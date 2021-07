Шампанське і танці на даху: "королева весільних суконь" Вера Вонг відзначила 72-річчя

Відома дизайнерка запросила на вечірку друзів-модельєрів і Драг-Квін

Вера Вонг з розмахом відзначила своє 72-річчя. День народження в неї був 27 червня, але дизайнерка зібрала друзів пізніше, щоб поєднати святкування і відзначити завершення Місяця гордості. У червні традиційно проходить ряд заходів, присвячений спільноті ЛГБТ +. Про це пише Page Six.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вонг відзначила свій 72 день народження в барі The Jimmy, розташованому на даху готелю ModernHaus у Сохо. Серед гостей були колеги Вери — дизайнери Кельвін Кляйн і Донна Каран.

[ + – ] Вера Вонг і Донна Каран Фото: Instagram verawanggang

Для іменинниці підготували і приємний сюрприз — запросили дрег-артиста Стівена Андраде, який копіює знаменитостей "краще за всіх на Західному узбережжі". На вечірці він з'явився в образі Шер, великою прихильницею якої є сама Вонг.

[ + – ] Стівен Андраде в образі Шер Фото: Instagram verawanggang

За вечір Стівен змінив кілька яскравих костюмів і заспівав відомі хіти If I Could Turn Back Time і Believe.

Шампанське гостям подавала офіціантка в образі Марії-Антуанетти. А пригощали всіх ігристим, яке з недавніх пір випускається під брендом Vera Wang Prosecco.

Сама іменинниця з'явилася в жовтій сукні на бретельках від власного бренду і зізналася, що навіть не підозрювала, з яким розмахом її друзі закотять вечірку. Виступ Стівена так точно став для неї сюрпризом.

"Це було схоже на тусовку в клубі. Усі танцювали, пили, їли і прекрасно проводили час", — розповів журналістам один з гостей.

[ + – ] Вера Вонг на вечірці Фото: Instagram verawanggang

А кульмінацією вечора став момент, коли офіціанти винесли торт у вигляді відерця з шампанським і горілкою. Вера під хорове виконання Happy Birthday задула свічки.

Нагадаємо, Вера Вонг прославилася своїми знаменитими весільними сукнями. А почалося все з її власного весілля. Вера в той час працювала на бренд Ralph Lauren, а коли зібралася заміж за біржового маклера Артура Беккера, то вирішила сама пошити собі сукню.

Дебют виявився таким вдалим, що найвідоміші наречені США стали звертатися до Вери за весільними нарядами. В її сукнях виходили заміж Челсі Клінтон, Іванка Трамп, Кім Кардашʼян, Мерая Кері, Вікторія Бекхем і багато інших.

Також вона розробляла костюми для фігуристів, адже сама в дитинстві займалася фігурним катанням і знала, як зробити наряди спортсменів зручними і красивими, а пізніше створювала вечірнє вбрання для перших леді США і зірок першої величини.