Внучка королевы – Зара Тиндолл и ее супруг Майк сообщили, что ждут третьего ребенка.

Королева Елизавета II станет прабабушкой в девятый раз: ее внучка, 39-летняя Зара Тиндолл (дочь принцессы Анны) ждет ребенка. Об этом сообщил ее муж, бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндолл, пишет Daily Mail.

"Это была хорошая неделя для меня, так как я узнал, что третий Тиндолл на подходе. Хочу, чтобы на этот раз родился мальчик: у меня уже есть две девочки. В любом случае я буду любить ребенка, будь то мальчик или девочка, но, пожалуйста, пусть будет мальчиком! Мы еще не определились с именем: Кови или Ковина", — заявил 42-летний Майк в подкасте The Good, The Bad & The Rugby.

[ + – ] Зара Тиндолл с мужем и матерью, принцессой Анной/Все фото: Instagram zara_tindall [ + – ] Свадьба Зары и Майка

Зара и Майк женаты с июля 2011 года и воспитывают двух дочерей: шестилетнюю Миа и двухлетнюю Лину.

Внучка королевы Елизаветы II пережила два выкидыша, прежде чем родила младшую дочь. В эфире подкаста Майк также сообщил, что дети еще не знают, что у них в скором времени появится брат или сестра. Потому что он уверен, что Миа расскажет всем в школе, что будет несколько преждевременно. Обе девочки просили братика или сестричку, так что Майк уверен, что они будут рады.

[ + – ] Зара и Майк Тиндолл на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри [ + – ] Майк Тиндолл с дочерью Мией

Зара Тиндолл, в девичестве – Филлипс, второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса, и восемнадцатая в линии наследования престола. Зара Филлипс занимается конным спортом, выиграла чемпионат мира по троеборью в Ахене и в 2006 году была признана компанией BBC Спортивной личностью года. В 2007 году за успехи в конном спорте она была награждена орденом Британской империи. 31 июля 2012 года стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Зара стала первым членом королевской семьи, который появился в рекламе. В 2007 году она снялась в рекламе Land Rover.

У Елизаветы II и принца Филиппа на данный момент восемь правнуков: Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор (сын принца Гарри и Меган Маркл); принц Джордж Кембриджский, принцесса Шарлотта Кембриджская и принц Луи Кембриджский (дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон); Саванна и Айла Филлипс (дети Питера Филлипса — сына принцессы Анны и брат Зары Тиндол и Отэм Келли); Мия Грейс и Лина Элизабет Тиндолл (дети Зары и Майка Тиндолл).