Дочка Руді Джуліані розповіла про свою бісексуальність і секс утрьох

Керолайн Роуз Джуліані не спілкується з батьком і часто критикує його в інтерв'ю

Дочка колишнього юриста Дональда Трампа і колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа "Руді" Джуліані, дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла, що лише нещодавно усвідомила свою сексуальність і тепер "насолоджується груповим сексом з чоловіками і жінками". Про це пише People.

31-річна Керолайн Роуз Джуліані зазначила, що страждала від депресії, тривог і затяжної анорексії, поки не усвідомила свою бісексуальність. "Секс утрьох робить мене кращою", — зазначила Керолайн.

Також вона розповіла, що довгий час була в моногамних відносинах, що робило її "нещасною". І з'явилися всі ці проблеми в неї ще в підлітковому віці, коли вона була залученою в складні відносини її батьків.

Керолайн — дочка Джуліані від другого шлюбу. Рудольф і мати Керолайн, Донна Ганновер, офіційно були разом з 1984 по 2000 рік, проте їхні відносини почали псуватися за кілька років до розлучення. На момент розлучення батьків Керолайн було 11 років. Після цього Джуліані одружився на Джуді Натан, своїй помічниці і коханці з 1999 року. Скандальні відносини Руді широко висвітлювалися в таблоїдах.

[ + – ] Керолайн Джуліані

Керолайн Джуліані давно не спілкується з батьком, а також часто критикує його в інтерв'ю і статтях, які пише для американських ЗМІ. У 2020 році вона написала есе для Vanity Fair, у якому заявила, що завжди була повною протилежністю батька і зрозуміла це після дискусій з ним про політику. Керолайн заявила, що вже в дитинстві "на власні очі побачила ту жорстоку, егоїстичну політику, яку Дональд Трамп вів у країні". Вона засуджувала Трампа і свого батька за його ставлення до трансгендерів, ЛГБТ, мігрантів, жінок і за невдалу політику в боротьбі з епідемією коронавірусу. У 2016 році вона підтримувала Хілларі Клінтон на президентських виборах, а у 2020 році виступала на підтримку Джо Байдена.

[ + – ] Руді Джуліані, Керолайн Роуз Джуліані і Ендрю Джуліані

Її брат, Ендрю Джуліані, навпаки, батька підтримує. Він працював у Білому домі і частенько грав з Дональдом Трампом у гольф.