Макс Вишинський розповів, від якої ролі відмовилася Олена Кравець у "Кварталі 95

Колишній сценарист студії Макс Вишинський зізнався, що через відмову Кравець його сценка так і не вийшла на сцену, а він залишився без гонорару.

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Гумористка Олена Кравець неодноразово відмовлялася від деяких запропонованих їй ролей у комедійних концертах "Кварталу 95". Вона уважно підходила до вибору сценок і не завжди погоджувалася на всі сценарії. Зокрема, категорично відмовлялася грати ролі повій. Про це розповів колишній сценарист студії Макс Вишинський в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За його словами, Кравець принципово не брала участь у номерах на цю тему, навіть якщо вони були актуальними та мали комедійний підтекст. Як приклад він навів сценку про повію під час пандемії COVID-19, яка дотримувалася всіх карантинних обмежень – віталася ліктем, носила маску тощо.

"Олена Кравець відмовлялася грати повію. Ми часто приносили номери на цю тему, але вона не погоджувалася. Наприклад, сценка про COVID-19, коли повія приходить до клієнта й поводиться відповідно до карантинних вимог. Це було смішно та актуально, але вона відмовилася. Я її розумію – такі ролі пропонували їй постійно, і, мабуть, це почало сприйматися як стереотипне ставлення до неї. Вона дійсно багатогранна акторка й не раз це доводила", – розповів Вишинський.

Також він зізнався, що через це навіть відчував певну образу, адже його гонорар залежав від того, чи сценка дійде до сцени.

"Тоді мені було 26–27 років, я збирав гроші на поїздку на Кіпр із дівчиною. І дуже хотів ці гроші!" – додав сценарист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Кравець з'явилась на прем'єрі біографічного фільму "Марія" з Анджеліною Джолі.

Крім цього, Фокус писав, що Олена Кравець показала своїх дітей-двійнят і анонсувала новий проєкт.