Коротко и ясно. Топ-10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за один вечер

Если не хотите долго и нудно смотреть многосезонную драму и ждать новых серий, Фокус подготовил подборку сериалов, которые можно осилить в один присест.

Замечали, что в большинстве игровых сериалов любая серия, за исключением финальной, как правило, заканчивается на самом интересном? Шоуранеры нарочно группирую события так, чтобы досмотрев до конца эпизода, зритель на этом не успокаивался, а ждал продолжения. В воздухе должен повиснуть вопрос: «Что же будет дальше?». Это важно, когда сериал показывает эфирный телеканале, рекламодатели хотят видеть стабильный предсказуемый рейитнг, а значит, у зрителей предыдущей серии должно быть желание посмотреть и следующую. В режиме онлайн все гораздо проще, если сериал уже выложен в сеть полностью, можно сразу удовлетворить свое любопытство, посмотрев его от начала до конца. Впрочем, далеко не каждую многосерийную историю можно осилить за один вечер. Фокус подготовил для вас подборку тех сериалов, с которыми это вполне реально осуществить.

Дрянь

Авторский проект британской актрисы и сценаристки Фиби Мэри Уоллер – Бридж. Она здесь шоуранер и по совместительству исполнительница главной роли. Шоу – логическое продолжение пьесы, которую та же авторка поставила в театре в 2013-ом. «Дрянь» получила «Золотой глобус» как лучший сериал, а Уоллер – Бридж - как лучшая актриса. И есть за что. Миллионы женщин по всему миру узнают в героине себя, хоть, возможно, и не желают в этом признаваться. Не слишком молодая, не очень красивая, вовсе неуспешная, не в лучших отношениях с собственной родней и с полным раздаем в личной жизни, совсем не милая и слишком резкая героиня Уоллер –Бридж парадоксальным образом вызывает симпатию зрительниц потому что говорит и делает то, что они сами хотели сказать или сделать в подобной ситуации, но не решились. В «Дряни» два сезона и двенадцать серий , но каждая длится меньше получаса.

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Короче

Если вам когда-нибудь казалось, что в сериалах личные истории рассказывают слишком затянуто, это шоу точно порадует. Два сезона, восемьдесят две серии, но прелесть в том, что каждая длится от силы две минуты. Максимально динамичный формат повествования. События изложены так как, вероятно, вы сами рассказывали бы о них знакомым, если бы не постеснялись. В большинстве серий речь идет о вещах, в которых не слишком приятно признаваться, хоть они за редким исключением и происходят почти со всеми. Соавторы Киан Кожади и Брюно Мушио создали этот сериал для французского телеканала Canal +.

Любовь, Смерть, Роботы.

Пока существует только один сезон. В сети уже мелькают новости о том, что скоро появится второй, но даты не уточняют. Доступны восемнадцать эпизодов, каждый продолжительностью от пяти до семнадцати минут. Это серия короткометражных анимационных фильмах, на первый взгляд ничем между собой не связанных. Их создавали разные режиссеры на разных студиях и даже в разных странах. Даже с точки зрения жанра они не однородны – здесь есть научная фантастика, триллеры, ужасы, философские зарисовки, псевдоистория, фентези, даже эротика. И все-таки все восемнадцать серий объединены едва уловимой общей настроенческой нотой, которую, наверняка, почувствует каждый зритель.

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Взрослая Уэнсдей Аддамс

У семейки живых мертвецов, придуманной американским художником Чарльзом Аддамсом в далеком 1938 году, до сих пор множество поклонников. Изначально Аддамсы были комиксом в журнале The New Yorker – пародией на расхожие стереотипные представления о семье. Потом о них сняли полнометражную мистическую комедию, телешоу и мультсериал. Уэнсдей – бледная темноволосая девочка с двумя косичками – дочь Гомеса и Мартиши Аддамсов. У нее очень сильный характер, лидерские задатки, почти нет страхов и комплексов, вечно мрачное настроение и явные признаки социопатии. Авторы сериала «Взрослая Уэнсдей Аддамс» предлагают зрителю весьма забавную версию того, как могла продолжиться история этой девочки, если бы она выросла и выпорхнула из родительского гнезда. Это черная комедия длиной в два сезона, средняя продолжительность серии – три минуты.

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Кризис в шести сценах

Авторский проект Вуди Аллена – настоящий подарок его поклонникам. Он написал сценарий, срежессировал все шесть эпизодов и сам сыграл главную роль. Эта типично алленовская комедия как ни странно гораздо больше похожа на его фильмы образца 1990-х, чем на его же последние картины. Центральный персонаж нервозен, неуверен в себе, хоть и терзается неоправданными амбициями, не слишком искренен с близкими, всегда чем-нибудь недоволен, смешон во всех смыслах, но при этом трогателен и даже мил. По сути, это главный герой книги Вуди Аллена «Записки городского невротика», только остепенившийся и постаревший. В сериале шесть эпизодов, каждый длится не дольше получаса.

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Современная любовь

Сериал состоит из восьми эпизодов. В каждой из первых семи авторы рассказывают самостоятельную историю, казалось бы не связанную с остальными, в последнем, восьмом, все они сплетаются в общую канву. Сюжеты основаны на реальных событиях. По сути сериал «Современная любовь» — экранизация популярной колонки с таким же названием из The New York Times. По жанру ближе всего к романтической комедии. В каждой истории речь идет о любви, впрочем, впрочем, слово «современная» в названии использовано не зря, любовь в этом сериале и правда приобретает самые разные прочтения, зачастую, нетипичные или даже невозможные для предыдущих поколений, но весьма распространенные в наши дни. Серия длится 29-35 мин.

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Испытание невинностью

Классический английский детектив – довольно удачная экранизация одноименного произведения Агаты Кристи. Шоуранеры, очевидно, разделяют сложное отношение легендарной романистки к прославленной британской аристократии, потому и не стали смягчать ее едкие издевки над гордостью «голубых кровей». Сюжет в целом печальный, что в общем не странно, здесь как и почти во всем романах Агаты Кристи речь о расследовании убийства, но тем не менее в фильме много смешного. Одним из самых ярких и противоречивых персонажей получился глава аристократического семейства в исполнении в исполнении Билла Найи, обладателя «Золотого глобуса» и премии BAFTA. Сериал «Испытание невинностью» — продукт BBC, в нем три эпизода, каждый длится около часа.

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Нежность

Романтический сериал Анны Меликян, очевидно рассчитанный на женскую аудиторию старше 30 лет. В нем одиннадцать эпизодов по пятнадцать – двадцать минут. В центре сюжета сильная женщина с очень успешной карьерой, но без личной жизни. Вначале, точно рядом с ней нет, и кажется, не предвидится, мужчины больше заботит ее сердобольных подруг, чем саму главную героиню. Она даже считает, что если захочет, легко преуспеет в любовной сфере, используя те самые универсальные методы достижения цели, с помощью которых привыкла реализовывать бизнес – проекты. Однако, первый же эксперимент показывает, что привычные ей механизмы осуществления желаемого в отношениях с мужчинами не работают. Уверенная в себе бизнес – вумен, которая до этого шла по жизни как танк, вдруг оказывается в растерянности и недоумении. Впрочем, это вовсе не драма, а романтическая комедия, поэтому в финале все-таки будет хэппи енд, а по дороге к нему случится много забавного.

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Бортпроводница

Контент не для слабонервных. Здесь хватает кровавых сцен и вообще все эпизоды срежиссированы так, чтобы постоянно держать зрителя в напряжении. В фильме четыре центральных женских образа и не один не подходит под определение «хорошая девочка». Главная героиня – неуравновешенная стюардесса алкоголичка, не разборчивая в сексуальных связях, на нее одновременно ведут охоту наемные убийцы и полиция, а еще то и дело донимают галлюцинации. Ее лучшая подруга – юристка, скрытная, угловатая, зацикленная на работе, но то и дело нарушающая нормы профессиональной этики. Есть еще старшая коллега героини – на первый взгляд образцовая жена и мать, которая ворует у собственного мужа материалы, содержащие информацию о засекреченных технологиях, чтобы продать эти файлы корейцам. Четвертый ключевой женский образ – киллерша, она совершает гораздо меньше ошибок, чем другие персонажи, но выполнить работу, ради которой ее наняли, при этом все равно не удается. Женщины в этом сериале служат главной движущей силой развития сюжета. В «Бортпроводнице» восемь серий по сорок пять минут.

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Патрик Мелроуз

Эта многосерийная драма удостоилась награды Британской академии кино и телевизионных искусств сразу в двух номинациях: «лучший мини-сериал» и «лучший актер». Последнюю получил исполнитель титульной роли Бенедикт Камбербэтч. Его имя хорошо знакомо любителям детективов, поскольку он играл мистера Холмса в сериале нашумевшем «Шерлок». Однако здесь Камбербэтч предстает в совершенно другом аплуа. Его героя, Патрика, нельзя назвать глупым, однако и на умника он не тянет, алкоголь и наркотики сильно подточили сознание наследника британских аристократов. Да и психологические травмы, которые еще в детстве нанесли жестокий отец и безответственная мать, тоже не лучшим образом сказываются на способности здраво мыслить. Сериал – экранизация серии повестей Эдварда Сент Обина. В одном из интервью Камбербэтч. признался, что считает возможность сыграть младшего Мелроуза одновременно и большой актерской удачей и серьезным испытанием, очень уж сложен и многогранен этот образ. Шоуранеры уместили историю в пять эпизодов, на каждый приходится около часа.