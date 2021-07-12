Оголені груди і позолочені бронхи. Беллу Хадід знову всі обговорюють

Белла Хадід з'явилася на червоній доріжці в кутюрному образі будинку Schiaparelli.

Каннський кінофестиваль 2021 набирає обертів, а героїні червоних доріжок кіноподії з'являються на червоних доріжках у все більш вражаючих образах. Так, вчорашня прем'єра картини режисера Нанні Моретті "Три поверхи" стала черговим плацдармом для виходу моделі Белли Хадід, яка вибрала для свого чергового яскравого виходу у світлі софітів сукню-футляр модного будинку Schiaparelli з декольте. При цьому, тканину на оголених грудях Белли замінило масивне кольє у вигляді позолочених бронхів. Схоже, знаменитість вже може претендувати на звання "найяскравішої гості 74-го кінофестивалю в Каннах". Уже вдруге модний вибір Белли Хадід в Каннах стає найбільш обговорюваним образом події.

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[ + – ] Белла Хадід на червоній доріжці прем'єри картини "Три поверхи"

Цей образ ледь зійшов з подіуму Тижня високої моди у Парижі, який проходив зовсім недавно у столиці Франції. У межах головної модної події року, креативний директор будинку Schiaparelli представив кутюрне рішення, в якому і зʼявилася Белла Хадід на прем'єрі Моретті.

Світова прем'єра картини "Три поверхи" відбудеться 23 вересня. Фільм режисера Моретті заснований на романі ізраїльського письменника Ешколь Нево "Три історії" і розповідає про три буржуазні сім'ї, які проживають в Римі, чиїм життям належить докорінно змінитися. До речі, одну з ролей у фільмі виконав сам режисер Нанні Моретті.