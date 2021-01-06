Эксклюзивное рождественское меню от украинских шеф-поваров и Стожар Fusion

Гастрономические изыски от лучших украинских шеф-поваров – то что нужно для празднования Рождества Христова!

Для кого-то рождественский стол – это дань семейным традициям и привычным рецептам, проверенным годами. Но именно в этот волшебный и священный праздник хочется побаловать себя самыми необычными вкусовыми сочетаниями. Минувший год выдался непростым, поэтому давайте порадуем себя эксклюзивными рождественскими рецептами, которые для нас подготовили ведущие украинские шеф-повара совместно со Стожар Fusion, чтобы в новом году открывать для себя все больше и больше новых удивительных блюд.

Зобная железа с луковой эспумой от Евгения Королева

Ингредиенты:

Зобная железа – 200 г;

Лук репчатый – 150 г;

Лисички – 50 г;

Яблочно-луковый чатни – 30 г;

Мука – 30 г;

Сухари панировочные – 30 г;

Молоко – 300 мл;

Масло подсолнечное ТМ Стожар – 150 мл;

Сливки – 100 мл;

Бульон куриный – 100 мл;

Грибная пудра – 1 г;

Яйцо – 1 шт;

Соль – 15 г;

Сахар – 20 г;

Масло сливочное – 50 г;

Облепиховое масло – 10 мл;

Масло тыквенное Стожар Fusion с чесноком и базиликом – 10 мл;

Зелень петрушки – 5г;

Листья кресс и брокколи для декора.

Приготовление:

Зобную железу вымочить в растворе воды и молока 50/50 и соли 6%, оставить на 8 ч. Этот процесс поможет вытянуть как можно больше крови и горечи из железы.

Затем железу очистить от плотной пленочной ткани и бланшировать 20 секунд в молоке с 5% сахара, после чего опустить в ледяную баню до полного охлаждения. Бланширование поможет припустить мясо перед вторичной термообработкой, а погружение в ледяную баню поможет сохранить упругость волокон.

Далее снимаем оставшуюся плотную пленку с железы, панируем ее в муке и обжариваем в масле.

Для приготовления луковой эспумы обжариваем репчатый лук на сливочном масле до золотистого цвета, вливаем сливки и немного куриного бульона, выпариваем на треть, после чего перебиваем погружным блендером. Протираем через сито и забиваем в сифон с одним баллоном. Храним эспуму теплой до подачи.

Лисички обжарить на сухой сковороде пока не пустят сок, откинуть на сито. Этот процесс вытянет горечь из грибов. Далее обжариваем лисички еще раз на сковороде на сливочном масле с добавлением чесночного масла и рубленой петрушки.

Для сервировки на дно тарелки выкладываем лисички, сверху выдуваем около 50 мл эспумы, затем яблочно-луковый чатни, обжаренную зобную железу и украшаем листьями кресс-салата и брокколи, поливаем маслом облепихи, посыпаем сверху пудрой из белых грибов.

Жареные щупальца осьминога с соусом манго-бальзамик, запеченным бататом и зеленью от Евгения Масича

[ + – ] Евгений Масич

Основные ингредиенты:

Осьминог отварной – 150 г;

Соус манго-бальзамик – 0.030 г;

Руккола – 10 г;

Мангольд – 1 г;

Перец чили – 2 г;

Лайм – 30 г;

Масло сливочное – 10 г;

Масло ореховое Стожар Fusion Смесь перцев – 10 г;

Кинза – 2 г;

Батат – 60 г;

Соус унаги – 20 г.

Ингредиенты для соуса манго-бальзамик п/ф (на 1 кг):

Уксус винный белый – 70 мл;

Сахарная пудра – 100 г;

Масло растительное – 600 мл;

Соус чили "Новаро" – 102 г;

Паста манго – 30 г;

Ксантан – 2 г;

Соус манго-халапеньо – 342 г.

Приготовление:

Для приготовления соуса манго-бальзамик все ингредиенты смешиваем и перебиваем в блендере, тонкой струйкой добавляя ореховое масло.

Варим щупальца осьминога в подсоленной воде, предварительно срезав их. Обжариваем щупальца на подсолнечном масле ТМ Стожар с добавлением сливочного масла и соуса унаги.

Батат отвариваем и запекаем в хоспере 5 минут при температуре 250-270°С. Очищаем от кожуры. Нарезаем ломтиками, выкладываем рядом с осьминогом. Поливаем соусом манго-бальзамик.

Для декора используем зелень, перец чили и лайм.

Хлеб с аронией от Игоря Лаврешина

[ + – ] Игорь Лаврешин

Ингредиенты:

Дрожжевая опара пулиш – 200 г;

Мука пшеничная – 200 г;

Мука пшеничная цельнозерновая – 200 г;

Вода (4-18°C) – 230 мл (добавлять по влагоемкости муки);

Свежие ягоды аронии – 100 г;

Дрожжи свежие – 10 г;

Соль – 7 г;

Масло тыквенное Стожар Fusion с чесноком и базиликом – 30 мл.

Правильное и сбалансированное питание не может обойтись без хлеба. А хлеб из цельнозерновой муки на соке аронии – это энерджайзер для активного, современного человека, который следит за своим здоровьем.

Что такое арония? Это ягода, которая используется в хлебопечении и кондитерском производстве. Она просто незаменима, когда нужен интенсивный цвет выпечки. У нас эта ягода больше известна под названием черноплодная рябина. Она обладает терпким вкусом, а также содержит много полезных веществ и витаминов.

Чаще всего хлеб из цельнозерновой муки готовят с использованием традиционной закваски, но можно его приготовить и с помощью дрожжевой опары.

Приготовление:

Сперва вам необходимо поставить дрожжевую опару пулиш. По сути, это молочнокислая жидкая закваска, время брожения которой составляет 16-24 часов. Для ее приготовления необходимо смешать 100 мл. воды, 100 г муки и 3 г свежих дрожжей, после чего оставить опару для ферментации на ночь при комнатной температуре.

В блендере перебиваем ягоды аронии с водой.

Добавляем в муку ягодную воду и месим тесто 1-2 минуты до однородности. Для развития клейковины даем отдохнуть тесту 30-40 минут.

Далее вмешиваем дрожжевую опару, дрожжи, соль и проводим интенсивный замес в течение 8-9 минут. Оставляем тесто для ферментации на 1,5 часа при температуре 22-26°С. При этом, через каждые 30 минут растягиваем и складываем тесто "конвертом". Всего так нужно сделать 3 раза. Тесто должно "запеть".

Тесто перекладываем на слегка присыпанный мукой стол и округляем. Для этого нужно сформировать круглую заготовку, положить швом вверх в корзину или на ткань, и оставить подходить на 30-50 минут при комнатной температуре.

Разогреваем печь.

Перед посадкой заготовки в печь нужно сделать неглубокий надрез лезвием на поверхности теста.

Выпекаем хлеб в духовке, разогретой до 230°С первые 10 минут с паром, затем снижаем температуру до 190°С и выпекаем еще 20-25 минут.

Приятного Вам аппетита и счастливого Рождества!