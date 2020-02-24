McDonald's выпустили свечи с ароматом чизбургера

В коллекции всего шесть ароматов и на сайте сувениров фастфуда уже солд-аут

Фастфуд создал и подготовил к реализации коллекцию свечей с составляющими запаха роял чизбургера. В ней шесть ароматов: булочка, котлета, лук, сыр, маринованный огурец и кетчуп. Создатели обещают, что свечи будут гореть до 25 часов. А для того, чтобы создать аромат роял чизбургера, нужно зажигать все 6 свечей одновременно.

Стоит отметить, что все свечи были раскуплены мгновенно. И, к слову, эта идея не принадлежит McDonald's: в 2016 году их прямой конкурент фастфуд KFC создал свечи с ароматом жареной куриці.