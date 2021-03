Співак Нік Кейв попросив, щоб його поховали під пісні Елвіса Преслі (аудіо)

63-річний рок-музикант хотів би бути похованим під пісні короля рок-н-ролу Kentucky Rain і How Great Thou Art.

Популярний австралійський музикант і сценарист Нік Кейв вибрав пісні для свого похорону в майбутньому. Про це повідомляє NME.

Зазначається, що 63-річний фронтмен групи Nick Cave and the Bad Seeds поміркував на тему музичного супроводу похоронної процесії, відповідаючи на лист фаната. Той розповів, що прощався з батьком під композиції Елвіса Преслі.

"Мене дуже зворушив ваш лист. Упевнений, ваш тато задоволений тим, що на похоронах звучав Елвіс. Думаю, я був би щасливий, якби мене теж проводили в останню путь під найбільшого рок-н-рольного співака всіх часів", — відреагував Кейв .

Він уточнив, що хотів би бути похованим під пісні Преслі Kentucky Rain і How Great Thou Art.

[ + – ] Kentucky Rain

[ + – ] How Great Thou Art

Варто зазначити, що Нік Кейв не перший музикант, який за життя вибирав собі пісні для похорону. Зокрема, музикант Оззі Осборн вибрав пісню The Beatles "A Day in the Life", а Мобі хотів, щоб на його похороні виконали пісню Кета Стівенса "Morning Has Broken", оскільки саме ця пісня грала на похоронах мами Мобі, пише Еsquire.

Ніколас Едвард Кейв народився 22 вересня 1957 року у місті Варраканабіл, штат Вікторія, Австралія. Перша група музиканта Boys Next Door була сформована в кінці 1970-х, після переїзду в Лондон (1980 рік) була перейменована у The Birthday Party. У 1984 році виходить перший альбом нової групи Кейва — Nick Cave and the Bad Seeds — From Her To Eternity. Велику популярність Кейву приносять його альбоми Let Love In, Henry's Dream і Murder Ballads. В альбомі Murder Ballads присутні дуети Кейва з Кайлі Міноуг і Пі Джей Харві