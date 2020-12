Рождественская песня Мэрайи Кэри возглавила хит-парад журнала Rolling Stone

Также эта композиция установила рекорд по числу прослушиваний в Spotify

Песня All I Want for Christmas Is You, впервые исполненная Мэрайей Кэри в 1994 году, снова возглавила хит-парад журнала Rolling Stone. До этого композиция побила рекорд по количеству прослушиваний на музыкальной платформе Spotify. Об этом пишет Variety.

Количество прослушиваний трека за день составило 17.2 миллионов. Песня ранее в этом месяце вновь возглавила список чартов в американском журнале BillBoard.

Сама певица отреагировала с удивлением на новость о массовом прослушивании трека на платформе, поблагодарив за это всех слушателей. "Вау! Знаю, что люди думают, что я заработаю "монетку" (маленький секрет: артисты не так уж и много зарабатывают на стримах). Но настоящая причина, почему я сейчас сижу в изумлении и удовлетворении — из-за того, что эта небольшая песенка, которую я написала, приносит людям радость".

[ + – ]

Надо отметить, что единственной нерождественской песней, попавшей в хит-парад стала Willow Тэйлор Свифт. И она заняла 37-е место. Take Me Home for Christmas Дэна + Шэя, занявшая 22-е место, стала лучшей песней чарта, выпущенной в 2020 году.

Также в хит-параде оказались такие хиты, как Rockin Around the Christmas Tree Бренды Ли, и Jingle Bell Rock Бобби Хелмса.

All I Want for Christmas Is You Мэрайя Кэри написала в 1994 году. В том же году певица выпустила альбом Merry Christmas, ставший для нее первым рождественским. С момента релиза трека было приобретено свыше 16 миллионов копий, что является рекордом в рождественский период по продажам. Кроме того, к 2017 году на песне удалось заработать более 60 миллионов долларов в форме роялти.