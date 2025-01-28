Макс Вышинский рассказал, от какой роли отказалась Елена Кравец в "Квартале 95

Бывший сценарист студии Макс Вышинский признался, что из-за отказа Кравец его сценка так и не вышла на сцену, а он остался без гонорара.

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Юмористка Елена Кравец неоднократно отказывалась от некоторых предложенных ей ролей в комедийных концертах "Квартала 95". Она внимательно подходила к выбору сценок и не всегда соглашалась на все сценарии. В частности, категорически отказывалась играть роли проституток. Об этом рассказал бывший сценарист студии Макс Вышинский в интервью Алине Доротюк.

По его словам, Кравец принципиально не участвовала в номерах на эту тему, даже если они были актуальными и имели комедийный подтекст. В качестве примера он привел сценку о проститутке во время пандемии COVID-19, которая придерживалась всех карантинных ограничений — здоровалась локтем, носила маску и тому подобное.

"Елена Кравец отказывалась играть проститутку. Мы часто приносили номера на эту тему, но она не соглашалась. Например, сценка о COVID-19, когда проститутка приходит к клиенту и ведет себя в соответствии с карантинными требованиями. Это было смешно и актуально, но она отказалась. Я ее понимаю — такие роли предлагали ей постоянно, и, видимо, это начало восприниматься как стереотипное отношение к ней. Она действительно многогранная актриса и не раз это доказывала", — рассказал Вышинский.

Также он признался, что из-за этого даже чувствовал определенную обиду, ведь его гонорар зависел от того, дойдет ли сценка до сцены.

"Тогда мне было 26-27 лет, я собирал деньги на поездку на Кипр с девушкой. И очень хотел эти деньги!" — добавил сценарист.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец появилась на премьере биографического фильма "Мария" с Анджелиной Джоли.

Кроме этого, Фокус писал, что Елена Кравец показала своих детей-двойняшек и анонсировала новый проект.