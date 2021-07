Шампанское и танцы на крыше: "королева свадебных платьев" Вера Вонг отметила 72-летие

Известный дизайнер пригласила на вечеринку друзей-модельеров и дрэг-квин

Вера Вонг с размахом отметила свое 72-летие. День рождения у нее был 27 июня, но дизайнер собрала друзей позже, чтобы совместить празднование и отметить завершение Месяца гордости. В июне традиционно проходит ряд мероприятий, посвященный сообществу ЛГБТ+. Об этом пишет Page Six.

Вонг отметила свой 72 день рождения в баре The Jimmy, расположенном на крыше отеля ModernHaus в Сохо. Среди гостей были коллеги Веры — дизайнеры Кельвин Кляйн и Донна Каран.

[ + – ] Вера Вонг и Донна Каран Фото: Instagram verawanggang

Для именинницы подготовили и приятный сюрприз — пригласили дрэг-артиста Стивена Андраде, который копирует знаменитостей "лучше всех на Западном побережье". На вечеринке он появился в образе Шер, большой поклонницей которой является сама Вонг.

[ + – ] Стивен Андраде в образе Шер Фото: Instagram verawanggang

За вечер Стивен сменил несколько ярких костюмов и спел известные хиты If I Could Turn Back Time и Believe.

Шампанское гостям подавала официантка в образе Марии-Антуанетты. А угощали всех игристым, которое с недавних пор выпускается под брендом Vera Wang Prosecco.

Сама именинница появилась в желтом платье на бретельках от собственного бренда и призналась, что даже не подозревала, с каким размахом ее друзья закатят вечеринку. Выступление Стивена так точно стало для нее сюрпризом.

"Это было похоже на тусовку в клубе. Все танцевали, пили, ели и прекрасно проводили время", — рассказал журналистам один из гостей.

[ + – ] Вера Вонг на вечеринке Фото: Instagram verawanggang

А кульминацией вечера стал момент, когда официанты вынесли торт в виде ведерка с шампанским и водкой. Вера под хоровое исполнение Happy Birthday задула свечи.

Напомним, Вера Вонг прославилась своими знаменитыми свадебными платьями. А началось все с ее собственной свадьбы. Вера в то время работала на бренд Ralph Lauren, а когда собралась замуж за биржевого маклера Артура Беккера, то решила сама пошить себе платье.

Дебют оказался таким удачным, что самые известные невесты США стали обращаться к Вере за свадебными нарядами. В ее платьях выходили замуж Челси Клинтон, Иванка Трамп, Ким Кардашьян, Мэрайя Кэри, Виктория Бекхэм и многие другие.

Также она разрабатывала костюмы для фигуристов, так как сама в детстве занималась фигурным катанием и знала, как сделать наряды спортсменов удобными и красивыми, а позже создавала вечерние наряды для первых леди США и звезд первой величины.