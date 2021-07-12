Оголенная грудь и позолоченные бронхи. Беллу Хадид снова все обсуждают

Белла Хадид появилась на красной дорожке в кутюрном образе дома Schiaparelli

Каннский кинофестиваль 2021 набирает обороты, а героини красных дорожек кинособытия появляются на красных дорожках все в более впечатляющих образах. Так, вчерашняя премьера картины режиссера Нанни Моретти "Три этажа" стала очередным плацдармом для выхода модели Беллы Хадид, которая выбрала для своего очередного яркого выхода в свете софитов платье-футляр модного дома Schiaparelli с внушительным декольте. При этом, ткань на оголенной груди Беллы заменило массивное колье в виде позолоченных бронхов. Похоже, знаменитость уже может претендовать на звание "самой яркой гостьи 74-го кинофестиваля в Каннах". Уже во второй раз модный выбор Беллы Хадид в Каннах становится самым обсуждаемым образом события.

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[ + – ] Белла Хадид на красной дорожке премьеры картины "Три этажа"

Этот образ едва сошел с подиума Недели высокой моды в Париже, которая проходила совсем недавно в столице Франции. В рамках главного модного события года, креативный директор дома Schiaparelli представил кутюрное решение, в котором и блеснула Белла Хадид на премьере Моретти.

Мировая премьера картины "Три этажа состоится 23 сентября. Фильм режиссера Моретти основан на романе израильского писателя Эшколь Нево "Три истории" и рассказывает о трех буржуазных семьях, проживающих в Риме, чьим жизням предстоит в корне измениться. К слову, одну из ролей в фильме исполнил сам режиссер Нанни Моретти.