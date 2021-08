Перерыв на съемках: Сара Джессика Паркер отправилась на пляж с семьей

Сейчас актриса снимается в сиквеле культового сериала "Секс в большом городе"

Сара Джессика Паркер, занятая на съемках сиквела сериала "Секс в большом городе", устроила себе небольшой отпуск и отправилась с семьей в Хэмптонс, место отдыха на Лонг-Айленде, столь любимое нью-йоркцами. К слову, ее героиня, Кэрри Брэдшоу, также отдыхала в Хэмптонс с подругами. Об этом пишет Daily Mail.

56-летняя актриса выбралась на пляж со своим мужем, актером Мэтью Бродериком и 12-летними дочками Табитой и Марион.

[ + – ] Сара Джессика Паркер с семьей на пляже

Отдых Сара Джессика заслужила. По слухам, перезапуск сиквела под названием And Just Like That для HBO Max оказался настолько многообещающ, что, скорей всего его продолжат на несколько сезонов. Напомним, изначально, исполнительные продюсеры Майкл Патрик Кинг и сама Паркер планировали один сезон сериала из десяти эпизодов.

[ + – ] Сара Джессика Паркер с семьей на пляже

"Майкл и Паркер планируют увеличить количество сезонов. Поэтому ожидайте, что скоро будет анонсирован второй сезон", — сказал старший продюсер.

Кроме этого создатели сиквела не оставляют надежду вернуть в сериал Ким Кэтролл, которая исполняла в оригинальной телесаге роль Саманты Джонс. Именно ее чаще всего просят вернуть в And Just Like That поклонники.

Однако Ким уже несколько раз отказывала продюсерам и Саре Джессике лично. Актрисы расстались после съемок оригинального сериала в напряженных отношениях и практически не общались.

"Для Ким всегда открыта дверь. Если она когда-нибудь изменит свое решение, она всегда сможет вернуться. Если бы представители Ким позвонили нам сейчас и сказали, что она доступна, мы бы забронировали для нее первый рейс в Нью-Йорк. Еще есть время ", — отметил источник на съемочной площадке.

Премьера Just Like That на HBO Max запланирована на конец 2021 года. Однако эта дата еще может измениться, канал пока не сообщает, когда сиквел появится в эфире.