Певец Ник Кейв попросил, чтобы его похоронили под песни Элвиса Пресли (аудио)

63-летний рок-музыкант хотел бы быть похороненным под песни короля рок-н-ролла Kentucky Rain и How Great Thou Art.

Популярный австралийский музыкант и сценарист Ник Кейв выбрал песни для своих похорон в будущем. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что 63-летний фронтмен группы Nick Cave and the Bad Seeds порассуждал на тему музыкального сопровождения похоронной процессии, отвечая на письмо фаната. Тот рассказал, что прощался с отцом под композиции Элвиса Пресли.

"Меня очень тронуло ваш письмо. Уверен, ваш папа доволен тем, что на похоронах звучал Элвис. Думаю, я был бы счастлив, если бы меня тоже проводили в последний путь под величайшего рок-н-ролльного певца всех времен", – отреагировал Кейв.

Он уточнил, что хотел бы быть похороненным под песни Пресли Kentucky Rain и How Great Thou Art.

[ + – ] Kentucky Rain

[ + – ] How Great Thou Art

Стоит отметить, что Ник Кейв не первый музыкант, который при жизни выбирал себе песни для похорон. В частности, музыкант Оззи Осборн выбрал песню The Beatles "A Day in the Life", а Моби хотел был, чтобы на его похоронах была исполнена песня Кэта Стивенса "Morning Has Broken", так как именно эта песня играла на похоронах мамы Моби, пишет Еsquire.

Николас Эдвард Кейв родился 22 сентября 1957 года в городе Варраканабил, штат Виктория, Австралия. Первая группа музыканта Boys Next Door была сформирована в конце 1970-х, после переезда в Лондон (1980 год) была переименована в The Birthday Party. В 1984 году выходит первый альбом новой группы Кейва — Nick Cave and the Bad Seeds — From Her To Eternity. Большую популярность Кейву приносят его альбомы Let Love In, Henry’s Dream и Murder Ballads. В альбоме Murder Ballads присутствуют дуэты Кейва с Кайли Миноуг и Пи Джей Харви