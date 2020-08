Звезды из сети. Самые популярные блогеры Украины

Блог – это все равно, что личный дневник, с одной лишь разницей: его читают в интернете и комментируют другие люди. Успех и популярность блога зависит не только от уникальности контента, не менее важным в блогинге является подход к выбранной теме. Знаменитые блогеры Украины уже давно доказали: не так важно, что ты рассказываешь, важно, как ты это делаешь.

Самые популярные украинские блогеры

Среди самых популярных украинских блогеров – не только красивые девушки и юмористы, но и фотографы, экспериментаторы, фокусники и просто любители много и интересно поговорить. Количество подписчиков некоторых из них доходит до нескольких миллионов, а любимые фразочки и шутки входят в обиход украинской молодежи. Многие считают блогеров бездельниками, но на самом деле открываться многотысячной аудитории – тоже своего рода тяжкий труд.

Алена Венум

Количество подписчиков: YouTube – 5,5 млн, Instagram – 4,2 млн

Тема блога: макияж, DIY (Do It Yourself – «сделай это сам»), истории из жизни.

Алене 28 лет, родом из Кременчуга. Карьеру в сети она начала в 2015 году в паре с певцом Русланом Кузнецовым – блогеры состояли в браке три года и расстались в 2018 году. В своем первом видео Алена показала, как сделать макияж главной героини сериала «Дневники вампиров», после этого популярность Венум стала расти. На своем YouTube-канале девушка выкладывает скетчи, влоги, видео о своей жизни, где иногда принимают участие известные личности. 14 июня Алена родила дочь от американца Дэрила Туфекчи, и теперь в ее Instagram множество трогательных фото с ребенком.

Таня Парфильева

Количество подписчиков: YouTube – 56,5 тыс., Instagram – 1,6 млн

Тема блога: истории из жизни, макияж, кулинария, путешествия.

Секрет популярности 26-летней инстадивы не только в модельной внешности, но и в обаянии. Карьеру блогера Таня начала в 2015 году в Instagram, где публиковала свои красивые снимки и делилась с подписчиками мыслями, переживаниями и советами. В 2017 году у нее появился YouTube-канал – бьюти-видео о макияже и уходе за собой. Таня очень много путешествует, о чем регулярно сообщает своим подписчикам и делится с ними красочными фотоотчетами.

Маша Тимошенко

Количество подписчиков: YouTube - 960 тыс., Instagram – 699 тыс.

Тема блога: мода, истории из жизни, уход за собой.

Маше 24 года, родом из Беларуси. В 2014 году она выиграла конкурс «Мисс Гомель», вскоре после этого переехала в Киев. В своем блоге девушка делится секретами ухода за собой, модными трендами и новостями из своей жизни. В 2017 году Маша стала мамой, теперь ее блог пестрит семейными фото и советами, как все успевать и не потерять при этом себя. В этом году Тимошенко приняла участие в шоу «Голос».

Рит Кит

Количество подписчиков: Instagram – 617 тыс.

Тема блога: тату, арт

Рита – тату-мастер. Девушка создала уникальную авторскую технику live leaf tattoo, ее работы завораживают: она делает тату с помощью живых цветов, перенося их красоту на человеческое тело. Сейчас девушка живет на Бали и ведет свой блог на английском языке, но это не помешало ей попасть в рейтинг самых популярных блогеров Украины.

Саша Самсонова

Количество подписчиков: Instagram – 726 тыс.

Тема блога: фешн-фотографии

Саше 29 лет, родом из Ужгорода. С 2014 год живет в Лос-Анджелесе, где снимает клипы для известных музыкантов и исполнителей (Pink, Ciara, Chrysta Bell) и фотографирует сестер Кардашьян. Свое творчество Саша публикует в блоге. Съемки звезд и моделей позволили Самсоновой завоевать любовь подписчиков, чье количество растет с каждым годом.

Инна Фисун

Количество подписчиков: YouTube - 243 тыс., Instagram – 425 тыс.

Тема блога: моделинг, истории из жизни

Инна была одной из первых украинских моделей, создавших свой YouTube-канал еще в 2011 году. Сейчас ей 26 лет, она много путешествует и делится со своими подписчиками не только гламурными фешн-снимками, но и мыслями и переживаниями. Инну часто критикуют за излишнюю худобу, но при этом популярность Фисун продолжает расти. Необычная внешность помогла завоевать ей не только место в модной индустрии, но и любовь фолловеров.

Сабина Мусина

Количество подписчиков: YouTube - 112 тыс., Instagram – 507 тыс.

Тема блога: истории из жизни

Сабина – совладелица сети салонов красоты G.Bar. В блоге она делится яркими фото и не забывает рассказывать о своей жизни. Темы самые разные, но у всех публикаций есть одно общее – жизнерадостность. Помимо этого Сабина известна еще и тем, что является мамой юного блогера ПупсиКиры, и ведет ее YouTube-канал и страничку в Instagram. Кстати, подписчиков у юной Киры в разы больше, чем у мамы: на YouTube – 1,6 млн, в Instagram – 916 тыс.

София Стужук

Количество подписчиков: YouTube – 35,4 тыс., Instagram – 4,4 млн

Тема блога: Insta-мама, истории из жизни

София – молодая мама, в своем блоге она дает советы по воспитанию детей. С недавних пор девушка стала матерью-одиночкой: весной этого года стало известно, что пара подала на развод. Свой блог София разбавляет советами о том, как сохранить красоту, и размышлениями о жизни.

Маргарита Мурадова

Количество подписчиков: YouTube – 358 тыс., Instagram – 264 тыс.

Тема блога: фешн, шопинг, советы

Маргарита – стилист и персональный шопер. В блоге она доходчиво, с легкостью и юмором рассказывает о модных трендах. Мурадова – основательница школы стиля Stylist, и у нее есть чему поучиться.

Александр Залиско

Количество подписчиков: YouTube – 1,3 тыс., Instagram – 869 тыс.

Тема блога: юмор, розыгрыши

Успешными блогерами могут быть не только красивые девушки, но и веселые, харизматичные парни. Андрей Залиско работает ведущим в Черновцах, а в своем блоге шутит над реакциями людей на разные жизненные ситуации. Он снимает забавные вайны (видеоролики продолжительностью до 6 секунд) и иронизирует на разнообразные обыденные темы.

Сережа 01К (Сережа Король Киева)

Количество подписчиков: Instagram – 566 тыс.

Тема блога: зарисовки из жизни

Сережа Король Киева (так он сам себя именует), пожалуй, самая загадочная, и одновременно интересная личность среди украинских блогеров. Мужчина снимает сториз от первого лица (как он выглядит, остается тайной), разъезжая в своем авто по столице и комментируя происходящее вокруг. Иногда Сережа дает советы подписчиками, как заработать много денег, иногда просто раздает купюры прохожим. Очень часто публикует забавные моменты из жизни своего пса Себека и общается с фолловерами в прямом эфире, не забыв при этом скрыть лицо.

Топ-5 самых популярных YouTube-каналов Украины

Kids Diana Show

Количество подписчиков: YouTube – 60,7 млн

Тема блога: детские игры

Шестилетние видеоблогеры Диана и ее брат Рома обогнали по количеству подписчиков почти всех взрослых блогеров, политиков и знаменитостей. YouTube-канал у детей появился в 2015 году, а через пару лет их семья смогла уже купить дом в Америке и перебраться туда из Украины.

Контент весьма незамысловат: мама снимает видеоролики, где дети то распаковывают подарки, то примеряют новые костюмы, то бегают по дому в поисках своего кролика. Видео очень красочные и наполнены неподдельными радостными эмоциями.

SlivkiShow или «Сливки шоу»

Количество подписчиков: YouTube – 17,2 млн

Тема блога: лайфхаки, полезные советы

Главными героями видеоблога являются кот Куки и хомяк Степа, автор же канала, Юрий Янив, фигурирует в качестве рассказчика. Видео на канале самые разнообразные, к примеру, распаковка товаров из Китая и проверка их на прочность, эксперименты бытового характера (как сделать так, чтобы свеча горела дольше), обзор защитных масок от вируса.

«Познаватель»

Количество подписчиков: YouTube – 13,4 млн

Тема блога: эксперименты

YouTube-канал «Познаватель» появился в 2014 году, предположительно, его автором является украинский видеоблогер Алексей Павлов, но эта информация не подтверждена. Изначально блог был посвящен обзору товаров из Китая, после «Познаватель» взялся за забавные эксперименты, например, как сделать спиннер из желе или сварить шоколадный суп. В 2016 году на канале появился главный герой – желейный медведь по имени Валера, а недавно Потапыч (судя по всему, это фамилия медведя) завел свой блог и в Instagram (подписчиков – 74,1 тыс.).

«Леди Диана»

Количество подписчиков: YouTube – 8 млн

Тема блога: исполнение песен, истории из жизни

15-летняя Диана (настоящая фамилия Зайцева) обрела свою популярность после того, как опубликована на YouTube свой клип «Мама не узнает». Прошло меньше двух лет и «Леди Диана» обрела немыслимую популярность. Сейчас девушка по-прежнему выкладывает свои музыкальные видеоролики, и делится с подписчиками забавными фото из жизни. В Instagram Дианы 2,3 млн фолловеров.

Magic Five

Количество подписчиков: YouTube – 7,4 млн

Тема блога: фокусы, скетчи

Проект Magic Five был основан в 2016 году коллективом иллюзионистов. В составе команды пять человек, трое из которых - профессиональные фокусники. Ребята уверяют, что были первыми, кто занял нишу по фокусам и иллюзиям на YouTube среди стран бывшего СНГ. Сейчас парни снимают забавные эксперименты, розыгрыши и скетчи.