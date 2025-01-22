Стала похожа на мать: 21-летняя дочь Кравец удивила новой прической

21-летняя дочь Елены Кравец, Мария, решила сменить свой имидж и похвасталась новой прической. В Instagram Маша показала свою трансформацию из брюнетки в блондику.

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Мария Кравец, дочь телеведущей Елены Кравец, недавно поделилась своим стильным экспериментом во внешности. В Instagram она заинтриговала подписчиков фото из парикмахерской, где показала процесс окрашивания волос, но полную картину раскрыла лишь спустя несколько часов.

Мария Кравец кардинально сменила имидж: от брюнетки до блондиночки Фото: скрин Мария Кравец кардинально сменила имидж: от брюнетки до блондиночки Фото: скрин Мария Кравец кардинально сменила имидж: от брюнетки до блондиночки Фото: скрин

Из брюнетки Маша превратилась в блондинку, покрасив волосы в блонд. Кроме того, она немного подстригла волосы, сохранив при этом предыдущий тип стрижки. По ее улыбке видно, что результат произвел на нее потрясающее впечатление.

"День перемен. Сейчас она блондика!" — написала счастливая 21-летняя Маша.

Напомним, ранее мы писали, что Елена Кравец появилась на публичном событии в Киеве в элегантном костюме.

Кроме этого, Фокус писал, что старшая дочь Елены Кравец поделилась фотографиями топлес.