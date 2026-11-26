Заяви Кушнера дедалі яскравіше демонструють як США хочуть рухати переговорний трек. Спецпредставник Трампа розсипає компліменти Путіну, паралельно висуває претензії Зеленському та ЄС. Вашингтон прагне швидше укласти мирну угоду, але його переговірники зводять формулу миру до примітивного, не розуміючи, що вона набагато складніша. Які питання досі залишаються без відповідей з боку американців та чому активність Кушнера не свідчить про наближення миру, а радше про необхідність готуватись до затяжної війни — з'ясовував Фокус.

Спеціальний представник американського президента Джаред Кушнер стає дедалі медійнішим і днями зробив низку нових заяв щодо російсько-української війни та перебігу переговорів. Зять Трампа перелічив п'ять ключових тем мирного треку та озвучив, що сьогодні є головною перешкодою для припинення вогню, розкритикував європейців та дорікнув Зеленському, а от Путіна назвав "історичною особистістю".

Кушнер в інтерв'ю для подкасту MD Meets, який вийшов 25 листопада, розповів, що переговорний процес зайшов у глухий кут через питання територій. Водночас вдається досягти результатів з гуманітарних питань: готується черговий масштабний обмін військовополоненими. Зараз порядок денний переговорів містить п’ять головних тем: архітектура безпеки в Європі після війни, гарантії захисту України, розвиток української економіки та перспективи російської економіки, а також гуманітарні питання.

Відео дня

Американський переговірник стверджує, що США працюють над концепцією гарантій безпеки для нашої держави за зразком 5-ї статті договору НАТО. Кушнер розкритикував Європу, сказавши, що хоч та й озброює Україну, за час війни витратила значно більше коштів на російські енергоносії, ніж на підтримку нашої держави. Він наголосив, що нині Трамп жодним чином не тисне на Зеленського, але дорікнув українському президенту за брак поваги: той мав би з більшою шаною ставитись до президента США і не висловлювати публічну критику на його адресу. Також запевнив, що без Європи й України Штати ухвалювати рішення щодо їхнього майбутнього не будуть.

Говорив Кушнер і про Путіна. Російського диктатора він назвав "гросмейстером політики". Американський спецпредставник окремо висловився про "стриманість" очільника Кремля, пояснивши, що той запевнив США, що застосовувати свою "ядерку" не планує. І зауважив, що Росія сприймає розширення Північноатлантичного альянсу як загрозу.

Кушнер часто з'являється у ЗМІ, але головний сигнал для України подав саме Трамп

Політолог Володимир Фесенко звернув увагу на тенденцію: головним ньюсмейкером від Сполучених Штатів у контексті мирних переговорів став сьогодні Джаред Кушнер. Він наголошує, що слід обережно сприймати його оптимістичні оцінки. Адже не дуже зрозуміло, з ким саме він на зв'язку у Кремлі: з Дмитрієвим чи Ушаковим. Зі слів Фесенка, якщо з першим, то це пустишка, а якщо контактує з другим — це вже серйозніше. Але, на його погляд, є очевидний розрив між тим, про що говорить Кушнер, і тим, що і як публічно формулюють з приводу мирних переговорів представники Кремля.

"Ми бачимо чергове зависання переговорного процесу. Не визначено навіть дату наступного раунду переговорів. І замість переговорів ми бачимо загострення навколопереговорної тактичної боротьби. Ця боротьба зосередилася навколо кількох тем: формат та умови участі європейців у переговорах щодо України; порядок денний подальших мирних переговорів; гарантії безпеки для України, а також баланс інтересів у сфері безпеки між Україною, Росією та Європою. А ось тема припинення вогню у цьому списку, на жаль, відсутня", — вказав Фесенко.

Вважати зараз Кушнера самостійним гравцем не варто: він артикулює позицію Трампа. Таку думку у розмові з Фокусом висловив політолог, доктор історичних наук Олексій Кошель. З його слів, взагалі сприймати його як головного переговірника від США, виходячи з частоти його появи у ЗМІ, точно не варто. Каже, логіка виникнення певних заяв у медіа може залежати від величезної кількості обставин. Зокрема, може бути політтехнологічне завдання, аби привернути увагу до окремої тези. У США це простежувалося під час виборчої кампанії.

"Може бути логіка в питанні донесення сигналу до певних світових лідерів, наприклад, для Європи, Росії. Третя причина може критися у тому, що Сполучені Штати намагаються чинити тиск або вивести опонента з рівноваги, або спровокувати його на певні дії. Для мене були показовими навіть не заяви Кушнера, а повідомлення у ЗМІ з боку генсека НАТО Рютте, де він обґрунтував потребу хвалебних тез від Трампа на адресу Путіна, мовляв, таким чином той намагається підштовхнути його до самого переговорного процесу. Тут теж є певна логіка, яка пояснюється вже не представниками адміністрації Трампа, а генсеком Альянсу, а до його заяв ми ставимося дуже виважено. Він — політик, який завжди демонстрував прагматичний підхід", — зазначив Кошель.

Тому, на думку політолога, не треба оцінювати оприлюднення певних заяв в інформаційному просторі виключно в одному руслі: причин для їх озвучення є безліч, і навіть коли українцям здається, що ці тези є образливими, неприйнятними з боку США, це не обов’язково є реальним тиском на Україну. Також він вважає, що сьогодні сигналом для нашої держави стали не стільки заяви Кушнера, скільки нещодавні слова Трампа, його відповідь на питання журналіста, який озвучив, що Зеленський заявив, що США готові до січня зробити все можливе задля перемир'я. Американський лідер скептично на це відреагував, запитавши, що він має зробити для цього, мовляв, що від нього хочуть. З огляду на ці слова, як підкреслив Кошель, готуватись треба не до швидкого миру й виборів в Україні, а, ймовірно, до затяжної фази війни.

Кушнер спрощує формулу миру, але вона не зводиться лише до обміну територіями

Політолог продовжив, що треба виходити з тих геополітичних реалій: завершення бойових дій — це не лише питання збройного конфлікту між Росією та Україною, а й питання, що прямо стосується інтересів ключових гравців світу, насамперед Європи. Європейські лідери вже прямо заявляють: поки воює Україна, вони в безпеці. Зі слів Кошеля, ця війна продемонструвала, що НАТО нині перебуває у найглибшій кризі від миті створення цієї організації після завершення Другої світової війни.

"Ключова країна у системі НАТО (США) не зайняла чіткої позиції щодо своїх зобов’язань в межах 5-ї статті Альянсу. Таким чином, від нього залишилась лише оболонка, змісту вже немає. Кілька тижнів тому ми почули доволі оригінальну заяву з боку Польщі про те, що вона дотримуватиметься принципів цієї статті та в разі вторгнення в Литву надасть їй допомогу, але вона буде у вигляді місць для біженців. Це висловлювання є характерним: воно про те, що принцип взаємної колективної підтримки сьогодні ставиться багатьма країнами під сумнів. Тому у Європи є свої інтереси в межах переговорного процесу", — пояснив політолог.

Європейці прагнуть отримати гарантії з боку американців в межах 5-ї статті НАТО. А от такі позиції ускладнюють переговори. Тому не можна звести завершення війни в Україні лише до тези про необхідність припинити стріляти, піти на поступки чи здійснити взаємний обмін територіями. Політолог нагадав: коли звучать слова про територіальні поступки з боку України, то слід зважати на те, що, згідно з даними авторитетних світових медіа, минулого року формат цих поступок передбачав, що Росія також має вивести свої війська з окремих районів Харківщини та Сумщини. Також варто брати до уваги, що зараз ЗСУ присутні в Курській області Росії. Крім того, мовилося про пошук рішення щодо контролю над окупованою Запорізькою АЕС. Західні медіа обговорювали формат спільного контролю України, США та Росії над нею.

Тобто зводити територіальні поступки сьогодні до примітивної формули, за якою українські оборонці розвернуться на 180 градусів і покинуть землі у принизливому форматі, не варто. Нині, як підкреслив політолог, мовиться про пошук надзвичайно складного компромісу.

"Тому, коли Кушнер заявляє про питання територіальних поступок, це не зовсім правильно. Очевидно, що в нього не складається стійкий пазл цієї складної системи щодо взаємного відведення військ, лінії розмежування і контролю за нею. Хто буде здійснювати цей нагляд? Американські військові? Очевидно, що ні. Блакитні шоломи ООН? Дискусій в цьому напрямку немає. Європейці? Теж ні, є чітка позиція Росії з цього приводу. А яка позиція щодо відступу збройних сил з прикордонних районів Росії та Білорусі? Теж немає відповіді. Чи будуть російські й білоруські війська перебувати біля лінії кордону з Україною? Тобто питання домовленостей зводиться до простої формули виключно у політичному форматі. Насправді це сотні, якщо не тисячі, різноманітних питань", — наголошує Кошель.

Знову ж таки, західні політики, причетних до переговорів, сором’язливо оминають той факт, що Москва вимагає від Києва ще й політичних поступок у блоці гуманітарних питань: щодо церкви Московського патріархату, збереження проросійських партій, а також стосовно мовного питання. Фактично Кремль хоче залишити за собою вплив на внутрішньополітичне життя України. Тому формула миру, про яку заявляють США, є набагато складнішою, ніж здається, а те, що озвучує Кушнер, — це, зі слів політолога, окремі позиції, які, ймовірніше, мають на меті не пошук компромісу, а точкові інформаційні та пропагандистські удари, донесення сигналів до союзників. Адже натяки партнерам на європейському континенті — це також і примус до певних поступок, можливо, у торговельних питаннях.

Команда Трампа задобрює Кремль і поспішає з угодою до січня 2027 року

Аналізуючи компліментарні висловлювання Кушнера про Путіна та їхнє підґрунтя — дипломатичну ввічливість чи сприйняття американською переговорною командою російської картини світу, — експерт-міжнародник Олександр Краєв у розмові з Фокусом висловив думку, що американці створюють симулякр (імітацію) дипломатії, фактично замінюючи її особистісними контактами.

"Не вийшло з підкупом (змусити європейців знову купувати російський газ), не вийшло з дизельною угодою, а по суті купити бажання Москви йти на нормальні переговори, тому зараз вирішили діяти ось таким шляхом, що, на жаль, підтверджує попередні здогадки про абсолютне дилетантство, непрофесіоналізм і майже саботажний характер тієї дипломатії, яку наразі проводить адміністрація Трампа", — підкреслив Краєв.

Коли Кушнер перекладає відповідальність за глухий кут в переговорах (кажучи про територіальні питання) на Україну та Європу, це, на думку експерта, теж є компліментарною поведінкою щодо Росії, мовляв, подивіться, це у вас проблема, а не в них. Краєв упевнений, що це новий виток трампівської дипломатії, яку намагаються пришвидшити перед тим, як новий склад Конгресу набуде повноважень у січні 2027-го і почне блокувати спроби Трампа налагоджувати відносини з "добрим другом Владіміром".

"Тому Трамп і його люди намагаються швидше і завуальовано, і доволі прямо донести росіянам, що є ще місяць на те, щоб підписати хоча б якусь угоду. Проблема у тому, що американська верхівка досі переконана, що Росія хоче підписати угоду, хоча нам тут очевидно, що росіяни просто тягнуть час і закручують американців у непотрібній балаканині, перемовинах про перемовини", — зазначив Краєв.

Вашингтон продовжує схиляти Київ до поступок, не переймаючись тим, що буде після укладення угоди

Зять Трампа переконаний, що Путін дійсно хоче мирної угоди, але зауважив, що у миттєвому перемир’ї без розширеної угоди Росія не зацікавлена. На думку директора Центру міжнародних досліджень, доцента кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимира Дубовика, така позиція зятя Трампа не є аргументованою. Вона є поверхневою, відбиває його неглибоке розуміння проблеми, й те, що він перейнявся російським поглядом на війну та російською пропагандою. Зі слів експерта, Путін просто каже йому, що прагне миру, і американському спецпредставнику цього виявляється цілком достатньо.

Дубовик у коментарі Фокусу висловив переконання, що Кушнер транслює спільну з президентом Трампом позицію, погоджує з ним загальні положення без занурення у деталі. Але разом із тим американський президент зараз надав своєму зятю певну свободу дій щодо деяких нюансів, тактичних моментів.

"Кушнер більше втягнувся в цей процес, краще розібрався з контекстом, позиціями сторін. Він демонструє відповідну енергію та настрій. Віткофф, мабуть, навпаки, втомився від цієї човникової дипломатії, зустрічей, перельотів", — аналізує Дубовик.

Розмірковуючи над тим, який головний сигнал після заяв Кушнера має сприйняти Україна, експерт наголошує на тому, що простіше не стане. З його слів, позиція Вашингтона вже давно не змінюється: Україна має поступитись, задовольнити стартові побажання Москви, а там буде видно.

"Американську сторону наразі не цікавить перспектива, що буде далі, чи буде подальше просування мирного процесу. Для них було б достатньо досягнення будь-якої угоди чи хоча б заяви про намір досягти її. Це команда Трампа могла б видати за своє велике досягнення. А що там буде далі, то вже їх не дуже обходить. Якихось надто інноваційних моментів в інтерв’ю Кушнера ми не бачимо. Навпаки, ми все це вже чули, і не раз. Треба зберігати виваженість, обережність, не поспішати ані з реакціями, заявами, ані з діями. Після 3 січня буде можливість оцінити новий політичний клімат у США, після того як відбудуться зміни в Конгресі відповідно до результатів нещодавніх виборів, і нашу відповідну позицію", — підсумував Дубовик.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що спецпосланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф нібито наполягають на тому, аби мирна угода була підписана якомога швидше, називаючи дедлайн до кінця січня 2027 року. При цьому президент України вказав на те, що реальних ознак готовності Росії припинити вогонь наразі немає.

Сам Кушнер 22 листопада анонсував нові зустрічі делегацій зі США, України, Європи й Росії, а основним питанням для обговорення окреслив майбутню архітектуру безпеки. Ці переговори триватимуть найближчі тижні; планується формат приватних зустрічей і багатосторонніх бесід.