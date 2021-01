Бывшая жена Пола Маккартни обручилась с младшим на 17 лет бойфрендом (фото)

Пара познакомилась в поезде в 2019 году.

Бывшая жена сэра Пола Маккартни, который является одним из легендарной четверки The Beatles, Хизер Миллс обручилась со своим бойфрендом Майком Дикманом, передает The Sun.

53-летняя Хизер и ее 36-летний избранник познакомились в поезде в 2019 году. Во время общения молодой человек произвел впечатление на Миллс и, выходя на своей станции, она оставила ему записку. "Ты крутой, напиши мне по электронной почте", – говорилось на клочке бумаги с прикрепленными контактными данными.

Существенная разница в возрасте не стала для пары препятствием, и уже вскоре Хизер назвала Майка "любовью всей своей жизни".

"Хизер невероятно молода душой и ладит со всеми его товарищами — их 17-летняя разница в возрасте для них не проблема", – рассказал журналистам источник из близкого окружения влюбленных.

Фото: Instagram/Mike Dickman

Незадолго до Рождества, в конце декабря прошлого года пара обменялась кольцами. Известно также, что Хизер и Майк провели романтический отпуск в Португалии в сентябре 2020-го. О дате свадьбы пока ничего неизвестно. Инсайдеры отмечают, что пара не торопится к алтарю и наслаждается конфетно-букетным периодом.

Что касается брака с бывшим "битлом", то Хизер и Пол Маккартни познакомились в 1999 году на одной из благотворительных вечеринок. Влюбленные поженились 11 июня 2002 года, через четыре года после смерти первой жены Пола — Линды Маккартни. 28 октября 2003 года у супругов родилась дочь Беатрис Милли Маккартни.

Звездная семья распалась в 2006 году. По словам Хизер, этому немало поспособствовала дочь Пола от первого брака Стелла. Девушка часто пила, курила наркотики, колола Миллс битым стеклом и толкала беременной в ванну. В 2008 году суд постановил Полу выплатить £24,3 млн в пользу бывшей жены.

После этого Хизер попала в опалу к британским СМИ. Позже она признавалась, что пресса гнобила ее хуже, чем педофилов.

Сейчас Миллс – успешная бизнесвумен. Она владеет четырьмя заводами по производству растительной пищи под брендом VBites, которые продолжили действовать и в 2020 году во время коронавирусной изоляции, запустив новаторское производство веганского копченого лосося, а также продвигает бренд косметики Be At One, созданной без тестирования на животных, и выпуск пищевой добавки Omega-3 из водорослей, без рыбы.

Кроме того, она активно помогает людям с ампутированными конечностями. Этому предшествовала личная трагедия. 8 августа 1993 года в Лондоне Хизер сбил полицейский мотоцикл. Врачи диагностировали перелом ребер, прокол легкого, она потеряла ногу на 15 см ниже колена. Власти выплатили девушке £200 тыс. Затем она продала свою историю, дав интервью в News of the World и заработав, по её словам, £180 тыс. На все эти деньги Миллс организовала Фонд здоровья, помогавший создавать протезы жителям Югославии, лишившимся конечностей на минных полях, а позднее и всем людям с ампутированными частями тела, в том числе жертвам автомобильных аварий.

Ее нынешний бойфренд – кинопродюсер. Он работает на спортивном телевидении и является руководителем отдела партнерства с брендами в Gfinity Esports.

Напомним, во время бракоразводного процесса с Полом Маккартни Миллс заявила, что этот союз "разрушил всю ее жизнь".