Дочь Руди Джулиани рассказала о своей бисексуальности и сексе втроем

Кэролайн Роуз Джулиани не общается с отцом и часто критикует его в интервью

Дочь бывшего юриста Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа "Руди" Джулиани, дала откровенное интервью, в котором рассказала, что лишь недавно осознала свою сексуальность и теперь "наслаждается групповым сексом с мужчинами и женщинами". Об этом пишет People.

31-летняя Кэролайн Роуз Джулиани отметила, что страдала от депрессии, тревог и затяжной анорексии, пока не осознала свою бисексуальность. "Секс втроем делает меня лучше", — отметила Кэролайн.

Также она рассказала, что долгое время была в моногамных отношениях, что делало ее "несчастной". И появились все эти проблемы у нее еще в подростковом возрасте, когда она оказалась вовлечена в сложные отношения ее родителей.

Кэролайн — дочь Джулиани от второго брака. Рудольф и мать Кэролайн, Донна Ганновер, официально были вместе с 1984 по 2000 год, однако их отношения начали портиться за несколько лет до развода. На момент развода родителей Кэролайн было 11 лет. После этого Джулиани женился на Джуди Натан, своей помощнице и любовнице с 1999 года. Скандальные отношения Руди широко освещались в таблоидах.

[ + – ] Кэролайн Джулиани

Кэролайн Джулиани давно не общается с отцом, а также часто критикует его в интервью и статьях, которые пишет для американских СМИ. В 2020 году она написала эссе для Vanity Fair в котором заявила, что всегда была полной противоположностью отца и поняла это после дискуссий с ним о политике. Кэролайн заявила, что уже в детстве "воочию увидела ту жестокую, эгоистическую политику, которую Дональд Трамп воплотил в стране". Она осуждала Трампа и своего отца за его отношение к трансгендерам, ЛГБТ, мигрантам, женщинам и за неудачную политику по борьбе с эпидемией коронавируса. В 2016 году она поддерживала Хиллари Клинтон на президентских выборах, а в 2020 году выступала в поддержку Джо Байдена.

[ + – ] Руди Джулиани, Кэролайн Роуз Джулиани и Эндрю Джулиани

Ее брат, Эндрю Джулиани, напротив, отца поддерживает. Он работал в Белом доме и частенько играл с Дональдом Трампом в гольф.