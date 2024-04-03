Запрограммированные любить боль: ученые подробно изучили "доброкачественный мазохизм"

Некоторые люди получают удовольствие от ситуаций, которые приносят другим лишь негативные эмоции. Ученые решили прояснить для себя этот феномен, названный доброкачественным мазохизмом.

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Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Research in Personality, посвящено феномену доброкачественного мазохизма, который объясняет, почему некоторые люди находят удовольствие в ощущениях, которые многие считают негативными или даже неприятными, например, в жаре от острой пищи или приливе адреналина после просмотра фильма ужасов. Ученые попытались понять, почему люди с доброкачественным мазохизмом активно ищут подобные переживания для получения удовольствия и что за этим стоит, пишет PsyPost.

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Исследователи Каролина Дыдух-Хазар из лаборатории MOVE в Университете Юлиуса-Максимилиана, и Ванесса Мичке использовали Шкалу доброкачественного мазохизма — инструмент, разработанный для измерения степени удовольствия человека от различных неприятных переживаний, и подвергли участников просмотру различных видеоклипов, демонстрирующих как приятные, так и неприятные сцены. Они обнаружили, что люди с высоким уровнем доброкачественного мазохизма предпочитают интенсивные, негативно оцениваемые стимулы, такие как жестокие или тревожные сцены, более позитивному и спокойному контенту. Эта тенденция говорит об уникальности удовольствия, получаемого от интенсивных переживаний такими людьми.

В своем исследовании Дидух-Хазар и Мичке также рассмотрели роль стремления к подобным ощущениям, но обнаружили, что связь с доброкачественным мазохизмом остается значимой при анализе обеих черт. Это говорит о том, что доброкачественные мазохисты склонны к дискомфортным, но ярким переживаниям ради самого удовольствия. Однако в исследовании признаются и его недостатки, в том числе опора ученых на самоотчеты об эмоциональных состояниях и выборочная совокупность, не отражающая более широкую демографическую картину.

Несмотря на эти ограничения, полученные результаты проливают свет на концепцию этого вида мазохизма, подчеркивая его роль в эмоциональной регуляции и стремлении к аверсивным переживаниям ради итогового удовольствия. Исследование отделяет доброкачественный мазохизм от сексуального мазохизма, подчеркивая, что это распространенное несексуальное явление, когда люди участвуют в, казалось бы, негативных переживаниях, таких как интенсивные физические упражнения или страшные аттракционы, чтобы достичь чувства удовлетворения и выброса дофамина. Размышления Дидуч-Хазар о радости от "одурачивания" своего тела в пугающих, но контролируемых ситуациях отражают всю суть доброкачественного мазохизма — стремление к удовольствию через преодоление страха и дискомфорта.

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