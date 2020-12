Певица Ариана Гранде объявила о помолвке со своим девятым бойфрендом

Избранником Арианы стал риэлтор Далтон Гомес

27-летняя американская певица Ариана Гранде собралась замуж. Певица выложила в Instagram фотографии с помолвочным кольцом и своим парнем Далтоном Гомесом.

Во сколько жениху обошлось кольцо с крупным бриллиантом и большой жемчужиной, неизвестно, но Ариана продемонстрировала его сразу на двух снимках.

Известно, что молодой человек не рэпер и не музыкант — он работает риелтором. Раньше он был танцором и тогда познакомился с поп-звездой. Пара начала встречаться в начале 2020 года и провела карантин вместе, что поспособствовало их сближению.

[ + – ] Ариана Гранде и Далтон Гомес/Все фото: Instagram arianagrande

Напомним, что у Арианы было множество романов. В 15 лет она познакомилась с Грэмом Филлипсом. Актер из "Хорошей жены" встретил в 2008 году, когда они репетировали на Бродвее мюзикл "13". Они вместе выпустили песню Stick Around и встречались до 18-летия певицы.

С 2012 года певица встречалась с австралийским блогером и начинающим актером Джеем Бруксом, однако через год он обвинил ее в измене. Певица в ответ обвинила Брукса в том, что тот угрожал ей расправой, если она от него уйдет: "Ты сказал, что, если я не вернусь, ты выставишь меня в плохом свете перед всем миром. Но я больше не боюсь тебя", говорила Ариана. В мае 2014 года пара, впрочем, сошлась вновь, но лишь на пару месяцев.

С певцом Натаном Сайксом Ариана провстречалась всего несколько месяцев, и они вместе записали новую версию песни Over and Over Again.

С рэпером Биг Шоном Ариана начала встречаться в 2014 году и говорила, что считает его "одним из самых классных мужчин в мире". Бывшая невеста Шона Найя Ривера в своей книге воспоминаний заявила, что обнаружила Гранде у себя дома в апреле 2014 года, когда Шон еще встречался с ней. В апреле 2015 года певица и рэпер расстались, и Ариана даже упомянула его в песне Thank U, Next.

[ + – ]

Потом в числе бойфрендов Арианы числились танцор Рикки Альварес, рэпер Мак Миллер, актер Пит Дэвидсон, который даже сделал ей предложение, и певец Майки Фостер.