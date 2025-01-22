Стала схожа на матір: 21-річна донька Кравець здивувала новою зачіскою

21-річна донька Олени Кравець, Марія, вирішила змінити свій імідж і похизувалася новою зачіскою. В Instagram Маша показала свою трансформацію з брюнетки в блондику.

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Марія Кравець, донька телеведучої Олени Кравець, нещодавно поділилася своїм стильним експериментом у зовнішності. В Instagram вона заінтригувала підписників фото з перукарні, де показала процес фарбування волосся, але повну картину розкрила лише через кілька годин.

Марія Кравець кардинально змінила імідж: від брюнетки до блондиночки Фото: скрін Марія Кравець кардинально змінила імідж: від брюнетки до блондиночки Фото: скрін Марія Кравець кардинально змінила імідж: від брюнетки до блондиночки Фото: скрін

З брюнетки Маша перетворилася на білявку, пофарбувавши волосся в блонд. Крім того, вона трохи підстригла волосся, зберігши при цьому попередній тип стрижки. За її усмішкою видно, що результат справив на неї приголомшливе враження.

"День змін. Зараз вона блондика!" – написала щаслива 21-річна Маша.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олена Кравець з'явилася на публічній події у Києві в елегантному костюмі.

Крім цього, Фокус писав, що старша донька Олени Кравець поділилася фотографіями топлес.