Потерянная лёгкость. Пять вещей, которые мешают вам сбросить вес

Как же это несправедливо! Ешь здоровую пищу или даже соблюдаешь какую-нибудь правильную диету. Занимаешься спортом. Вроде бы лишние килограммы должны таять на глазах. Ан нет, они остаются с тобой. А если и уходят, то мучительно медленно и возвращаются при первой же возможности. Как с этим жить? Можно горестно сетовать на генетику, рассуждать о медленном метаболизме и завидовать тем, кто "строен от природы". Можно ужесточить диету, увеличить физические нагрузки и ждать, пока количество перейдёт в качество. Но лучше поработать с факторами, препятствующими снижению веса, которые наверняка присутствуют в вашей жизни.

Недосыпание. Вот он — худший и коварнейший враг современного человека. Поддаваясь ему, мы медленно, но верно разрушаем собственный организм. Если вы пытаетесь жить так, будто ночь дана нам не для сна, вероятность возникновения проблем с весом очень велика. Доказано, что гормон сна мелатонин влияет на метаболизм. С возрастом выработка этого гормона постепенно сокращается, это почти неизбежно. Однако при соблюдении режима снижение может быть очень медленным. Бодрствуя по ночам, вы усугубляете ситуацию. Меньше мелатонина — больше лишнего веса.

Недосыпание — худший и коварнейший враг современного человека

Нехватка кислорода. Обычно никто не связывает ваши лишние килограммы и плохо проветриваемые помещения, в которых вы проводите большую часть дня. Однако связь определённо есть. Особенно, если ваша работа сопряжена с постоянной интеллектуальной активностью. Мозг, недополучающий кислород, переходить в "щадящий режим". Выражается это в первую очередь в замедлении мыслительной деятельности. Не замечали, что просидев день взаперти, начинаете хуже соображать? Организм тут же подсказывает самый простой способ стимулирования работы мозга: глюкоза. Хочется сладенького или просто вкусненького, но в любом случае речь идёт о быстрых углеводах. Некоторая часть съеденного тратится на активизацию мышления, остальное превращается в жир. Вряд ли у вас будет возможность "отработать" быстрые углеводы в середине дня, если вы работаете в офисе.

Стресс. Природные защитные алгоритмы нашего тела предполагают, что при определённых обстоятельствах оно должно переходить в аварийный режим. Гормон стресса — кортизол — фактически передаёт организму сигнал опасности. Скорость расходования питательных веществ при этом замедляется. Всё логично: если настали трудные времена, ресурсы нужно экономить. Не объяснишь же собственному телу, что ресурс, который у вас сейчас в дефиците, — это время, оставшееся до сдачи проекта, а вовсе не калории.

Нарушение работы щитовидной железы. Заболевания щитовидки у женщин встречаются приблизительно в двадцать раз чаще, чем у мужчин. От функционирования этой железы зависит соотношение в организме двух важных гормонов — Т3 и Т4. Один вырабатывается из другого, и оба влияют на метаболизм, правда, по разному. Нарушение баланса их соотношения может привести к ожирению. Замечали, что после некоторых "голодных" диет женщины сначала теряют вес, а потом резко набирают больше, чем сбросили? Это происходит потому, что при недоедании в организме существенно снижается выработка Т3.

Нехватка витамина D. Собственно, вещество, которое принято называть витамином D, на самом деле ПРО-гормон. Вырабатывается он в основном в кожных покровах под воздействием солнечных лучей. С пищей тоже поступает, но в гораздо меньших количествах. В организме человека этот ПРО-гормон преобразуется в кальцитриол, он активирует выработку белков, ферментов, участвующих в распределении в организме фосфора и кальция. У клеток головного мозга, контролирующих обмен веществ и отвечающих за возникновение ощущения сытости, есть рецепторы этого вещества. Снижение его содержания в организме приводит к тому, что вам не поступают сигналы "сытости" и вы переедаете, даже не замечая этого.