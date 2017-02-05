Правда о сексе. 10 вещей, которые нужно уяснить к 30 годам

Реальный секс не похож на то, что показывают в кино, — неважно, голливудские фильмы ты смотришь или какие-то другие. Да и на школьных уроках по сексуальному воспитанию тебя вряд ли подготовили к настоящей жизни. Все свои знания о сексе ты, скорее всего, приобрела методом проб и ошибок. Теперь ты знаешь, что нет смысла тратить время на партнёра, с которым нужно симулировать оргазм, и не нужно испытывать неловкости из-за недостатков фигуры. Эксперты-сексологи рассказали о том, каких знаний им не хватало, когда они были моложе.

Секс может быть смешным, и это нормально. Новички относятся к нему очень серьёзно. Они ещё не знают, что если позволить себе расслабиться, всё становится проще. По словам сексолога Рены Макдениэл, люди часто стесняются того, что происходит с ними во время секса. Недостатки фигуры заметны как никогда, тела могут издавать странные звуки. Если в постели возникает неловкая ситуация, у этого всегда есть две стороны — унизительная и смешная. Лучше выбрать смешную. Если вы в состоянии смеяться, когда кто-то упал с кровати или издал странный звук, значит, случись подобное с вами, это тоже не так страшно.

Пользоваться смазкой не стыдно. Это не значит, что у вас проблемы с секрецией. Не значит, что ваши интимные органы работают не в полную силу. Макдениэл признаётся, что когда была моложе, считала смазку средством для женщин с интимными проблемами, а повзрослев, поняла, что это просто ещё одно средство усиления сексуальной активности. Эмили Морс, ведущая шоу "Секс с Эмили", полностью с ней согласна. "Смазка — ваш союзник, если вы хотите ею воспользоваться, это не говорит о недостатке женственности".

Секс — улица с двусторонним движением. Удовольствие должно быть обоюдным

Не отказывайтесь от презервативов. Физиотерапевт Ученна Оссаи признаётся, что в годы её юности презервативы были скорее источником проблем, чем спасением. Мужчины жаловались, что в презервативе у них совсем не те ощущения. Да, мы знаем, они не дают стопроцентной защиты, но они важны и для вашего здоровья, и для здоровья партнёра.

Не игнорируйте боли, возникающие во время секса. Когда мы пробуем нечто новое, это не должно лишать нас ощущения комфорта. Многие женщины, испытывающие нежелательные болевые ощущения во время секса, воспринимают это как что-то само собой разумеющееся. По словам Оссаи, боль — всегда тревожный симптом, на который нельзя не обращать внимания.

Притворные оргазмы никому не нужны. По словам Эмили Морс, всегда есть соблазн немного притвориться, если хочется подбодрить партнёра. Проблема в том, что, получив такое поощрение, он будет считать, что нашёл верный способ довести вас до оргазма. Соответственно, в следующий раз станет делать то же самое, вновь рассчитывая на положительный результат. Это невинное на первый взгляд притворство может означать, что и в будущем вам придётся обходиться без настоящих оргазмов. "Сделайте себе одолжение, — говорит мисс Морс. — Откажитесь от этого театра. Притворно извиваясь и постанывая, вы потратите больше усилий, чем подсказывая партнёру, что нужно делать".

Не фокусируйтесь на финишной прямой. Ученна Оссаи убеждена, что "финальный аккорд" в сексе не самое главное. "Зациклившись на пункте назначения, вы рискуете пропустить само путешествие, — говорит эксперт. — Оргазм далеко не единственная составляющая секса, от которой можно получать удовольствие. Между началом и финалом вас ждёт целый мир ощущений". Если свести всё к проникновению и достижению оргазма, вы рискуете очень скоро разочароваться в сексе и поставить крест на своей интимной жизни.

Презервативы не дают стопроцентной защиты, но они важны и для вашего здоровья, и для здоровья партнёра

Позаботитесь о собственном удовольствии. Секс — улица с двусторонним движением. Удовольствие должно быть обоюдным. Неправы те, кто говорит: "Я доставляю удовольствие партнёру и этого достаточно". По словам Морс, не нужно бояться поставить свои интересы на первое место и позаботиться о том, чтобы именно вам было хорошо. Это совершенно не значит, что вы проявили эгоизм по отношению к партнёру.

Не переживайте о фигуре. Сексолог Сара Томчессон признаётся, что будь у неё возможность отправить послание в собственное прошлое, она передала бы себе записку с таким текстом: "Хватит беспокоится о том, как выглядит твоё тело во время секса". Можно выучить сотню трюков, но если вы не чувствуете себя комфортно и вечно боитесь, что партнёр заметит складки жира на боках или какой-то другой недостаток фигуры, это точно всё испортит.

Сосредоточитесь на настоящем моменте. Как же легко потеряться в собственных мыслях. Задуматься о проекте, который нужно закончить завтра, или о событиях минувшего дня, которые никак не выходят из головы. Это мешает испытать всю полноту ощущений во время занятий любовью. Тем, у кого есть такая проблема, Сара Томчессон рекомендует усилить тактильный эффект, временно "выключив" один из органов чувств. Можно, к примеру, завязать глаза.

Будьте готовы учиться. Не страшно, если вы чего-то не знаете о своём теле, сексуальных техниках или о том, как вызвать у партнёра те или иные ощущения. Вы не станете экспертом, если станете смущаться своего незнания. Или если чувство неловкости помешает вам получить доступ к тем источникам информации, которые "стыдно читать". Учиться никогда не стыдно.

По материалам: Health

Перевод Марии Бондарь