то особо инновационных моментов в интервью Кушнера мы не видим. Наоборот, мы все это уже слышали, и не раз. Нужно сохранять сдержанность, осторожность, не торопиться ни с реакциями, ни с заявлениями, ни с действиями. После 3 января появится возможность оценить новый политический климат в США, после того как произойдут изменения в Конгрессе в соответствии с результатами недавних выборов, и нашу соответствующую позицию", — подытожил Дубовик.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что специальные посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф якобы настаивают на том, чтобы мирное соглашение было подписано как можно скорее, называя крайний срок — конец января 2027 года. При этом президент Украины указал на то, что реальных признаков готовности России прекратить огонь пока нет.

Сам Кушнер 22 ноября объявил о новых встречах делегаций из США, Украины, Европы и России, а в качестве основного вопроса для обсуждения обозначил будущую архитектуру безопасности. Эти переговоры продлятся в ближайшие недели; планируется провести как закрытые встречи, так и многосторонние беседы.