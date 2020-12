Экс-подружка британского принца проговорилась в прямом эфире об их интимной связи

Оказалось, что принц Эдвард, младший сын королевы Елизаветы II, "шалил" с актрисой Рути Хеншелл в прямо во дворце.

До недавнего момента младший сын королевы Елизаветы II, 56-летний принц Эдвард отличался безупречной репутацией. Но внезапно его бывшая подруга рассекретила обстоятельства их связи, причем в прямом эфире реалити-шоу. Об этом пишет The Sun.

Пока принц Чарльз встречался с Камиллой Паркер-Боулз будучи женат на принцессе Диане, а принц Эндрю, оказался завсегдатаем секс-вечеринок Джеффри Эпштейна, принц Эндрю вел себя, как и подобает члену королевской семьи: не ввязываясь ни в какие скандалы.

Однако его бывшая возлюбленная, актриса Рути Хенштейн рассказала о подробностях своего романа с третьим сыном королевы.

Прямо во время записи реалити-шоу Iʼm a Celebrity… Get Me Out of Here! актриса, специализирующаяся на мюзиклах, вспомнила о своих интимных отношениях с принцем Эдвардом в стенах Букингемского дворца.

[ + – ] Принц Эдвард и Рути Хеншелл

"Букингемский дворец… Пока вы пели в его садах, я вовсю развлекалась в его спальнях", — отметила актриса в беседе с партнером по шоу, актером Шейном Ричи.

В интервью, которое Рути дала после выхода серии реалити-шоу в эфир, она призналась, что в момент, когда говорила эту фразу, была убеждена, что микрофоны выключены.

"Я прошу прощения за этот комментарий, который не был предназначен для общественности", — сказала актриса. Интересно, но тот факт, что она встречалась с принцем, актриса не отрицала, это происходило в 1990-е, еще до того, как он начал отношения с коллегой по работе Софи Рис-Джонс, которая впоследствии и стала его женой. Просто до реалити-шоу актриса ни разу не комментировала свою связь с принцем и не давала интервью по этому поводу. С принцем она познакомилась, когда тот работал помощником режиссера в театре и пара встречалась шесть лет. Когда о их связи прознали папарацци, все британские газеты вышли с заголовком "Принц и танцовщица".

[ + – ] Свадьба принца Эдварда и Софи Рис-Джонс

Комментариев со стороны Букингемского дворца не последовало. Но Рути в разговоре с журналистами намекнула, что уже связалась с принцем Эдвардом лично и принесла ему извинения в связи с этой ситуацией. После расставания сын королевы Елизаветы II и актриса остались в хороших отношениях: Рути даже присутствовала на свадьбе бывшего возлюбленного с Софи.